Debates serios y no lo que tenemos ahora

Hace unos días TVE nos ha ofrecido un debate de políticos que se presentan a las elecciones del 4-M, debates de credibilidad cero(como todas las tertulias, especialmente las de la Secta) porque ,como en todo lo oficial ,desde que en España la transición inaguró la libre circulación de la mentira, los políticos tienen una gran afición a mentir y mienten aunque solo les preguntes la hora. En uno de los últimos programas de Informe Semanal, dedicaban un amplio espacio a los bulos en las redes y el daño que hacen a la nación: pero estos periodistas apesebrados no habían caído en la cuenta que el 1º productor de bulos es el gobierno, así que menos vestiduras rasgadas.

La mentira se da por hecha en lo público ,pero ¡ojo! ,no en lo privado, Por ejemplo, un empleado que sea pillado mintiendo al jefe ,se va a la calle en cuestión de minutos, y es que la mentira es letal y siempre lo ha sido.

Los debates políticos, descredibilidad nula, podrían ascender a ser una cosa seria, digna de ser seguida con atención si el moderador tuviese una nueva función: la de árbitro de las mentiras .Y vamos con el ejemplo para que mi propuesta se entienda mejor. En el último debate:

1-Dice UP: La transferencia a Cataluña de la Administración Penitenciaria la hizo el PP.

Aquí intervendría el moderador, tocando un botón del Banco de Datos:

No señor, se hizo en 1983, en tiempo de Felipe González.

2-UP: La revalorización de pensiones se hará con el índice del IPC como dice la Constitución. Nuevamente el moderador: no señor, la Constitución no señala ningún índice.

3-PP: La luz subió un 70% con el actual gobierno.

Moderador: No señor, fue entre 2008 y 2018.

4-VOX: Un 85% de de denuncias por violencia de género son archivadas.

Moderador: No, son el 13%

5-UP: El tipo impositivo de las grandes empresas es el 7%, mientras que las pymes es del 18,8%.

Moderador: No señor: es del 13,65%.

Un moderador ,como yo propongo ,con capacidad de censurar lo que es objetivo (no lo opinable).convertiría los debates en serios y no, como ahora, donde cada cual dice lo que quiere y donde los más llegan sin haber hecho los deberes y sin saberse la lección