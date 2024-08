Las cesiones del gobierno a cataluña. (2)

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado con ERC, la cesión de competencias hasta ahora no contempladas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entre las mas importantes figuran las siguientes:

Una financiación singular para Cataluña. Selecciones autonómicas. Reducción de las funciones tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional.

Es práctica habitual en el Presidente, cambiar de opinión; lo ha hecho en multitud de ocasiones, es la fórmula en la que Pedro Sánchez gestiona su gobierno. Empero, hay que reconocerle virtudes de liderazgo entre sus votantes y capacidad para saber cómo convencer. Es así mismo lamentable sin embargo, que el Presidente se entregue al “ chantaje” de Carles Puigdemont, Arnaldo Otegui, Antonio Ortuzar o Marta Rovira. Estos cuatro individuos, cogobiernan el país con más poder que los socios de gobierno de Pedro Sánchez; y tienen como objetivo doblegar España.

Permítaseme señalar, la pena que me produce que el Presidente no se de por enterado del serio problema que supone para el país entregarse a las peticiones de los independentistas; dígase lo que se quiera, el Jefe del Gobierno tiene asumido que España es “ troceable” y, que puede decidir como repartir el dinero público, con el descontento que supone entre las comunidades menos favorecidas y las que no lo son tanto. A juicio de este modesto observador, la toma de estas arbitrarias decisiones son nefastas para el equilibrio político.

Como apunté al principio, son muchas las concesiones que el Presidente está dispuesto a dar a Cataluña, creyendo que es la forma de apaciguar y pacificar el conflicto; nada más lejos de la realidad; como he antedicho, el conflicto va a continuar hasta que Cataluña consiga la independencia.

A las cesiones que he apuntado al principio de este escrito, se suman otras no menos importantes que son las siguientes:

Consejería de Política Lingüística, para el seguimiento del pacto y acabar definitivamente con la enseñanza del español. Aceptación del discurso separatista. Más recursos económicos, para la digitalización de la administración de Justicia Catalana; pasando de 1,2 a 6,2 mill de euros. Retorno de empresas. Conseguir a toda costa el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña, al lugar donde realizaron mayoritariamente su actividad. Ley de Amnistía. Anulación de los procesos judiciales y de las penas derivadas del “Proces”. Seguridad. Haber dado entrada a Bildu y a Esquerra en la comisión de secretos oficiales, algo que históricamente no se había permitido. Traspaso de inmigración. Que incluye el control de fronteras, expulsión, devoluciones… Leyes. Anteriormente, se concedieron indultos a los independentistas condenados por el Referéndum del 1.0. Posteriormente, se suprimió el delito de sedición y la rebaja de la malversación … Todo lo antedicho y algunas cesiones más que no se reflejan en este escrito, han sido pactadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC a cambio de que Illa fuese investido Presidente de la Generalidad: Objetivo conseguido.

Tantas decisiones arbitrarias de este Gobierno con respecto a Cataluña, van a conllevar a un cambio de modelo de Estado, abandonando el actual modelo consensuado en la Constitución del 78 y, aprobado en referéndum por todos los españoles y llendo hacia un modelo confederal, a un modelo asimétrico donde los españoles no vamos a ser todos iguales, lo que va ha permitir que dos o tres autonomías se conviertan en naciones o “Estados Libres Asociados”. Cataluña, País Vasco y Navarra, en el mejor de los casos.

Para concluir, quiero referirme a lo que decía uno de los padres de la Constitución: Miguel Roca, acerca de la diferencia entre Nación y Nacionalidad. Decía así: la diferencia entre Nación y Nacionalidad es que la Nación va unida al Estado, y la Nacionalidad no. Según esta definición, sería un dislate anticonstitucional ir hacia un modelo “ confederal”, abandonando el modelo de las autonomías que con sus luces y sus sombras ha dado a España, equilibrio, igualdad y prosperidad.

Agustín Hidalgo. Economista. Diplomado en comercio y relaciones exteriores por EOI.