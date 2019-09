Los riesgos de no acudir a traductores profesionales

En un mundo tan interconectado, cada vez son más las empresas y particulares que necesitan traducir documentos oficiales, páginas web o campañas de comunicación a otros idiomas. Ante este crecimiento de la demanda, el intrusismo laboral en el campo de la traducción está en alza.

La necesidad de moverse rápido y el pensar que «todo vale» a la hora de traducir hace que muchos recurran a compañeros de trabajo que dominan el idioma o a portales que «traducen» automáticamente el texto. Decisión que, sin duda, puede salir muy cara.

La vocación internacional de las empresas españolas pasa por la traducción

Bien es sabido que cada vez son más las empresas españolas que deciden abrirse puertas en otros mercados gracias a las facilidades que les da el mundo digital. Sin embargo, empezar a operar en otro país no significa traducir solo una página web o un par de anuncios, sino documentación legal y comercial que solo un traductor cualificado puede traducir de forma correcta.

«Es clave recurrir a agencias de traducción profesionales y con experiencia que se encarguen tanto de las traducciones más técnicas y específicas como de las que requieren una mayor creatividad», nos explican desde YouTrad Servicios de Traducción.

A simple vista, puede parecer fácil encontrar un traductor de inglés a español o un traductor de francés, pero el abanico de posibilidades es tan amplio que, sin el filtro adecuado, la elección puede volverse arriesgada.

Las opciones más económicas suelen ser las más atractivas pero no necesariamente las más profesionales. Un simple error en la escritura de una cifra o en la traducción de un término legal anglosajón puede tener consecuencias legales y provocar importantes pérdidas económicas.

Recurrir a miembros de la plantilla que conocen el idioma es otra de las prácticas más frecuentes. Además de afectar a la eficiencia del empleado en cuestión, se pone en riesgo la calidad de la traducción. En una comparativa que usan varios profesionales del sector, «es como dejar que alguien que sabe sumar y multiplicar se encargue de la contabilidad de la empresa».

La traducción profesional no solo implica el conocimiento de los idiomas. Un traductor de catalán o un traductor de alemán conoce determinadas técnicas y terminología específica que es necesario aplicar en cada campo (jurídico, comercial, técnico, médico, etc.).

La ventaja de recurrir a agencias de traducción, como YouTrad, es que cuentan con traductores cualificados y con experiencia en más de 25 combinaciones de idiomas. Desde las más habituales, como un traductor de italiano a español, a traductores de

combinaciones más complejas como un traductor de español a chino. Que una sola agencia se encargue de todo es una comodidad a la que, cada vez más empresas, están decidiendo recurrir.

La traducción: herramienta indispensable para estudiar, trabajar o casarse en el extranjero

Cada vez resulta más difícil encontrarse con universitarios que no quieran estudiar un año fuera o con jóvenes que no hayan tenido que emigrar, en algún momento, para empezar o mejorar sus carreras profesionales. La mayoría de ellos (por no decir todos) ha tenido que recurrir a un traductor jurado acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español para dar validez oficial su documentación.

Según nos explica el equipo directivo de YouTrad, «Es increíble el volumen de estudiantes que vienen a traducir su título y expediente porque quieren estudiar o trabajar en otro país. Muchos vienen perdidos, no saben qué necesitan presentar ni cómo, pero nosotros les orientamos y guiamos durante todo el proceso». Recurren a agencias como YouTrad, porque para poder traducir documentos oficiales, no basta con ser licenciado en Traducción, es necesario disponer de la acreditación y el sello correspondientes.

«Además, son muchas las empresas que, a la hora de contratar personal, no solo exigen la traducción jurada de documentos académicos, sino de otros documentos oficiales del empleado, como los antecedentes penales, por lo que contar con un traductor especializado y con experiencia es clave», añade una de las fundadoras de YouTrad.

Otro de los trámites para los que más se demandan traducciones es el del matrimonio. Para casarse en el extranjero o para casarse en España con una pareja no española es necesario traducir diversos documentos oficiales (partidas de nacimiento, estado civil, extractos bancarios, empadronamiento, DNI, etc.).

Además, según nos comentan desde YouTrad, «Los contrayentes no solo necesitan traductores jurados para la documentación, sino también intérpretes jurados que les acompañen al juzgado, al registro o al ayuntamiento en todos los trámites del proceso. En YouTrad sabemos lo complejo que puede llegar a ser y, por ello, nuestros intérpretes acompañan a nuestros clientes en todas las fases del proceso».

Los errores de traducción en trámites burocráticos pueden tener consecuencias de diversa gravedad, desde un retraso en la fecha del matrimonio, hasta la no admisión en unos estudios universitarios o de postgrado o la denegación de un permiso de residencia.

Por tanto, es más que evidente que la elección de una agencia de traducción de confianza es clave tanto para las empresas como para los particulares. Optar por las opciones más económicas o no acudir a profesionales cualificados puede conllevar consecuencias muy poco deseables.

