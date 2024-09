La Compra, la Venta, el Disfrute del Cuerpo Humano, la falta de Respeto, las Violaciones y Consecuencias...

Una Jueza deja en libertad bajo fianza de 100.000 € a 4 arrestados en prisión desde julio de 2023, por una supuesta agresión grupal, el 13 de ese mes, ellos tenían entre 21 y 23 años, son alemanes. Ese día, la Policía Nacional recibió la llamada de un Hotel donde una chica de 18 años, alemana ella, decía haber sido violada por ese grupo de 4 alemanes. La joven acompañada de una amiga que hacía de traductora, explicó que la supuesta violada, conoció a un chico y mantuvieron relaciones sexuales en la playa, después se fueron al hotel donde se alojaba el joven. El recepcionista no les permitió subir a la habitación y, se fueron a otro donde estaban alojados amigos del chico. Ella seguía junto al relacionado en la playa y, empezaron a llegar 6 amigos de éste, 4 de éstos forzaron a la chica a mantener relaciones sexuales, uno de ellos lo grabó. Debido a los ruidos se llamó a la Policía, que detuvo a los 6 sospechosos por esa participación grupal sin consentimiento. Uno que no había participado, reconoció que se habían pasado, y se ofreció a acompañar a la chica a su Hotel donde estaba con su amiga, desde allí una ambulancia la llevó al Hospital Son Espases. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se hizo cargo de la investigación, interviniendo los móviles de los detenidos, en uno había 2 vídeos cortos de los hechos, que ocurrieron en un hotel de la avenida Fra Joan Llabrés, habitaciones 322 y 323. El hotel colaboró con la Policía en todo momento. Por lo visto, la chica y el chico alemán de 21 años, de mutuo acuerdo decidieron seguir con su movida sexual, sin contar con la calentura de los amigos del ligón. De preservativos, líquidos seminales u otros detalles, nada se ha dicho. ¿ Principios, Respeto, Costumbres, Irresponsabilidad ? ¡ Ella y ellos todos Culpables ! Creo que todos saben lo de Dani Alves, está en Libertad provisional después de ser condenado por violacion a una chica de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Ahora su pareja Joana Sanz, ha lanzado mensajes en redes que trata de su nuevo perfil, como hombre de negocios.

Éste apela a la Fe de Cristo, utilizando las redes para mandar mensajes sobre su miedo a lo que está por llegar: Dios le dijo a Job: Triunfarás en lo que elijas hacer y La Luz brillará en el camino que tienes por delante, Job 22;28. Alves agradece a Dios todo lo ocurrido a pesar de haberle fallado... Este debe presentarse cada viernes en la Audiencia de Barcelona ante la Justicia. Se está moviendo entre Barcelona y Tenerife... La Autoridad brasileña, está avisada para que no le expida nuevo pasaporte. No debe acercarse a la denunciante a menos de 1.000 metros, ni comunicarse con ella a través de algún medio, por lo menos hasta que recaiga sentencia firme que, se calcula en 2 años. La Fiscalía pide 9 años de prisión, pidiendo revisión y una pena más alta. Si el TSJC ratifica la sentencia de 56 meses de carcel. El abogado Juan Gonzalo Ospina, dice que ocurriría a los 18 o 24 meses, resueltos los recursos, ya que ha superado el 2 % De la pena Aún así, se recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si regresa a la carcel, o si fuese absuelto le devolverían la fianza. En marzo de este 2024, una mujer de mediana edad, que de su trabajo volvía a casa, sobre las 2 horas, en c/ Manacor de Palma, un individuo la agarró de un brazo y la arrastró hacia un descampado cercano, la agredió tendida en el suelo y la violó, ella gritaba, la inmovilizó agarrándola por el cuello. Cuando sació su deseo sexual le dijo: así somos los marroquíes de macho, y se dio a la fuga. La mujer gritaba pidiendo ayuda. Al fin llegó la patrulla de la Policía Nacional y una ambulancia, ésta no paraba de llorar por el dolor de los golpes recibidos. Dio detalles del agresor a los agentes. Fue llevada a un hospital. La Policía dice que siguen investigando para ver si encuentran al marroquí...

En enero de 2020, una niña tutelada denunció la violacion grupal que había sufrido la nochebuena pasada, en una vivienda del barrio de Camp Redó en Palma. La niña de 13 años destapó ante la Policía algo que se ocultaba hacia años. Dijo que un grupo reclutaba a niñas y adolescentes tuteladas para mantener relaciones sexuales a cambio de drogas y dinero, las que repetían eran obsequiadas con ropas y zapatos... Para algunos, ésta revelación les sorprendió poco, otros dijeron que era un secreto a voces. Se hizo público que el Instituto Mallorquí d’Afers Socials, tenía conocimiento de esa explotación prostitución, y que algunos educadores tenían datos de ello hacia años, sin que nadie tomara medidas... La noticia fue un escándalo social y político, ya que no eran acusaciones abstractas, sino un modus operandi en espacios concretos. Éstas menores eran captadas por sus mismas compañeras adolescentes y extuteladas. Se escapaban del centro de acogida y se reunían en Plaza de España, estación Intermodal, parques y jardines. Luego eran llevadas a la trastienda de algún establecimiento, hoteles, barcos atracados en el mismo Paseo Marítimo, pisos en diferentes barrios de Palma, como el de Camp Redó, Son Gotleu y... ¿ Castigos a los responsables ? La cineasta madrileña Juana Macías, al descubrir ésta revelación, entre el desconcierto y el horror. Fue cuando decidió montar la película Las chicas de la estación. Película que empieza en el punto de encuentro de las chicas. Luego, hubieron mas películas similares. Sin olvidar que éste problema sigue en muchas ciudades españolas... Un ejemplo: En el jacuzzi de la habitación de un hotel de Mallorca, la Policía consiguió fotos de dos niñas en éste carente de ropas, ya prostituidas estando tuteladas. En cartas de desahogo, en algunas de ellas confiesan sus andanzas: “ Es desagradable que te penetren sin desearlo” pero luego soy feliz con el dinerito.

El 29-X-2020, la Fiscalía de Menores de Baleares archivó la investigación iniciada hacía 9 meses, sobre la supuesta red organizada para la explotación sexual de jóvenes tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. El Fiscal Superior de las Baleares, Bartolomé Barceló, confirmó la petición de archivo de estas diligencias porque “tras las exhaustivas investigaciones la existencia de dicha organización no existía”. ¡ JUSTICIA ! Y que debemos pensar de un vídeo grabado en el Altar De la Iglesia de La Inmaculada Concepción, de El Centanillo, una pedanía de unos 100 habitantes, del término municipal de Baños de la Encina, en Jaén. En éste se ve una pareja manteniendo actos sexuales encima del Altar, y es la mujer quien grababa la escena, de alto y explícito contenido. El hombre envió imágenes a un grupo de WhatsApp, integrado entre padres de alumnos del colegio de La Carolina, municipio cercano. La grabación se viralizó de inmediato por los móviles, “el pueblo se avergonzó, considerando éste un sacrilegio enormemente peligroso”. Por lo visto y confirmado, los indecentes protagonistas están casados ambos, que mantenían aventuras extra matrimoniales. La mujer es la cuidadora de la Iglesia de La Colina. Ahora ha puesto una denuncia en el juzgado por la difusión de las imágenes... ¿ Que habría que hacerles ? Yo la enviaría a ella a un país Islamista donde las obligan a usar el burka, para que disfrutara del ambiente. A él le atrofiaría algo. El Obispado de Jaén ha puesto en marcha un proceso canónico para investigar lo ocurrido, por la consternación provocada en la comunidad Cristiana... Según datos de diferentes medios, el 46 % de condenados por agresión sexual en España son extranjeros, el 54,38 % españoles, muchos de éstos nacionalizados españoles, con abundantes africanos por violar a niñas de entre 12 y 15 años, cuando son detenidos suelen decir que en su país NO ES DELITO.

Aunque tenemos por medio, la Ley del Solo Sí es Si del X-22, de la Irene, que en el 23, se incorporó La equiparación del abuso y la agresión sexual... Y según Hans Kluge, director de la OMS, las prácticas sexuales entre adolescentes en Europa, Asia Central y Canadá. No utilizan ningún método anticonceptivos ni preservativos, al mantener estas relaciones. Dice Kluge que se ha demostrado desde 2014 se han multiplicado las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Éste estudio encuestó a más de 242.000 adolescentes de entre 14 y 15 años, de 42 regiones. Un 15 % de chicas y chicos declararon haber tenido relaciones sexuales sin preocuparse de nada... En cuanto a los abusos de ciertos curas a menores, muchos fueron expulsados y castigados, otros ya murieron de viejo. Aunque debemos reflexionar sobre algunas denuncias de personas ya muy mayores, contra ciertos sacerdotes ya fallecidos, quedando demostrada la intención de algunos embriagados de las doctrinas comunistas, con la intención de hacer el máximo de daño a la Iglesia Cristiana, que vayamos a saber si fueron abusados o fueron cuentos...

De Antonio Quiros Abadía. Naturalista.