La transformación online y el proceso de digitalización en las pequeñas y medianas empresas

En un momento en el que las restricciones y las circunstancias sanitarias que vivimos han afectado a las ventas de muchas empresas, el comercio electrónico y la transformación digital han sido las claves para que muchos negocios se mantuviesen a flote. Por una parte, esto ha permitido encontrar un método diferente para hacer frente a las dificultades actuales y, además, en algunos casos, también ha servido para obtener mayores ganancias que antes. En este contexto es cuando una consultora de marketing digital como GraciAds se convierte en la clave para que un negocio alcance el éxito online, con profesionales que entienden de la materia y saben desarrollar las acciones necesarias para poder cumplir objetivos.

Esta claro que las condiciones sanitarias que ha provocado esta crisis mundial han cambiado nuestra forma de ver el mundo y, muchas pymes, se han negado a abandonar sus negocios en uno de los momentos más difíciles que se han presentado hasta ahora en el panorama corporativo.

Además, poder utilizar un medio digital como es Internet y no aprovecharlo sería, a día de hoy, un auténtico suicidio corporativo. Es por eso que actualmente vivimos un momento en el que las empresas pivotan masivamente sus negocios a Internet, impulsando su crecimiento a corto, medio y largo plazo y ofreciendo a los usuarios una nueva forma de consumir productos y servicios.

La digitalización es ya una prioridad para todo tipo de pymes

Después de casi un año viviendo en una pandemia que ha dejado secuelas en prácticamente todas las partes del mundo, está claro que el mercado no se podía mantener parado por mucho tiempo. Es por eso que, tanto en España como en muchísimos otros países del planeta, se han establecido nuevas políticas y estrategias para hacer de los negocios digitales una nueva forma de generar beneficios.

Hoy en día, se sabe ya que la macro tendencia es digitalizar los negocios a Internet, trabajando conceptos como la automatización o el marketing digital como medios para conseguir más y mejores resultados. Actualmente, se calcula que más de 48 por ciento de las pymes españolas están ya invirtiendo en la digitalización de sus negocios, como una forma de adaptar la estrategia empresarial a una nueva realidad que se ha instaurado para quedarse.

De esta forma, las pequeñas y medianas empresas ven también en este proceso una forma de maximizar los recursos a su disposición, obteniendo mayores beneficios con una menor inversión y aprovechando cada acción para ahorrar costes.

El marketing digital como la clave para el éxito de los negocios online

Otro de los puntos en los que se ha visto que más trabajan las pymes que valoran este proceso de digitalización es la instauración de estrategias de marketing digital para poder acaparar el mercado digital y sobre todo, llegar con mayor facilidad y eficacia al (potencial) cliente deseado.

Algunas de estas empresas lo han comenzado a llevar a cabo por sus propios medios, mientras que otros han optado por externalizarlo debido a la falta de conocimientos en la materia, o bien por la falta de tiempo.

Y es que sin lugar a dudas las acciones de marketing son muy efectivas para captar consumidores en la red, consolidar relaciones con los clientes o gestionar la reputación online de las empresas. Por ello se habla de marketing digital como la clave para el éxito de cualquier compañía.

En este contexto, muchas consultoras de markerting digital han sabido adaptarse a las necesidades actuales de las empresas, ofreciendo paquetes de servicios y soluciones digitales que permiten captar objetivos, al mismo tiempo que se cumplen los deseos de digitalización. Desde la creación y diseño de una página web de ventas, la gestión y creación de contenido para las distintas redes sociales, hasta la creación de campañas de pago y publicación de contenidos de valor para colmar los primeros resultados de búsqueda, son algunos de los servicios más deseados por los empresarios.

La adaptación al cambio: un contexto en constante innovación

A pesar de que esta situación de pandemia que se vive a nivel mundial ha cambiado totalmente nuestra percepción de la vida, es cierto que muchas empresas siguen ancladas todavía en métodos y estrategias anticuadas que se venían utilizando antes de la aparición del mundo digital.

Por suerte, esta es una tendencia a la baja ya que cada vez las pymes que apuestan por la digitalización ven los resultados que se obtienen, sin tener que realizar grandes inversiones a nivel económico y de personal. Sobre todo si se cuenta con servicios por parte de empresas de marketing digital.

Hacer frente a las exigencias del mercado actual no es una tarea sencilla y, por eso, las pymes tienen claro que no apostar por la digitalización es asumir que no se tendrá la capacidad necesaria para responder a las necesidades y los requisitos que imponen los consumidores.

En definitiva, o estás en Internet o básicamente es como si no existieras. Es tan sencillo como esto.

Una apuesta por la optimización de procesos, productos y servicios

Para finalizar, el último aspecto por el que luchan las pymes cada día en sus procesos de digitalización es por mejorar su capacidad de reacción antes las necesidades de sus clientes, aumentar su rentabilidad y trabajar siempre en el entorno más optimizado posible.

De esta forma, además de trabajar en las mejoras propias del negocio, se dedican los esfuerzos a perfeccionar los procesos de cara a los usuarios, ofreciéndoles más y mejores recursos con mucho menos esfuerzo.

En todo caso, estos procesos de digitalización no buscan solo traspasar los negocios al mundo online, si no también poner en relieve el aumento de la comunicación con el cliente, potenciando las redes sociales y situando en el centro de la estrategia las necesidades del consumidor actual.