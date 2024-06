Colaboración público privada en el Sistema Sanitario español

Hace algunos días, la ministra de sanidad Mónica García presentó el proyecto de ley de gestión pública del Servicio Nacional de Salud. El proyecto de ley tiene por finalidad acabar con los conciertos sanitarios y otros modelos de colaboración público privada. La ministra aducía entre otras cosas el afán de lucro de los centros y hospitales privados (cosa por otro lado normal en cualquier empresa). La medida, anunciada por la ministra, en caso de aplicarse, tendría graves consecuencias en la salud ciudadana , aumentando aún más las listas de espera en los hospitales públicos, tanto para pruebas complementarias , consultas , o cirugías. También repercutirá negativamente en la Sanidad Privada . Sería una medida arbitraria , un auténtico dislate .

La colaboración público privada, tanto en lo referente a conciertos como en otras medidas de colaboración , llevan funcionando muchos años regularmente, desde la aplicación de la Ley de Sanidad 14/86 que en su artículo 90, se refiere concretamente a este tipo de colaboraciones público privadas, aduciendo que mejoran la atención sanitaria a los pacientes , reduciendo así mismo las listas de espera .

A modo de ejemplo, Cataluña y la Comunidad de Madrid, están a la cabeza en número de conciertos contratados. En los últimos años, han aparecido en el escenario de la Sanidad Privada, hospitales y centros médicos con un alto nivel de calidad , y con medios de alta tecnología similares a los de la Sanidad Pública. Grupo Quirón, Vithas, o H M Hospitales, son algunos ejemplos. Los hospitales privados acumularon en el año 2022 el 17 % de estancias, el 32% de intervenciones quirúrgicas y el 25% de las urgencias; lo que ha contribuido a descargar la Sanidad Pública haciéndola más eficiente. El 25% de la población española es usuaria de los seguros de salud. Razones: flexibilidad y rapidez en la atención, sobre todo en pruebas complementarias y consultas; aún así, el 90% también acude a la Sanidad Pública.

La Sanidad Privada obtiene entre 7 y 8 puntos sobre 10 en atención médica en consulta y calidad en los servicios . Según IDIS, afirma su responsable el Dr Juan Abarca en un estudio de percepción de la Sanidad Privada, que la sitúa en el umbral de la excelencia, sobre todo hospitalaria. En la Sanidad Pública hay nueve hospitales en España con nivel de excelencia; entre los que el hospital la Paz ocupa el primer puesto, tanto en atención, tecnología e investigación. Le siguen el hospital Gregorio Marañón, La Jiménez Díaz, hospital Puerta de Hierro, La Fe de Valencia , el hospital Clínico de Barcelona y el Doce de Octubre, recientemente reformado .

Debemos resaltar un problema complejo de difícil resolución. Es la duplicidad de pruebas; lo que supone un coste adicional para el SNS. Afortunadamente más de un 67% de los pacientes consultados, han manifestado que cuando exponen al médico de familia que les han efectuado alguna prueba en la Sanidad Privada, la mayoría de las veces el médico las da por buenas sin prescribir otras nuevas. El problema se produce por la falta de conexión entre los dos sistemas, lo que hace muy difícil que prime la eficiencia .

MUFACE, Mugeju e ISFAS son ejemplos de buena colaboración público privada. Aseguran a 1,7 Mill de trabajadores, con primas por valor de 1.700 Mill de euros anuales . Permítaseme señalar, que la gran mayoría de funcionarios optan por las compañías de asistencia sanitaria privada. (Asisa, Adeslas etc, que tienen firmado concierto con el Estado). Con la debida modestia, puedo decir que conozco esta colaboración; hace años fui responsable en una compañía de asistencia sanitaria que había firmado un concierto con MUFACE y que funcionó muy bien sin incidencias. Como he antedicho, la colaboración entre sistemas sanitarios descarga a la Sanidad Pública y beneficia a los pacientes. Como ya anoté es así mismo lamentable que por una decisión arbitraria, la ministra de sanidad quiera acabar con la colaboración entre sanidad pública y privada; que lleva funcionando muchos años regularmente. No acabemos con lo que funciona, sería un verdadero dislate .

Agustín Hidalgo. Economista, experto en gestión de la Sanidad.