Las Ayudas y Colaboraciones bien pagadas de Chávez primero y Maduro después. Lastima de Venezolanos...

Lo del fantasmón Nicolás, íntimo amigo, colaborador y admirador del Hugo, que se entendían a las mil maravillas, coincidiendo en todos los conceptos, presionando al Amedrentado venezolano, que se negaban a idolatrarlos. Heredero Ilegal de los bienes extraídos al sumiso pueblo. Este conductor de autobús que fue multado varías veces por incumplimiento vial. Llegó a Presidente de Venezuela, Sin haberse aclarado “SU NACIONALIDAD”, por obra y gracia del Hugo Chávez. Cuando escribo esto, me entero de que ha ganado las Elecciones de 28-VII-24, con un 51,20 % de los votos = 5.150.092 votos, según el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), según el 80 % del escrutinio. En segundo lugar con el 44,2 % de los votos = 4.400.000 votos, Edmundo González. El los lugares donde se depositaron los votos, solo había una persona que miraba la credencial del votante, a unos 2 mts la urna y vigilancia uniformada. Recuérdese que Maduro Ordenó evitar que hubiera observadores sin Autorización... Pero, al parecer, (según infiltrados) Había mas papeletas en las urnas que votantes registrados ... Por todas partes de Venezuela había militares de uniforme y de paisano, exigiendo formas autoritarias en las colas para votar... Los miles de venezolanos que han conseguido vivir en España, huidos, con doble nacionalidad y derecho al voto, solo se les ha permitido votar al 1 % ...

Se sabe que Nicolás usa la misma Norma Comunista de la Unión Soviética, para poder abandonar el país. Que Mijaíl Serguéyevich Gorbachov, abogado y político ruso, Presidente de Rusia entonces, eliminó esa brutal norma, empezando por el famoso muro de Berlín... Muchos representantes de países Europeos e Hispanos Americanos, invitados por la oposición venezolana se les negó la entrada, los que se atrevieron a llegar al aeropuerto de Caracas, No se les dejó bajar del avión, exigiéndoles la vuelta a su país de origen, como ocurrió con el grupo del PP español, con Senadores y Diputados... Pero Si se les autorizó la entrada a colaboradores, asesores y amigos como los de Bildu, Podemos, incluidos Monedero y como no, a sus gran asesor especial actual, J. L. R. Zapatero. excelente amigo que fue de Rubalcaba, que le prometió que ganaría las Elecciones, como así fue, después del Sabotaje de los trenes en Madrid... el dominicano Leonel Fernández, el Martin Torrijos de Panamá, Ernesto Samper de Colombia. Estando claro quienes son los amigos “con condiciones”. Felicitando al Maduro: Evo Morales, Daniel Ortega y su mujer la vicepresidenta Rosario Murillo. Hassan Rohani. Los de Cuba, Bolivia, El Salvador, y como no, el Gran Vlademir Putin... Por los elevados favores recibidos y por recibir... Delcy Rodríguez, dijo que solo gente con dignidad pueden entrar en esta tierra sagrada, esta mujer sigue “Disfrazada”.

Recuerden algunas de las Riquezas de Venezuela, son: El Carbón, el Oro, El Hierro, la Bauxita, el Niquel, Diamantes, el Amianto, Fosfatos, Manganeso, Azufre, Plomo , el Cotán y otros muchos minerales, sin olvidar las grandes reservas de Petróleo actualmente: son: 270.703 MMBLS de crudo. 2 MMBLS es gas húmedo, 76 a gas condensado, 1.609 a crudo liviano. 1.202 al mediano, 8.299 a crudo pesado y 259.515 a crudo extra... Venezuela está considerado el más rico e importante mundialmente. Quedando demostrado según los servicios de PDVSA, liderando la reserva mundial con 304.000 millones de barriles, más que toda Arabia Saudí. Y sin razón alguna, debemos tener en cuenta el gran sufrimiento de los venezolanos, por las dificultades del Servicio de Salud Pública. Desde 2016, no han parado este Gobierno de reducir las atenciones mas elementales. En un 70 % = a unos 10 millones de personas. Demostrándose actualmente que un 90 % de personas mueren por falta de asistentes médica, solo se están salvando quienes pueden costearse el servicio privado, que son pocos, ya que el 60 % de los ciudadanos no tienen recursos. Lo ha publicado la Acción Solidaria, una ONG muy activa, coordinada con el Programa de Respuesta Humanitaria, dirigido por el Presidente Feliciano Reyna. Esta ONG atendió a más de 800.000 necesitados desde 2018, con ayudas internacionales, atendiendo a enfermos con problemas crónicos de salud, sin que el servicio oficial de salud pudiese atenderlos, por falta de médicos y otros sanitarios, además de los medicamentos mas elementales. Reyna, después de varias solicitudes para que le recibiera Maduro, consiguió entrevistarse con el, pidiéndole en el Palacio de Miraflores, con varios del Gobierno allí presente, lo delicado peligrosamente del actual sistema sanitario, que debe ser atendido urgentemente, por lo duro del colapso social... Donde quedó demostrado el negativo interés oficial ...

Natasha Saturno, coordinadora del Programa de Exigibilidad de Derechos de Acción Solidaria, afirmó responsablemente que niñas, niños, adolescentes y muchas mujeres, son los más afectados por el deslave en este servicio oficial de salud. En 399 encuestas realizadas durante meses a la población, se destacó que más del 40 % de mujeres, presentando situaciones crónicas de Salud, les faltaba más de la mitad del servicio, en comidas, toallas, limpieza y otras atenciones normales en el servicio, de los pocos hospitales en servicios... Cuesta creerlo en un país con los recursos conocidos. Que oficialmente publicado es: 5.089 establecimientos de Salud Pública, 4.794 son ambulatorios y 296 hospitales. Pero las mentiras, una tras otra de los servicios se multiplican. En cuanto a los informes de fallecimientos, se dan cifras que no concuerdan con la realidad. Otra orden Urgente del Maduro, fue expulsar a los Diplomáticos que consiguieron entrar en Venezuela días antes de las Elecciones, y no aceptan su victoria, si no quieren ser detenidos... Viene al caso “Reflexivamente” la iniciativa del Alcalde de Nueva York, creando un “Escuadrón de élite con activistas dedicados contra las Ratas”, denominados “Rat Pack”, lo anunció el domingo 28-VII-24, Eric Adams en una rueda de prensa, en un parque de Brooklyn, es otra iniciativa de ésta administración para eliminar de sus calles a las indeseables y peligrosa Ratas, consideradas “enemigo público número uno”. Debiendo esta medida ser aplicada a ciertos políticos Rastreadores en Venezuela. Y también entre muchos de nuestros políticos españoles e invitados que nos gobiernan. Por ejemplo: la protectora de las ratas Ione Belarra, que ordenó multar generosamente a quienes las mate teniéndolas peligrosas y apestosamente en su casa... Pero el Maduro está diciendo que han sufrido un ataque informático masivo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) haciendo temer la estrategia para que ésta sea excusa que impida la verificación de los resultados. ¡ Mentira demostrada ! Si así es, ¿ QUE ESPERAN PARA DEMOSTRAR EL VERAZ RECUENTO DE LAS PAPELETAS ?

Según los datos privados a través de Corina, González obtuvo el 73 % de los votos... Las amenazas de Nicolás, siguen en auge, más de 800 detenidos y 12 muertes entre los manifestantes, según Foro Penal a las 17 horas del 31-VII-24. Mas el Canciller del régimen, Van Gil, acaba diciendo que rechaza tajantemente las solicitudes que pretende ser demostrativas de ilegales, calificándolas de acciones “injerencistas” de gobiernos subordinados a Washington. Y para seguir en marcha dictatorial, el Presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, exige la detención e ingreso en la carcel de Edmundo González y Maria Corina Machado, con 30 años de carcel, por criminales, los Tribunales ya han ordenado sus detenciones. Costa Rica les ha ofrecido asilo político. Esperemos que se aclare la REALIDAD...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.