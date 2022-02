Venden NFT por 23 millones de dólares

Si estás un poco perdido en este tema, te mostramos todos los detalles. Los NFT son tokens no fungibles, es decir, activos digitales que tienen conferidos un valor determinado, en este caso 8.000 ethereums para la obra Punk 5822. De este modo, los NFT son bienes intangibles, pero son únicos y exclusivos.

¿Cómo es posible que un archivo JPG esté valorado en 23 millones de dólares?

A la cotización actual del ethereum, 8.000 tokens de esta criptomoneda tienen un valor de 23 millones de dólares. La cuenta de Twitter de CryptoPunks Bot ha verificado esta operación y confirman que es la más cuantiosa del mercado hasta la fecha.

La pregunta que se hace mucha gente es qué sentido tiene adquirir una obra digital que puede ser reproducida de manera infinita. Pues el interés no es otro que estar en posesión del archivo original.

La colección Crypto Punks incluye 10.000 personajes únicos de arte donde no hay dos iguales. Todos ellos se pueden copiar, pero no serán los originales. Hasta el momento, los principales clientes de este mercado son los criptomillonarios, aunque cada vez es más frecuente que aparezcan celebrities o personalidades famosas que se interesan por esta práctica, como la estrella de la NBA Stephen Curry o el presentador Jimmy Fallon.

¿Cuál es la relación entre los NFT y las criptomonedas?

Los NFT son activos digitales como las criptomonedas, pero estos no se pueden intercambiar entre sí, pues no existen dos NFT iguales. Si antes conferíamos valor a bienes tangibles que se pueden tocar: el oro, las obras de arte, los sellos, con los tokens no tangibles lo hacemos a algo que se ve, pero que probablemente no se pueda tocar.

Un archivo JPG, como es el caso de la colección Crypto Punks, no se puede tocar, se puede poseer, incluso se puede copiar de manera infinita, pero solo el archivo original es el que tiene valor.

Por otra parte, la mayoría de estos tokens no tangibles, que pueden ser monedas, sellos, obras de arte o criptógrafos, se basan en los estándares de la red Ethereum y su cadena de bloques, por eso se opera con ellos a través de las criptodivisas.

¿Qué caracteriza a los NFTs?

Los NFT son únicos e insustituibles, no hay dos iguales en el mercado. Esto es vital de comprender, porque aunque la obra Punk 5822 pueda ser capturada para generar una fotografía a partir de ella, solo el propietario que ha invertido 8.000 ethereums posee sus derechos.

Es precisamente esto lo que vincula este mundo con el del arte convencional. Puedes tener una copia de “El Grito” de Munch en casa, pero su valor es insignificante en comparación con la obra original.

Por otra parte, los NFT son indestructibles, pues no se ven afectado por errores de tiempo y permanecen sin cambios. No existen riesgos de destrucción por causas externas como el fuego o la humedad. Es lógico pensar esto ya que son activos digitales. Igualmente, están protegidos en los sistemas informáticos.

Por último, los tokens no fungibles son verificables, su adquisición implica una cesión completa de los derechos. Eso los diferencia de otros activos en formato físico o digital, como películas o canciones, que lo que permiten es disfrutar del contenido pero sin acceder a la propiedad.

¿Cuál es el futuro de los NFTs?

A medida que este negocio por los tokens no fungibles continúa desarrollándose, especialmente en el escenario de los artículos de colección en JPEG, muchos analistas ven posibilidades de que los NFT lleguen también al ámbito de los videojuegos, el metaverso o los clubes exclusivos.

Existe también la posibilidades de que estos activos pasen desde el mundo virtual al físico, con celebridades usando los NFT para conseguir una relación más cercana con sus fans vendiendo contenidos exclusivos como discos, fotos firmadas y colecciones de moda.

A mayor demanda por parte los fans, más caros serán esos servicios. La idea es ofrecer acceso exclusivo a ventajas y privilegios a cambio de subastas.