Las actividades del Gobierno español

Estamos pendiente de las ocurrencias veraniegas de Don Pedro el Cruel, que me perdone, es lo que pienso por sus recuerdos fomentando el odio entre españoles. Para desahogo de su tremenda inundación mental de poder. Nada menos que seguir popularizando la muerte justiciera de las 13 rosas, en redes sociales. Sin tener en cuenta Justa, las muchas muertes que provocaron estas cínicas mujeres, denunciando a los muchos jóvenes que perecieron ante su cuerpo, y no aceptaban la doctrina que el control comunista les habían impuesto. Los descendientes de éstas personas, deberían dar gracias al sistema del Don Paco el Franco, por respetar, perdonar y privilegiar a a esos desagradecidos familiares... Y lo que está ocurriendo con el filtro necesario a los queridos ucranianos y los NO TAN QUERIDOS QUE NOS LLEGAN... Existen grupos de éstos que están están extorsionando a compatriotas en sus conseguidas viviendas, con extrema violencia... Con el desmadre ordenante del ahorro en gas y electricidad, se puede considerar una Fantochada, queriendo ejemplarizar quitarse la corbata ante la prensa “lástima de nudo flojo”. Teniendo referencias del nulo cumplimiento, en edificios del Estado, adyacentes, colaterales, adjuntos y amigos gananciales. ¡Es un cachondeo!... Se me ocurre que al saber de los ejercicios, intentando beneficiar el sistema cardiovascular, debiendo andar, correr, un gimnasio o en casa, hacer gimnasia al menos 30 minutos diarios. Es completo y efectivo. Proporciona un impulso a la Salud Cerebral, mejora la memoria, la función cognitiva, la respuesta inmunitaria, y el estado de ánimo Con capacidad de aprendizaje... Yo se lo aconsejo a ciertos políticos. ¡SOBRE TODO, A LOS QUE NOS GOBIERNAN! Con la novedad del nuevo Fiscal General, Alvaro García Ortiz, prometiendo llevar a la junta de fiscales, la postura conjunta de conseguir LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CASOS SIN RESOLVER DE LOS ASESINATOS DE ETA... ¿Demencial o correspondido? Y con respecto a las esperadas subvenciones culturales, en todas las Autonomías Españolas. Resulta que el 85% lo ofrece a Cataluña el poderoso ministro Miguel Iceta, por eso de las futuras negociaciones en favor del PSOE gobernante. Y el 25% del Español en las aulas catalanas ¡ELIMINADO! Además de exigir Traducción del catalán en el Senado ¿Que será lo próximo? La moda de los pinchazos en discotecas, verbenas, botellones y otros encuentros multitudinarios. Según las investigaciones sanitarias, el único daño es “el pinchazo”. Descubren y apresan al pinchador, ¿castigo? Pero, se sigue poniendo al descuido, en la copa de la chica o chico la Burundanga o cualquier otra sustancia química. Que inutiliza La voluntad de la victima... Violaciones, robos u otros actos criminales ¿Castigos ejemplares cuando? La Ecopolamina, hioscina o burundanga es un alcaloide tropánico. Se utiliza para controlar mareos y náuseas postoperatorias. Superar las dosis prescritas, causa Delirios y Psicosis. La dosis letal es de 2 a 4 mg para humanos... ¡ATENTOS!