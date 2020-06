Una empresa, un negocio, un trabajador autónomo o cualquier profesional está obligado a utilizar los mejores avances tecnológicos si quiere estar al día en infraestructura informática. Sólo de esta forma podrá estar a la altura de sus competidores y en posición de afrontar retos ambiciosos. Por ello, lo más recomendable es contar con el asesoramiento de los especialistas en soluciones online.

Qué son las soluciones online y qué ventajas tienen en la gestión de empresa es algo que necesariamente habrá de plantearse todo emprendedor para lanzar su nuevo negocio con buen pie, o cualquier empresario experimentado que quiera asegurar la pervivencia de su organización en el futuro. Para responder a esta cuestión, deberá dejarse aconsejar por especialistas como appvizer, un comparador de software que, en función de las necesidades de la compañía, ayuda a encontrar de inmediato la solución más adecuada y que mejor se adapta a ellas.

¿Qué son las soluciones online?

Las soluciones online son aplicaciones de software informático alojado en la nube, a las que los trabajadores de una compañía pueden acceder en todo momento, desde cualquier lugar, para desempeñar cualquier función que le haya sido encomendada.

A diferencia de los sistemas informáticos tradicionales, las soluciones online están instaladas en un servidor externo a la empresa, al que se puede acceder indistintamente desde los ordenadores locales de la compañía, ubicados en una oficina, o desde equipos situados fuera de ella. Es un software disponible las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin importar el lugar desde el que se accede. Sólo es necesaria una conexión a Internet.

Al igual que el software que la empresa necesita, el sistema guarda en la nube de forma segura toda la información que dicha empresa procesa. Así se eliminan riesgos de pérdida o “hackeo” de datos y cualquier otro eventual ataque informático por parte de los ciberdelincuentes.

Solución SaaS B2B

A este tipo de soluciones online les las denomina solución SaaS B2B. Las siglas SaaS se refieren a la expresión inglesa “Software as a Service” (en español, “Software como Servicio”). Y B2B se corresponde con “Business to Business” (“Negocio a Negocio”). Es decir; la empresa recurre a un proveedor especializado como es appvizer.es, el cual se encarga de poner un servidor para la compañía en el que instala todo el software que dicha compañía necesita. No es necesario hacer más instalaciones en los ordenadores locales de la organización, con lo que se abaratan considerablemente los costes.

También se ahorra en licencias de uso, pues el proveedor como appvizer.es distribuye en la empresa los permisos necesarios para la utilización de dicho software. Asimismo, es el proveedor el que se encarga del servicio técnico, mantenimiento y actualizaciones necesarias para tener este software siempre al día. Y es también el encargado de poner todas las medidas de seguridad necesarias para que la información de la empresa sea inaccesible para los intrusos.

Al estar todo alojado e n la nube, los profesionales de la compañía pueden acceder al sistema a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de estar presente en las oficinas.

La mejor selección de software

appvizer.es se encarga de poner a disposición de sus clientes la mejor selección de software para distintas necesidades y funciones. Recopila unas diez mil soluciones empresariales para gestión de proyectos (con software español), organización y planificación, contabilidad, gestión de recursos humanos, marketing, colaboración, comunicación, relación con el cliente, soluciones TIC, analítica…

Estas soluciones online se pueden aplicar a todos los sectores de actividad, desde empresas de servicio o de ocio a empresas de la construcción, transporte, salud, finanzas, educación y un largo etcétera.