El Alcohol Inconsciente a veces, y otras drogas, las Libertades y sus Consecuencias...

Desde hace muchos años los jóvenes de 12, 13, 14 y poco más, es cuando empezaban a fumar cigarrillos, a beber algún vaso de cerveza y competir con los amigos al ver quien era más hombre, entre ese círculo, también había algunas chicas, no tantas como ellos pero ... Ahora ya, se ha multiplicado, con el peligro añadido de otras bebidas alcohólicas, mezcladas con supuestas bebidas Energéticas y otras drogas fácilmente conseguidas. Hace unos días, se ha publicado por una encuesta sobre el consumo de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España ESTUDES 2021, en adolescentes de entre 14 y 18 años, dando unos datos desproporcionados en esas edades, sobretodo en bebidas alcohólicas que próximamente publicarán un estudio coordinado con VAB, entre unos mil adolescentes catalanes. Lo ha comunicado Europa Press Infosalus, donde expondrán el excesivo consumo en los famosos Botellones Reunidos, como mínimo 4 veces al mes. Sobre este estudio interviene responsablemente Joaquín T. Limonero, Catedrático de Psicología de la UAB, experto en Estrés y Salud. Además del ya típico “binge drinking” previo a la entrada en discotecas, en bares, parques o sentados en algún banco, a veces en las paradas de autobús. Celia Prat, jefa del equipo de formación de Fad Juventud, contestó a preguntas de Infosalus por éste tema: Si, está de moda y peligrosamente caliente el “binge drinkig” con el falso divertimiento del consumo de Alcohol, básicamente en cortos espacios de tiempo, mezclados con unas cinco bebidas diferentes, y chicas igual que los chicos, casi siempre ligado al ocio y en fines de semana.

Éstas personitas, vienen demostrando una grave pérdida de memoria, dificultades para concentrarse, y consiguientes expulsiones de los centros educativos. Con las relaciones sexuales, se están dando casos de visitas al médico, por reacciones raramente anormales en esa edades. Que como se pueden imaginar, afecta directamente al sistema nervioso central. Decía Joaquín T. Limonero, que el alcohol es un fenómeno generalizado desde muy antiguo, que no es considerado como una droga. Que debería ser considerado un complicado problema, ya que después de analizar ciertos variables, éste consumo centrado en ciertos aspectos psicológicos, como el estrés, la ansiedad, la imposible regulación emocional, el no poder limitar el abuso de pantallas móviles y ... Quedando demostrado una serie de periodos inestables, donde afloran emociones, cambios hormonales físicos muy significativos, a una Edad donde se está formando la personalidad del adolescente, cuando las relaciones sociales son muy significativas, que en este entorno es donde se produce esta conducta de consumo de alcohol. Comprendiéndose que al no tener habilidades de regulación emocional bien formada, es cuando exageran ese consumo. También debemos pensar en las convivencias familiares de esos jóvenes, la educación, costumbres y ciertas Libertades. Celia Prat, en su comunicado dice: A pesar de que históricamente nuestra sociedad tenga esa gran cercanía con el consumo de alcohol, consiguiendo que esté más integrado en nuestra vida, y se quiera creer que no hay problemas, debemos reconocer, QUE SI LOS HAY, Y MUY PELIGROSOS PARA LA SALUD. Y ahora, con el ferviente verano, que invita a Desbarajustes...

Según las pruebas investigadas, este consumo entre menores de 14 a 18 años, en el último año en España fue del 73,6 %. Que nos obliga a REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA ... Estadísticamente, en EE.UU. según la NSDUH en 2022, 10.900.000 personas de 12 a 20 años, consumieron bebidas alcohólicas, el 28,3 % de éstos, informaron haberlo consumido en exceso. En Europa, con menos kilómetros cuadrados, los datos son parecidos, en cabeza está Alemania, le siguen Francia, España e Italia... En el pasado mes de abril, en la Feria de Sevilla, la Policía Local detectó varios grupitos de adolescentes haciendo botellones en el recinto ferial, hasta ahí todo normal por costumbre. Pero es que además, estaban usando o consumiendo Cloretilo, que a través de sprays para potenciar el efecto del alcohol, pulverizan un pañuelo o una prenda y luego están un rato inhalándolas, así se produce un efecto de disociación muy potente, con sensación de “colocón”, euforia, falsa Alegrías y desconexión de la realidad. El Cloretilo, es un gas muy liposoluble, de absorción rápida, alcanzando el sistema nervioso central inmediatamente, tras su inhalación, durando varios minutos. Éste puede producir arritmias, depresión nerviosa, asfixia, convulsiones, el coma e incluso la muerte súbita. Ésta droga Chemirosa Spray Crioahestesia, cuesta en farmacias, sin receta, 12,50 €. Las drogas más económicas consumidas por ciertos jovemes son: el Alcohol, el Tabaco, el peligroso Vapeo, La Marihuana y... Éstos jovencitos a veces quieren probar nuevas experiencias, sobretodo, aquellas en las que pretenden nuevas emociones y audacias en el grupo, sin pensarlo... Existen nombres callejeros de inhalantes como mona, dragón, chemo, pvc, activo, goma y otros. El Cloretilo NO DEBE SER INGERIDO, evitando el contacto con los ojos y otras zonas mucosas o sensibles, puede provocar quemaduras en éstas zonas. Y atentos.

Cada día aparecen nuevas drogas, sobretodo de Diseños. Tengamos en cuenta que, varios años después éstos y éstas personitas de entre 13 y 18 años, pueden padecer: Carcinoma hepatocelular, Cánceres orales, Faríngeos, Laríngeos, Esofágicos o Colorrectales. Siendo el más peligroso, el que se pueda sufrir en el Cerebro. Ahora, por suerte para los Narcos y, por desgracia para los consumidores, ¡ Por sus efectos ! La cocaina ha bajado de precio, la heroina también, la marihuana y otras, por el disfraz de Las Diseñadas: Yaba, Popper, Fentanilo, los Nitazenos. El Karkubi, el LSD, Psicodélica potente, está en 2.000 € el gramo... Y no está de más que mencionemos que de toda la vida, el alcohol etílico o de grano, lo tenemos a diario en las casas, a través de las frutas muy maduras, en el higo, el melocotón, el plátano, la manzana, la piña, la uva, la pera... Que son fermentables por el tipo de azúcares que contienen. Además tenemos la fruta serbal, en un árbol de menos de 10 metros con aspecto de baya, conteniendo hasta un 4 % de alcohol, con sabor desagradable a ácido, por el contenido de taninos, ciertos animales la consumen a sabiendas por instinto que se emborracharán, son los chimpancés, bonobos, y gorilas, y que cuándo caen al suelo, dejan de fermentar por el golpe, generando el Etanol. Existiendo también muy de cerca el madroño, con un 20 % alcohol, sin olvidar que éste contiene Arbutina, que combate las infecciones urinarias, la cistitis, los cálculos y cólicos renales, las diarreas y disenterías, siendo la Pectina que contiene, la que ayuda a reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre ... La marula, y la Chicha de Jora, con el 3 o 5 %, la Kombucha, con el 1%. Es un placer informaros.

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.