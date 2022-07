Crónica de la caída electoral anunciada del PSOE

La reciente encuesta de la empresa DYM, que no deja de reflejar las propias estadísticas del C.I.S., da una clara victoria a Feijóo, todo ello pese al debate de la nación en la que fue mero obligado invitado de piedra.

Es normal en el desgaste habitual de los gobiernos, más en el caso presente, fruto en parte de la difícil gestión de la pandemia, la crisis, el consecuente paro, el problema del desbocado IPC., más tras la guerra de Ucrania y la visceral postura de la U.E. de ir a una “guerra económica”, sin prepararse y sopesar mínimamente los riesgos. No obstante lo anterior, es obvio, que el principal desgaste del partido en el poder, viene derivado de los propios “aliados del gobierno”, que le obligan a practicar un claro “populismo legislativo” que a veces va contra la misma razón humana y lógica jurídica:

1.- Así pretender con la ley de la memoria histórica (ahora con el adjetivo de democrática), que de democrática por cierto, tiene poco, pues no se puede imponer por real decreto que la memoria común única tenga que iniciarse exactamente en 1936 con la G.C., -que sería el mero “efecto”-, sin permitir razonar o debatir ni académicamente las “causas” reales que originaron ese sangriento conflicto, y que se remontarían a 1932, donde la anarquía, la inseguridad jurídica, la paz social, el acoso a la religión y tantas otras cosas esenciales en un estado de derecho se pusieron en entredicho, y donde precisamente la izquierda, y en concreto el PSOE de Largo Caballero más la otra izquierda radical, no fueron precisamente ejemplo a seguir en 1934, pues también habían dado su propio previo golpe de estado. ¿No se podría hablar entonces de las previas checas, matanza de religiosos, violaciones de monjas; asesinato de empresarios; los múltiples asesinatos en Casas Viejas y tantos otros desmanes?.

Si es verdad que los años 30, fueron como una “revolución social” tardía, fruto a su vez de los abusos de unas clases sociales sobre otras de forma secular, pero los medios obviamente, no legitiman los fines, y en consecuencia, si la propia izquierda hubiese respetado las mismas reglas de la Constitución republicana de 1.931, propias de una democracia moderna y de un país civilizado occidental, no hubiera habido obviamente enfrentamiento civil.

Salvo error, el propio T.S. ya se ha manifestado sobre la imposibilidad de impedir el justo debate de las casusas-efectos. En igual sentido la derecha, siendo unánime respecto a dicha normativa, afirma que durará exactamente, “lo que dura un caramelo en la boca de un niño”, restableciéndose así la precisa lógica, y poniendo freno al populismo desbocado que solo va mendigando votos, que en realidad, sin ser conscientes, es hambre para un próximo mañana.

Intentar equiparar las causas sociales y políticas que llevaron al franquismo, y equipararlas al nazismo o fascismo, es sencillamente poco lúcido, por lo que sin pretender justificar las obvias barbaridades del régimen de Franco, nada de eso hubiese ocurrido si la Republica y sus políticos hiciesen su trabajo, garantizasen la paz social y la Constitución existente. Si hubiese ganado el otro bando ¿no hubiese habido también auténticas barbaridades?. Los tristes hechos de Casas Viejas de 1931 lo certifican.

Si a todo eso, se le suma que la aprobación de dicha normativa, viene de la mano ensangrentada de Bildu, apaga y …..

2.- La división social que se está provocando con las “leyes de género”, que partiendo de una obvia legitimación para tender a la igualdad, lo están degenerando en otras tantas medidas populistas, que llevan incluso al rechazo social generalizado, perjudicando en realidad incluso a dichos colectivos que están siendo convenientemente manipulados con meros fines electoralistas.

3.- La obsesiva idea de atacar la religión católica contra la mayor parte curiosamente de su electorado, con la excusa de ampararse en que el estado es laico,- obviando así la propia realidad social-, insinuando incluso el fin de la Semana Santa, o pretender quitar la misa dominical televisiva, como manifestó Unidas Podemos. Sencillamente, es propio de descerebrados, quienes aún deben estar pensando en el anacrónico y superado “opio del pueblo”.

4.- El ataque constante a la familia y a los valores que encarna, que junto con la religión son verdaderos pilares de Occidente, más otras instituciones, bases ineludibles de nuestra cultura.

Especialmente llamativo es el ataque permanente a la institución de la Corona, conscientes que es el ábside de los pilares del sistema y que es un sistema de equilibrio entre los intereses partidistas de los partidos políticos que no siempre buscan la razón de estado ni el bien común ¿Se imaginan Uds. a Pablo Iglesias de Presidente del estado?, ¿tendríamos más seguridad y libertad, más viendo las dos previas experiencias históricas?, ¿ Es feudal U.K. por ser una monarquía parlamentaria?. Ilústrense más señorías para no volver a la “época bolchevique” y a “la rebelión en la granja”, y no se ofendan.

5.- El apoyo y premio constante al nacionalismo separatista, que paradójicamente representa una parte “ ínfima y residual” de la población, y que sin embargo por el sistema d´Hondt, y por la nula voluntad de suprimirlo, “tanto el PSOE. como el PP”., provocan humillaciones permanentes al soberano español en determinadas comunidades, que día tras día tiene que ver concesiones aberrantes a sus intereses, incluso siendo claramente delictivos los fines y los medios empleados, atropellando así, los derechos básicos (lengua, acceso al trabajo, derechos en general). Y por lo que se observa, Feijóo, parece que será tan complaciente con ellos como lo fue en su día Rajoy. Eso se deduce de sus expresiones y acciones que no pasan desapercibidas, cuando lo que realmente procedería aplicar “la norma de Kant”, sin temblar el pulso frente a un síndrome de emperador más que evidente de estos díscolos , y que precisamente como los niños, están pidiendo en realidad se les aplique la norma de conducta positiva imperante.

Ello sin olvidar, la negligencia del propio PP. De Casado, en intentar paliar que el actual Gobierno tuviese que recurrir al apoyo de tales extremistas, oportunismo y sinrazón de estado de ambos partidos del bipartidismo que arrastramos desde la transición, y que son un reflejo de la falta de miras y de nivel, algo ya por desgracia secular de nuestra clase política. Aprendan de lo que le pasó a C´S. por incumplir esa obligación de neutralización separatista.

6.- Los indultos concedidos a unos delincuentes sentenciados en firme, quienes incluso pregonan a los cuatro vientos los cándidos que “ lo volverán a hacer”, y que de hecho, varios están excitando de nuevo a la “ingenua clientela” (a descontar los 700.000 que ya han abandonado en las últimas elecciones viendo la tomadura de pelo y el barco a pique) convenientemente manipulada para dicho fin; “dos sujetos ” en concreto, que no debieron aprender mucho en “la república de la celda”, para los que, una revocación de la medida de gracia podría ser factible en próxima revisión por el T.S, (similar a la retirada en su día de la libertad provisional a C. Forcadell por reiteración de actividades ilícitas por ejemplo). Ello en un contexto de permanente rebeldía de dichas instituciones autonómicas tanto para la Constitución como para los Tribunales, legislando en contra de la mayoría social al mejor “estilo franquista” -del cual curiosamente dicen renegar pero que se afanan en superar con nota-, y cuya única respuesta oficial del Estado, es mirar para otro lado, e incluso premiarlos en su clara actitud delictual de tiranos de libro, quienes no acaban de mentalizarse en su más que cuestionable coeficiente intelectual, que ni Europa ni el mundo están para esa visión reduccionista, pueblerina y racista que solo generaría grave violencia social, como se encargó de ilustrarnos la historia, la cual pretenden también transformar adulterándola, pero sin digerirla y mucho menos saber interpretarla.

7.- Las absurdas regulaciones del derecho de propiedad contra lo previsto en el art. 33 de la Constitución, que equivalen a una verdadera expropiación forzosa encubierta y sin indemnización, que no tienen equivalente en el mundo capitalista. Nuevo populismo que permite ocupar propiedades ajenas sin más título que la anarquía social que practica la propia administración, puesto que el deber de dar techo, corresponde obviamente al estado y no a los particulares. El motivo esencial, es que mientras la media europea de parque de alquiler social es de un 13%, en España, se limita a un 3%, fruto nuevamente del oportunismo e imprevisión del Estado en la venta indiscriminada de la vivienda social creada por Franco. La pregunta sería, ¿con la ley de la desmemoria democrática, no podría por ejemplo hablarse de este tema en concreto por ejemplo?, pues no hace mucho, la misma Unidas Podemos alababa sin saberlo, la regulación de alquileres del año 1964, es decir franquista. Observen la paradoja histórica: Franco “forzado” a hacer política de izquierdas con la vivienda en 1.964, y la izquierda de Felipe González, haciendo políticas de derecha con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.994. Y todo ello, acontece en un contexto en que medio país está intentando llegar a fin de mes e hipotecado con la vivienda de propiedad, -puesto que la opción de acceder a la propiedad, anómalamente en España representa un 80% del total de inmuebles (a diferencia de niveles extraordinariamente más bajos en Europa)-, mientras tienen que observar que la casa del vecino es ocupada a “la brava” por cualquier mangante que no quiere pegar un palo al agua, (pues no todos son familias necesitadas)pero con una decidida voluntad delictual de independizarse “a costa del bolsillo y la propiedad ajena”. Un ejemplo de la anarquía total por parte de los políticos antisistema sería Cataluña, que concentra nada menos que el 40% de la ocupación nacional, y donde pueden sancionar a un gran tenedor con hasta 150.000 euros por no ofrecer un alquiler social, precisamente al que incumple la única obligación que le incumbe al inquilino: el “pago”, y eso pese a las sucesivas sentencias del T.C., que lógicamente se pasan por el forro. El siguiente paso, imagino que será tener que adoptar al ocupa. (“Bamos vien” dicen os que saben cabalgar).

Es aquí donde radica posiblemente el mayor craso error del Gobierno, no entender que un país que concentra un 80% de la propiedad en manos de particulares, solo por esta inseguridad jurídica (que además es incompatible con estado de derecho), antes o después tendrá su certero reflejo en las urnas. Sencillamente es una política suicida que puede acarrear convertir al partido algo meramente simbólico (véase la progresión y caída de Unidas Podemos por ese radicalismo de su líder y esa suicida tendencia a abrazar los nacionalismos y separatismos de esa residual de población), o véase como han terminado en países tan clásicamente socialistas como por ejemplo Francia.

Es más, un gobernante diligente, tiene que ir incluso con cautela con los grandes tenedores y fondos buitres, pues si no coordina con las demás legislaciones internacionales, sencillamente, este sector principal industrial de nuestro país, sencillamente se desplaza, es decir, “se esfuma”

8.-Otras medidas populistas, que más que resolver la crisis, muestran una voluntad personal del P.S.O.E en preparar unas previsibles nuevas elecciones como resultado de las inviables pretensiones de los socios y grupos que lo amparan en el gobierno, pretendiendo así alterar esa caída de la intención de voto: pago de 200 euros a determinados colectivos, al igual que los 100 euros más al mes a los becarios, o el transporte de cercanías gratis, que lo único que logan es aumentar la deuda pública ya inviable. El sorpresivo anuncio de pasar el “cepillo a los bancos y eléctricas”, sorprendiendo al propio socio de gobierno, es la prueba del algodón de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, en el intento de recuperar ese casi 16% de electores que se han decantado hacia el P.P., y como carambola doble, consolidando y ampliando el casi otro 16% de los podemitas que se inclinan por el P.S.O.E.