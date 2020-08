¿Teletrabajas? Aprovecha tus vales de comida

La alerta sanitaria que se desarrolló a raíz del coronavirus envió a millones de personas a casa. Sólo los servicios más prioritarios permanecieron abiertos, como los hospitales y los supermercados entre otros. Como consecuencia de ello, muchas personas tuvieron que trabajar desde sus casas.

El teletrabajo es una buena opción para gran parte de nosotros, pero nos separa de la rutina y los hábitos que tenemos de trabajar fuera de casa, como puede ser en la oficina o en un café. En el artículo de hoy te explicaremos cómo no perder los vales de comida que te proporciona tu empresa cuando se trabaja desde casa.

El coronavirus y las medidas preventivas han cambiado los hábitos de muchos. Como medida preventiva, el gobierno y las empresas están promoviendo el trabajo telemático, ya que es una forma de evitar nuevas infecciones.

Sin embargo, esta nueva forma de trabajar desde casa te aleja de otras comodidades que tal vez no hayas notado. Al hacerlo, las tareas domésticas, como lo es el cocinar, aumentan.

Si trabajas en una oficina, las empresas suelen proporcionar a sus empleados vales de comida para que no tengan que preocuparse por la cocina. Sin embargo, ahora que estás en casa y que los bares y los restaurantes tienen un cupo de aforo limitado, ya no podrás comer fuera tan fácilmente, por lo que a menudo te verás forzado a preparar tus comidas en casa.

El teletrabajo y el aforo limitado de bares y restaurantes implica que no puedas gastar tu bono de Sodexo o tu vale de comida cuando tú quieras. Pero ¿alguna vez te has planteado gastarlos de forma online? De esa manera no perderás el beneficio de los vales. Hay muchas plataformas que te ofrecen gastar esos vales en productos frescos a pesar de estar teletrabajando en casa. ¿A que suena bien?

Compras en línea y otras soluciones durante la pandemia

Las compras online son una alternativa muy útil en este momento. Facilita la permanencia en el interior y la toma de las precauciones recomendadas por el gobierno para evitar más infecciones.

Cuando compras en línea, reduces la exposición con otras personas en un área concurrida. Además, siempre te aseguras de saber qué productos están disponibles y cuáles no.

La forma de comprar en línea y pagar con tus vales de comida es muy simple:

● Ve a Google y elige una tienda de productos de comida que pueda ofrecerte gastar tus vales.

● Paga con un vale de comida. Puede servirte el vale de Sodexo o un Ticket Restaurant.

● ¡Disfruta de tu comida en casa mientras teletrabajas!

Ahora que ya sabes cómo gastar esos vales de comida que pensaste que jamás podrías utilizar, ¿a qué esperas para empezar a usarlos? Estás a un solo clic de disfrutar de tu comida en el día de hoy.