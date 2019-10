Ventajas de la solución Telecom Expense Management para la gestión de la telefonía en las empresas

Las empresas deben optimizar cualquier gasto para mantenerse competitivas. En este sentido, una tarea que aún tienen pendientes una gran cantidad de ellas es el gasto en telecomunicaciones. El volumen de líneas de teléfono y la complejidad en la presentación de las facturas por parte del operador hace que, en muchas ocasiones, las compañías no se paren a revisar esta área del negocio que podría suponer un ahorro de hasta un 80% en su factura mensual.

Las telecomunicaciones; un elemento imprescindible en las empresas

Las compañías cuentan con muchas áreas dentro del negocio para que todo el engranaje empresarial funcione a la perfección. En los tiempos que corren, las telecomunicaciones son imprescindibles para cualquier empresa, pero el hecho de que sean necesarios no quiere decir que no se pueda buscar la máxima calidad y, a su vez, el máximo ahorro. Y es que la competencia que se da entre ellas, hace esto fácilmente posible.

Hay que tener en cuenta, además, que las necesidades de consumo de hoy no tienen por qué coincidir con las necesidades de mañana, estas pueden variar con el paso del tiempo. Por eso los planes que se tengan contratados con estas empresas tienen que ser revisados para que no se queden obsoletos y se pague de más por un servicio que ya no se utiliza.

¿Qué es el TEM?

Analizar las facturas de teléfono es un trabajo complicado que no todas las empresas pueden asumir. Por esta razón existen en el mercado los servicios de Telecom Expense Management (Gestión del gasto en telecomunicaciones, TEM por sus siglas), que automatiza el análisis del gasto y evita errores e ineficiencias en la factura.

Cuando una organización apuesta por una solución de gestión de la telefonía empresarial adquiere fácilmente toda la información clave sobre líneas, tarifas, dispositivos, consumo… lo que le permite mejorar su eficiencia y rentabilidad. Gracias a una solución de este tipo es posible conocer, por ejemplo, quiénes son los usuarios con consumos por encima de la media y establecer si esa línea no cuenta con un paquete de voz y datos apropiado a las necesidades y actividad del empleado o si, por el contrario, se está haciendo un uso poco optimizado en el plan general.

Ventajas de TEM para las empresas

Las soluciones que ofrecen las herramientas de Telecom Expense Management (TEM) tienen como objetivo ayudar a la compañía a gestionar de manera rápida y sencilla todos los servicios que estén relacionados con el sector de las telecomunicaciones del negocio.

Con una gestión eficaz, la compañía se vuelve mucho más efectiva en dos vertientes. De forma externa, de cara a los clientes y proveedores, pudiendo corregir deficiencias, y también de forma interna, abaratando costes, volviéndose más competitiva y descargando a la empresa de la gran cantidad de trabajo que da la gestión de las telecomunicaciones.

Los beneficios de contar con una herramienta como Telecom Expense Management son muchísimos en diferentes aspectos corporativos. En relación a la contabilidad del negocio, esta herramienta permite automatizar muchos procesos. De este modo, se evitan errores y se controlan de forma más efectiva todos los costes que asume la compañía debido a las telecomunicaciones corporativas. También relacionado con la contabilidad, este tipo de herramientas permite controlar las compras de productos y servicios al ofrecer la información más relevante.

Pero quizás la ventaja más destacable de la utilización de la potente herramienta de Telecom Expense Management es el ahorro de tiempo en la gestión de la empresa, haciendo que aumente el control del gasto y los recursos y, en definitiva, ofreciendo una mejor comunicación, más rápida y de mayor calidad, con los clientes, socios o proveedores.

Servicios a medida

Otro rasgo que merece la pena resaltar de la herramienta TEM es los servicios de personalización que ofrece, pudiéndose adaptar, de este modo, a los requerimientos específicos de cada compañía en cada momento, teniendo en cuenta las peculiaridades del negocio y su evolución.

Esta capacidad tan alta de personalización permite al cliente elegir los servicios más adecuados para mejorar su negocio, seleccionando solo aquellos que realmente pueden ofrecer un efecto positivo en la gestión de las telecomunicaciones de su empresa y pudiéndolos modificar en cualquier momento debido a la progresión de la compañía.

Usando una herramienta de TEM, se podrá liberar liberar a los soportes técnicos de la compañía de la carga de trabajo de la gestión y control de las telecomunicaciones. Así mismo, en cualquier momento, se podrá solicitar un servicio a medida de consultoría o informes personalizados sobre cualquier área de las telecomunicaciones de la empresa.

Utilizando la potente herramienta de Telecom Expense Management, la compañía puede ahorrar grandes sumas de dinero en telecomunicaciones, hasta un 80% de la factura, volviéndose mucho más competitiva. Para convertirse líder de un sector, las empresas en la actualidad tienen que buscar el ahorro en todos sus departamentos, y este es un ejemplo de una de esas herramientas que pueden ayudar a conseguirlo.