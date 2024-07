La audaz aventura de sánchez con los presos galeotes

Quien diga que leer el Quijote es perder el tiempo y energías por su desfase generacional y de estilo, le diría que es un “craso error”, puesto que al margen de ser un verdadero hito que marcó el inicio de la novela moderna, tiene además el Don, de “aunar la literatura clásica grecolatina junto a una naciente fina ironía de crítica social y política”, capaz de drenar y hacer saltar por los aires los verdaderos pilares residuales aun existentes de la baja E.M. y sus respectivas clases sociales, adelantándose así, con esa visionaria visión, a los futuros derechos posteriormente propios del pueblo llano que se codificaron en las constituciones, lo cual, aconteció con casi dos siglos de antelación a la R.F., novela que estaba, en línea con otras magnas obras literarias patrias, como el Alcalde de Zalamea o Fueteovejuna, surgidas de las plumas de otros dos grandes monstruos coetáneos a Cervantes; y todos, como también el anónimo y coetáneo Lazarillo de Tormes, logran superar de una forma milagrosa, la rígida censura imperante en su tiempo. Obvio y evidente es, - salvo para necios, pendencieros y ciegos-, que “España es tierra de libertades desde la misma larga noche de todos los tiempos”. No ociosamente, el primer parlamentarismo continental, acontece en el Reino de León.

La sublime obra, pese a basarse en andanzas y reflejos de la mera vida local, sus personajes no dejaron por ello de ser referentes universales, en cuanto aunaban la esencia del inquieto espíritu humano; por lo que, partiendo de una concepción caballeresca que trata de ridiculizar (que en realidad provoca el efecto contrario), proyecta una visión nueva del hombre renovado como “centro del Universo”, pétreo pilar en el que se apoyaría el novedoso Renacimiento.

Para el curtido intelectual y sabio, es fácil ver los símiles de la obra con la azorosa vida actual, -dada las lógicas analogías intergeneracionales, por muy diferente contexto social en el que vivamos-; razón entre otras, por la que los grandes intelectuales, y en especial los mejores escritores, han bebido permanentemente de esa fuente infinita. La aventura de los galeotes, podría ser el ejemplo más claro de ello, caso por ejemplo de hacer una analogía frente al esperpento político, social y económico que representó y representa aun “el proces”, cuya ideología romántica,” bebe” precisamente de la fuente de las novelas caballerescas.

Así, fácil sería hacer el símil entre dichos condenados, y aun los pendientes de condenar por la justicia, respecto a su aparente “libertador gubernamental” que se asemejaría a su vez al Caballero de la Triste Figura, con la salvedad, que el auténtico, al liberar a los condenados a galeras, lo hizo de una forma “altruista” al verlos cargados de cadenas y esposas cuando eran conducidos por la Santa Hermandad a galeras, mientras que el libertador moderno, lo hace por mero interés personal, de partido y de mantenerse en la poltrona del gobierno a cualquier precio, aunque sea contra todo viento, marea, lógica o legalidad vigente, pues en definitiva, interpreta a mí parecer de modo erróneo, que el fin justifica los medios, al más puro estilo maquiavélico, y ello, entiendo es el equivale a confundir valor con precio, pues como decía Goucho Marx: “hay cosas más valiosas que el dinero, pero cuestan mucho”, que en este caso, sería la coherencia, respetabilidad, ejemplaridad e imagen que se presupone en un hombre de estado. Como no hay lógica, ni mínimo interés general en tal veleta actuar, incluso ni mínimo futuro con sus peculiares socios para agotar la legislatura, equivaldría a la versión de la “locura del manchego”, carente además de altruismo alguno.

El original figura, entendió que era su solemne deber de caballero socorrerlos y ponerlos en libertad; -todo ello, pese a las reiteradas advertencias del más cuerdo Sancho indicándole que eran verdaderos trúhanes y delincuentes sentenciados por la justicia-, consejos que de poco sirvieron, al interpretar el también llamado Señor de los Leones, que “la libertad era el mayor Don preciado que había dado el Cielo a los hombres”; por lo que fue duro de roer (más que el queso y pan que los sustentaban), comprobar que el tuerto que los abanderaba, - el malandrín y follonero Ginés de Pasamonte- nombre encubierto del autor del falso Quijote de Avellaneda y, también cobarde compañero de Cervantes en la batalla de Lepanto -, una vez liberados, les pagó con un aluvión de piedras y posterior robo de objetos personales, preludio de lo que después les podría suceder con la Santa Hermandad, razón por lo que decidieron ocultarse una temporada en Sierra Morena.

El Quijote actual, al contrario, vio a los galeotes como una “oportunidad para ostentar el poder”, pactando con ellos lo que las leyes prohíben, quebrando con ello, principios básicos como la igualdad y solidaridad, modificando leyes penales a la carta, como si “sastre hiciese traje a la medida”. ¿Democrático? Sí, pero sin dejar de ser “trilero”, como también inmoral, falto de ética y sentido de estado propio del poder, nueva alquimia propia de brujo que podría incluso alterar el pétreo “statu quo” y sus rígidas normas sobre legalidad, legitimidad.

El Quijote original, se escondió de la justicia; el actual, osa enfrentarse e incluso intentar anular sus sentencias, cuestionando incluso al propio Poder Judicial, inventando amnistías prohibidas por la propia Constitución, manipulando la Fiscalía y el propio Tribunal Constitucional; contrariando además la superior normativa europea de obligada aplicación. No acaba ahí el dislate, sino que además premia al fugado Ginés de Pasamonte y a sus secuaces, dándoles prebendas y ventajas fiscales que claman al cielo, humillando por ende tanto a los demócratas catalanes que son mayoría, como al mismo pueblo español que ve impotente una inusitada manipulación del poder para beneficio personal propio; actuar anómalo que convierte a la “hasta ahora” la mejor veintitresava democracia mundial, en un “país represor” de ideas políticas como sinónimo de la instaurada ilícita amnistía, donde incluso se podría exigir indemnización por el tiempo del presidio de los aun no arrepentidos delincuentes, personajes que además, emulando de nuevo al Quijote, ya no solo se les concede una ínsula barataria local, como le concedieron los nobles a Sancho para burlarse de él, sino que al contrario, los entroniza para regir el mismo futuro del reino, por lo que la “legalidad, legitimidad y seguridad jurídica”, deben bailar al son de su “mágica flauta”, al filo y borde del precipicio del mero sentido común.

En definitiva, “el esperpento y la distorsión democrática” que no podría ni imaginar ni el propio Valle Inclán hecho realidad, y donde a diferencia del quijotiano Ginés de Pasamontes, el fugado especialista en “maleteros fronterizos”, ni siquiera canta las gestas de su libertador, como hacía este cuando lo encontró el Triste Figura años más tarde dirigiendo un teatro de títeres ambulante. En definitiva, estamos ante vendedores natos de crecepelo milagroso e ingenuos que todavía lo compran. Mientras, la patética función de la comedia teatral local, se salda con 2diez mil empresas que ponen pie en polvorosa” como precio a los sueños húmedos y delictuales de unos iluminados que dicen amar con frenética locura a su tierra.

Lo dicho, se resumiría con el otro latinajo: “errare humanum est, sed perseverare diabolicum”, y aquí, da la impresión que estamos en el octavo circulo de Dante, “el fraude” en este caso a la clásica democracia, al más puro estilo de los tiranos de libro.