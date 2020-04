SEO y Marketing Digital

La mayoría de las empresas ya son conscientes de la importancia de su presencia en internet, y de lo fundamental que es disponer de un portal, redes sociales y otros elementos de presencia en la red. De lo que no son tan conscientes es que, actualmente, la presencia por sí sola no basta, ya que debe ir acompañada de visibilidad. De nada sirve disponer de una página web o publicar en redes sociales si nadie visita esa web y las publicaciones realizadas no son leídas.

Para conseguir esa visualización es importante realizar una campaña de marketing digital realizada por un profesional en la materia. En este artículo hablaremos de la importancia del posicionamiento web en el marketing digital y cómo ayuda a aumentar la visualización de las empresas en internet.

Qué es SEO

SEO (Search Engine Optimization) es la optimización de páginas web en motores de búsqueda. El posicionamiento SEO se encarga de que las páginas web aparezcan en las primeras posiciones de los resultados búsqueda de Google, Bing, Yahoo y otros buscadores, para ciertas keywords o palabras clave (con el término key nos referimos tanto a palabras como frases).

El SEO utiliza una serie de técnicas para conseguir que los algoritmos de los buscadores muestren una página web entre los primeros resultados para una búsqueda. Las principales técnicas que se utilizan son:

Contenido de calidad

El SEO se encarga de utilizar las palabras y frases claves con las que se quiere posicionar una web o un contenido específico de la misma. Para ello se ayuda de la inserción en Google Analytics, por la que se obtiene mucha información estadística sobre el tráfico en la web (keys posicionadas, usuarios únicos, edad de los visitantes, y muchos otros parámetros).

El SEO introduce estas keys utilizando sinónimos, haciendo preguntas y utilizando otros métodos que aporten un contenido de calidad, que sea realmente útil a los visitantes (algo que los motores de búsqueda premian).

Velocidad de carga

EL SEO se encarga de optimizar la velocidad de carga de la página web utilizando diferentes técnicas (como la reducción del tamaño de las imágenes). Un tiempo de carga rápido mejora la experiencia de usuario y evita que el mismo abandone la web.

Otras técnicas

Un experto en marketing digital y posicionamiento SEO utiliza muchas otras técnicas para mejorar la visibilidad de una web, entre ellas podemos destacar:

Mejora la experiencia del usuario en la web.

Se encarga de que el contenido tenga una estructura HTML adecuada (H1, H2, listas, entre otros).

Favorece la interacción entre las redes sociales y el portal web.

Realiza estrategia de Link Building (utilizar enlaces entrantes para aumentar la autoridad de una página web).

El posicionamiento SEO es una de las piezas clave en el marketing digital porque su objetivo principal es el de aumentar la visualización de la empresa en internet (conseguir más visitas generales y aumentar el tráfico orgánico). Para poder diseñar una campaña de marketing digital exitosa la mejor opción es contratar los servicios de un consultor SEO profesional, con experiencia en el posicionamiento web, las redes sociales, diseño web y el marketing en internet.