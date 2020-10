Son nuevos tiempos. También para las inversiones

Vivimos tiempos de cambio en muchos ámbitos. La actual crisis sanitaria ha provocado grandes movimientos tanto en el plano social como en el económico. Las grandes bajadas y subidas en los mercados, la aceleración de la digitalización de las empresas a marchas forzadas, conflictos comerciales internacionales, nuevos hábitos para ciudadanos de todo el mundo y muchos más factores están provocando que veamos nuevos tiempos en las inversiones.

Podemos trasladar este cambio de paradigma al mundo de la inversión de las familias. Y es que, si ya vivimos en una era donde hacemos todo desde el móvil, sin necesidad de desplazarnos, también deberíamos considerar que hay otra manera de invertir nuestro dinero.

¿El futuro es digital?

Si estamos viendo que el presente es digital, podemos asegurar que el futuro también lo será. El trabajo en remoto, consultas médicas por videollamada, educación online, y el crecimiento del comercio online son solo algunos ejemplos de novedades que han llegado para quedarse (y probablemente convivir) en nuestras vidas. Del mismo modo, nuestras finanzas personales hoy en día se pueden realizar al completo y sin renunciar a nada, desde una aplicación de móvil o iniciando sesión en una web.

Además, estamos viviendo un momento en el que los tipos de interés están por los suelos. Cada vez es más difícil conseguir una rentabilidad interesante en las cuentas de ahorro y dejar todo nuestro dinero en una cuenta corriente (o debajo del colchón) puede incluso no ser la mejor idea, ya que hay entidades en Europa que están empezando a implementar políticas de comisión de custodia (por mantener tu dinero en cuentas sin remunerar) y si el dinero está parado, perderemos poder adquisitivo.

¿Serán las inversiones también digitales? Hoy puedes construir un plan de inversión para tu futuro en menos de 5 minutos desde el móvil. Este es el servicio de inversión que ofrece Openbank, que permite a cualquier persona, tenga los conocimientos de finanzas que tenga, poder acceder a una estrategia que se adecue a sus necesidades y objetivos económicos desde 500€ de inversión.

Servicio de inversión automatizada Roboadvisor de Openbank

¿Qué es un Roboadvisor? Este anglicismo viene de las dos palabras en inglés Robot y Advisor. Viene a decir que es una “máquina” la que gestiona nuestras inversiones, pero es mucho más que eso. Este tipo de servicios automatizados permiten una gestión de activos mediante algoritmos, aunque en algunos casos también están supervisados por un comité de expertos de inversión. La automatización del servicio hace que el acceso sea más asequible para un inversor medio.

Podemos encontrar varias empresas financieras y fintechs que ofrecen este tipo de servicio, con diferentes costes, ventajas, requisitos y demás. En España, podemos encontrar el servicio de inversión automatizada Roboadvisor de Openbank, cuyo lanzamiento cumple 2 años.

Del “consejo” a la estrategia de inversión

Son pocos los que realmente tienen el tiempo y el conocimiento para analizar los mercados detenidamente y tomar decisiones de inversión. Ese trabajo, el del profesional de las inversiones, cada vez es más accesible para muchos gracias a internet y los cursos de mercados online disponibles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las inversiones son una de esas tareas en las que queremos estar aconsejados o asesorados. Antes tenías que fiarte de los consejos de algún amigo, familiar o la recomendación del comercial de la sucursal.

Gracias a servicios como este, eso será una anécdota del pasado.

Tan fácil como elegir con cuánto quieres empezar

Antes de contratar el servicio de inversión automatizada Roboadvisor de Openbank, todo el que quiera conseguir su plan de ahorro o inversión debe completar unas sencillas preguntas para conocerle un poco más. No es necesario ser un experto, ya que Openbank se encarga de la gestión de tu inversión.

Las preguntas tocan temas como los conocimientos financieros, la experiencia en inversiones, tus objetivos de inversión o tu situación financiera. Las respuestas a estas preguntas, junto con otros datos, permitirán al servicio ofrecer una de las estrategias disponibles como la más adecuada para cada persona.

Las estrategias varían en función del riesgo que cada cliente pueda o quiera asumir. Hay muchos factores que influyen en esto, como por ejemplo la edad o ingresos anuales. Una persona joven tiene más tiempo para recuperarse de posibles bajadas, a diferencia de alguien de avanzada edad. Por otro lado, alguien de mediana edad con más ingresos, podrá destinar más parte de su patrimonio a la inversión en lugar de un joven profesional. Una vez se haya confirmado la estrategia, solo habrá que elegir con qué cantidad se quiere empezar desde 500€ de inversión.

A partir de este momento, el servicio pone a trabajar el dinero de forma automática por ti, sin que el cliente tenga que hacer nada más. Es importante apuntar que desde ese momento, el Comité de Inversiones de Openbank ajusta las estrategias teniendo en cuenta la evolución del mercado y el servicio hace los rebalanceos, siguiendo la estrategia seleccionada por el cliente, de forma automática.

Y si en lugar de pensar en invertir, piensas en conseguir

Es posible que quien decida ahorrar para su futuro, tenga claro que quiere que su dinero siga creciendo sin más, sin fijarse una fecha concreta y solo pensar “en el futuro”. Sin embargo, si nos ponemos un objetivo, es más fácil de visualizar para qué queremos invertir o ahorrar. Para estos casos el servicio de inversión automatizada Roboadvisor también es muy útil, ya que permite seleccionar un objetivo concreto con un importe (por ejemplo, la entrada por valor de 40.000€ de una nueva vivienda) y el tiempo en el que te gustaría alcanzar dicho objetivo (por ejemplo, 2025).

La inversión digital para todos

Como mencionábamos antes, hay diferentes tipos de servicios Roboadvisor en el mercado, sin embargo el servicio de inversión automatizada Roboadvisor de Openbank lo hace uno de los más accesibles para todos ya que no es necesario disponer de una gran cantidad para poder disfrutarlo. Con tan solo 500€ de inversión podemos empezar. Otras opciones en el mercado varían el mínimo de entrada y ofrecen más o menos prestaciones según el dinero que dispongas para invertir. Openbank ofrece la misma calidad para todos, sin importar si inviertes 500€ o 200.000 €. ¿Y si quieres cancelar el servicio? Puedes retirar parte de tu inversión o cancelar el servicio por completo sin ningún tipo de comisión o penalización.

Un plan de ahorro que se construye poco a poco

Una vez se han asentado las bases es hora de ir colocando el resto de ladrillos con los que construiremos nuestro plan de inversión. Para que sea asequible a todos los bolsillos, Openbank lo hace fácil con las aportaciones puntuales o periódicas para ir incrementando tu inversión desde solo 1€. De esta manera, puedes elegir destinar a tu inversión una cantidad fija cada día, semana o mes y así no preocuparte por pensar en cuál es el mejor momento del mercado para seguir invirtiendo. Además te podrás beneficiar de los efectos del interés compuesto, que viene a ser que la constante revalorización de tu inversión genera un crecimiento exponencial, ya que cada retorno o interés que genera es más dinero que se suma a tu cartera.

Y para hacer el seguimiento de tu cartera, como no puede ser de otra manera en estos tiempos digitales, se puede realizar tanto por la web y/o app las 24 horas del día. Además, si el cliente lo necesita, hay un equipo de especialistas que atienden por teléfono.

¿Y en qué invierte Openbank nuestro dinero?

Las estrategias del servicio de inversión automatizada Roboadvisor invierten en fondos de inversión, tanto de gestión activa como pasiva que incluyen hasta 22 clases de activos. Desde infraestructuras hasta activos en Asia-Pacífico. Todas las estrategias priorizan la inclusión de fondos de inversión sostenible que respetan el medioambiente y el planeta (fondos ESG), siendo parte fundamental de todas las estrategias (han llegado a incluir hasta un 80% de inversión en este tipo de fondos).

2 años con resultados positivos

En septiembre de 2018 Openbank lanza este servicio y desde entonces han ido incorporando mejoras y optimizando. Incluso con las grandes volatilidades que se han vivido durante estos 2 años en los mercados, los clientes de Openbank que confiaron en el servicio desde el inicio han visto que su inversión se ha revalorizado, ya que las 5 estrategias disponibles están dando resultados positivos.

¿Y el futuro cómo será?

Esa respuesta no la tiene nadie, lo que sí sabemos es que son nuevos tiempos para las inversiones y los servicios de inversión automatizada Roboadvisor, como los de Openbank, forman parte de esta nueva manera de ver el mundo de las inversiones.

Toda inversión conlleva riesgos, incluido ausencia de rentabilidad y/o pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas generen derechos en el futuro.

La información y opiniones de la presente comunicación tienen carácter informativo y publicitario sin intención de influir en cualquier decisión comercial y no representan una recomendación personalizada de inversión ni de asesoramiento, dado que no se ha tenido en cuenta la situación financiera, los objetivos de inversión u otras necesidades personales de ningún inversor en particular y no constituyen ni pueden interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, productos o servicios financieros, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Su finalidad es mantener informados a los clientes de Open Bank, S.A. sobre noticias o información correspondiente a los mercados financieros y por tanto los destinatarios de la presente comunicación deben consultar con sus propios asesores legales, fiscales o de cualquier otro tipo sobre las implicaciones de invertir en cualquiera de los productos o activos, que en su caso, se mencionen en la comunicación.