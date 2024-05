Cuidemos nuestro cerebro. Dentro de lo posible sin perder la Esperanza...

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo, superada hasta ahora, solo por el Alzheimer. Su impacto en la calidad de vida es directamente sufrido, temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y... Según datos de la OMS, unos 10 millones de personas padecen ésta patología en todo el mundo y, sigue aumentando, envejecer lo facilita. Es ésta enfermedad neurológicas que desarrolla aumento rápido en su prevalencia, estimándose que las personas con Parkinson se duplicarán próximamente, afectando a unos 20 millones en 2.050, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Resultando una urgencia avanzar en conseguir nuevas herramientas para frenar los signos del Parkinson. Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC, en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, han logrado realizar con éxito por primera vez, subtalamotomías bilaterales, mediante ultrasonidos focales de alta intensidad (HIFU), demostrando un procedimiento eficaz y seguro, siendo capaz de revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson.

Confirmado en un estudio publicado en la revista científica “JAMA Neurology”, órgano de difusión de la American Medical Association y una de las más importantes del mundo en Neurología. El beneficio experimentado en los pacientes fue altamente significativo, los efectos adversos experimentados fueron leves y transitorios. Concluyéndose que es posible tratar los signos motores de la enfermedad de Parkinson, en los dos lados del cuerpo mediante el denominado HIFU. Este grupo de investigadores liderados por el Dr. José Obeso, director de HM CINAC, y el Dr. Raúl Martínez, neurólogo e investigador clínico de HM CINAC, resuelven exitosamente una de las grandes incógnitas en este campo, referente a la hipotética viabilidad de la subtalamotomia mediante HIFU de forma bilateral. La realización de tratamiento ablativo bilateral en ésta enfermedad, mediante radiofrecuencia y cirugía estereotáxica se asocia clásicamente con complicaciones graves, por lo que ésta opción terapéutica no se consideraba como disponible, con las limitaciones terapéuticas que conlleva. Ahora se destierra este planteamiento, mostrándose que en efecto se puede realizar lesión de núcleo Subtalámico de ambos hemisferios con buena tolerancia, aunque se debe precisar que cada ablación (tratamiento con HIFU) se realiza en momentos diferentes, y separados entre sí unos 12 meses, según el Dr. José A. Obeso. Este estudio, se vehiculiza a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales, participando CIBERNED, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III. Las mejorías en algunos de los 6 pacientes tratados son muy significativas. Necesitamos seguir un estudio más extenso para desarrollar intensamente estos hallazgos, en términos de seguridad en el procedimiento, dijo el Dr. Raúl Martínez. La subtalamotomia consiste en la termoablacion, una lesión por aumento de temperatura en un núcleo del cerebro subtalámico, con aplicación de ultrasonidos de alta intensidad. Se realiza con la guía de la imagen de RNM en tiempo real durante el procedimiento.

Consiguiendo revertir el temblor parkinsoniano, la rigidez y la bradicinesia. Sin necesidad de incisión craneal, teniendo efecto clínico inmediato, reduciendo los tiempos de recuperación, la estancia hospitalaria y la complejidad de cuidados que pueda necesitar el paciente. El liderazgo investigador ejercido por HM CINAC, sitúa a HM Hospitales en Vanguardia Mundial en este campo. Ya en diciembre de 2020, la revista The New England oumalof Medicine, lo publicó aportando la eficacia y seguridad. No olvidemos que, los expertos llevan años barajando hipótesis sin saber las causas de esta enfermedad: tal vez hereditaria. Que tal vez una de las causas sea la exposición de la persona a productos agro químicos en zonas rurales, causando un desequilibrio químico en el cerebro, haciendo que algunas células acaben muriendo. También afecta muy directamente el consumo de ciertas drogas. Por ejemplo, el Cannabis o Hachís que hace años, está demostrando el riesgo que sufren adolescentes con enfermedades mentales, hace años les bastaba un simple cigarrillo, ahora traen de cabeza a padres y familiares, por influencias de ciertas amistades supuestamente divertidas.

En Ceuta, el movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) llevan años solicitando ayuda al ministerio de Sanidad. Hace unos días se lo han vuelto a pedir a Mónica García, para que los fondos destinados a Ceuta y Melilla, para la salud mental, sea especialmente para la población Infanto-Juvenil. Formación liderada por Fátima Hamed Hossain, vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta desde 2015, nacida en Ceuta el 23-2-1978, hija de padres marroquíes. Ya en marzo, cuándo estuvo en la ciudad autónoma la directora de Ingesa, Isabel Muñoz, asesora de la Ministra García. Pero resulta algo doloroso que sea ésta luchadora Islamista, en contra de “ciertos principios” quien le denunció la nula voluntad política de Ingesa, Imserso y Ciudad por los niños, considerando que prometen a familiares de éstos niños, además de mentir continuamente a las personas afectadas. Se teme por la abundancia de drogas que por aquí circula. Ya es tiempo de la unidad de Radioterapia prometida hace mucho tiempo. Las enfermedades degenerativas se multiplican y... Claro está que si queremos evitar el Parkinson, al menos lo intentáremos: Al salir de la cama, algo de gimnasia, moviendo las extremidades, giros de cuello, moviendo la cabeza a derecha e izquierda, adelante y atrás, tendido con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y, si está en el campo o en el jardín, con un árbol de raíces profundas, abrázate a él, al menos unos 10 minutos, son energías beneficiosas y muy naturales, siempre se suele notar algo magnéticamente agradable ¿ Porque no ?

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.