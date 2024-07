Atención primaria (4)

En anteriores escritos, hacia algunas reflexiones acerca de los problemas por los que pasa la Atención Primaria en gran parte de las Comunidades Autónomas, y las posibles soluciones para resolverlos o al menos mejorarlos. En este artículo voy a repasar todo lo antedicho. Hablamos anteriormente de las listas de espera, tanto para acudir al médico de familia, al pediatra de zona o al especialista. En los dos primeros casos, la espera del paciente para ser atendido, a veces supera los ocho días; en el tercer caso puede superar los treinta. Estos retrasos se dilatan más aún en las zonas rurales; donde el médico de familia ha de hacer en ocasiones hasta ochenta kilómetros a la semana para atender a los pacientes. En este sentido, como apunte anteriormente, he recibido información de primera mano del doctor José Dehesa Sainz de los Terreros, médico generalista de familia que ha pasado consulta en la zona rural de Santander durante muchos años; con el, he departido en muchas ocasiones acerca de los problemas que he antedicho.

Me he referido como apunté, a otro asunto de importancia a tener en cuenta; posiblemente el mas importante. Es la baja estima que se tiene al médico de familia, tanto por otros compañeros especialistas, como por las administraciones. Debido a esta situación, pocos son los profesionales que optan por esta especialidad, que a mí entender es el pilar donde pivotan las demás especialidades.

Vuelvo a mencionar al Dr José Dehesa, cuando afirma lo siguiente: El médico general de familia, es el director de orquesta, que dice cuando debe entrar el violín, el chelo o el timbal. La escasez de estos médicos, solo se puede resolver a medio y largo plazo; haciendo las mejoras necesarias que hagan mas atractiva la especialidad. A saber: 1) - mejora de honorarios y de horarios .2)- Rotación por los servicios hospitalarios, en medicina interna, endocrinología, nefrología, reumatología, etc; estás rotaciones mejoran su formación y les incentivan 3) - Rotación de los especialistas hospitalarios por los centros de salud periódicamente, de esta manera, se mejoran los servicios en atención Primaria. 4) - Dotar al médico de familia de mayores atribuciones y reconocimiento; que pueda prescribir las pruebas complementarias necesarias que precise el paciente, para que este no tenga qué acudir a otro especialista, con la perdida de tiempo que ello supone .

Huelga advertir como anoté anteriormente, que el médico de familia tiene preparación más que demostrada para tratar las cinco enfermedades mas frecuentes. A saber: hipertensión, enfermedades reumáticas, insuficiencia cardiaca, EPOC, y diabetes. Todo lo antedicho contribuiría a hacer mas atractiva la especialidad de familia y que muchos licenciados optasen por escoger la especialidad. Pero para llevar a cabo lo arriba expuesto, es necesario tiempo y una buena coordinación entre Comunidades Autónomas; que son las que tienen cedidas las competencias en materia sanitaria; y también y esto es muy importante, establecer un Pacto de Estado por la Sanidad, entre Comunidades y el Gobierno. El problema de falta de médicos, no se resuelve poniendo parches; como el hecho de rescatar residentes de cuarto curso para pasar consulta en los centros de salud, supervisados por un tutor. Actualmente existen en periodo de formación unos 1.700 residentes en cuarto curso, que son del todo insuficientes para llenar la falta de profesionales.

Empero, según la ley 44/ 2003, del 21 de noviembre, de la ordenación de profesionales sanitarios y el Real Decreto 183 / 2008; destacan: que los residentes pueden asumir progresivamente responsabilidades en un nivel decreciente de supervisión, a medida que avanzan en su formación. En el caso que nos ocupa, estos residentes deben poder hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta sin presencia de un tutor, aunque con la posibilidad de recurrir a el en situaciones complejas; aunque creo y es mi opinión, que un residente de cuarto curso debería terminar su periodo de formación antes de incorporarse a un centro de salud y solo en casos excepcionales podría hacerse cargo de una consulta autónomamente en un ambulatorio de Atención Primaria como dice el Real Decreto 183/2008.

En mi anterior escrito, apunté como se podía paliar en parte la falta de médicos. Una fórmula es contar con profesionales extracomunitarios; esto ya se hace ordinariamente. Actualmente, hay 4.000 médicos en espera de homologar el titulo para poder ejercer en España. Estos profesionales, deben pasar por pruebas muy rigurosas y exigentes antes de ejercer en nuestro país. Como afirma un médico amigo mío exmiembro de la Comisión Nacional de especialidad en radiología: " la a homologación de títulos de médicos extracomunitarios, lleva una gran carga de pruebas para conseguir la homologación y poder ejercer en España. Existen dificultades para agilizar el proceso de selección de estos profesionales, debido al trabajo que conlleva, y que tampoco resolvería el problema en su totalidad. Sin embargo, como apunta el Doctor, se debe dotar de más medios a la Comisión de Especialidades, para agilizar el proceso de homologación en la medida de lo posible ".

La Comisión de Atención Primaria y Comunitaria estima que se necesitan 6.000 Mill de euros para resolver las deficiencias que existen en Atención Primaria, y que se ven agudizadas en el periodo estival; las zonas turisticas de costa son las menos favorecidas y las que necesitan mas medios en personal sanitario para atender el incremento de población en las estaciones de primavera y sobre todo verano.

Concluyo: he querido dar mi opinión de lo que a mí entender se debería hacer para conseguir un mayor número de médicos de familia, que no pasa solo con rescatar a residentes de cuarto año, o agilizar el proceso de homologación de médicos extracomunitarios, que también. Además y es lo más importante, permítaseme resaltar la importancia de dar al médico de familia la categoría el reconocimiento que merece y las atribuciones que precisa de acuerdo con su formación. Y por último, hay que promover un Pacto de Estado para la Sanidad, entre Comunidades y Gobierno; este Pacto, debe apoyarse en criterios técnicos no tanto políticos; que se ocupe de estos menesteres, para mejorar en suma la Atención Primaria, que como apunté , es el muro de contención del Sistema Sanitario.

Agustín Hidalgo. Economista, experto en gestión y asistencia sanitaria, diplomado en E.O.I.