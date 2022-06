Arrobo, pasión, represión y circo

Es de todos conocido el denominado culto a la personalidad, "adoración y adulación excesivos" efectuados normalmente a caudillos o líderes carismáticos especialmente autócratas, estos últimos no sometidos a ningún tipo de limitación para promulgar y modificar leyes a su absoluto antojo, personajes absolutamente siniestros como Lenin, Pol Pot, Maó, Stalin, Hitler, Mussolini, Kim Jong-un, etc., listado no cerrado con casos actuales muy conocidos y cercanos.

Ha sido la foto de clausura o presentación de un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) presidido por el todavía jefe del Ejecutivo Dr. Sánchez con asistencia de la vicepresidenta y también ministra de Trabajo Doña. Yolanda Díaz, ¡cuantas responsabilidades para tan inteligente y extraordinaria mujer! que fijó en mí retina la imagen de una mirada de profundísima adoración a "su presidente". Mirada y lenguaje corporal mezcla de amor, pasión, instinto protector, admiración y sublime entrega de la madre al hijo que evocan pasajes de Teresa de Ávila de enorme lirismo por la descripción de su especial y mística relación y entrega a Dios, asunto que incluso la Inquisición llegó a considerar de posesión y entrega carnal.

En este sentido léase el Coloquio Amoroso "Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme: ¿en qué me detengo?" , o más aún el maravilloso poema descriptivo de su Pasión "Esta divina pasión/ del amor en que yo vivo/ ha hecho a Dios mi cautivo/ y libre a mi corazón; / y causa en mí tal pasión/ ver a Dios mi prisionero/ que muero porque no muero” que igualmente describen la absoluta entrega e intento inacabado de caricia facial a Sánchez en gesto amoroso marca de la casa.

Ministra a quien en noviembre de 2021 describí como mujer de "publicadas" cualidades, conocimientos y reconocidos recursos intelectuales en la que destacan un tono cursi, "acariciador" y empalagoso, yegua de Troya ungida como heredera de Pablo Iglesias con el beneplácito de Sánchez (me abstengo como anuncié recientemente de describirlo) con el objetivo de triturar a Podemos ya prácticamente alcanzado y ampliándose dicho objetivo, según noticias recientes, en aglutinar "en lo que Dña. Yolanda denomina “su proyecto" a Bildu y ERC, en mi opinión por encargo del Jefe y que tendrá como pago su incorporación a la Casa Común del PSOE.

Ciertamente es un hecho contrastado que la casi totalidad de los humanos menos "Píos" que Santa Teresa, tuvimos en nuestra adolescencia momentos de emoción y deseos regularmente contenidos que nos hacen recordar utilizando términos taurinos, las húmedas vigilias que los internos en colegios dirigidos por religiosos llamábamos en confesión poluciones nocturnas. Manifestaciones que confirmaban nuestra naturaleza animal, a día de hoy felizmente controladas o mejor reprimidas por nuestra ministra de "igual da" Dña. Irene Montero, actualizada "Doña virtudes" por resoluciones contra la subespecie masculina hasta épocas recientes "machos o varones" , intento de acabar con el instinto de conservación de la especie a base, más que de represión castración de momento solo psicológica que ella y algunos de sus "palmeros o palmeras" pretenden, Dios sabe si movidos por algún traumatismo vital en su pasado.

Por supuesto, no es posible una lista cerrada de otros protagonistas y sus emociones culminadas con gestos de pasión no contenida de todos los miembros de la casta política acompañadas de excesos de entrega y cariño, en el caso de España simples manifestaciones de nuestro carácter afectivo-amoroso marcados en ocasiones con expresiones que raramente obedecen a interés alguno.