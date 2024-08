El DESCONCIERTO entre ciertos políticos españoles, Europeos, venezolanos, y el Disfrazado Interesado Putin ... ¿ Virus ?

Las incidencias de infartos de miocardios y de accidentes cerebrovasculares, han disminuido tras la vacunación contra el Covid-19, según un estudio con datos de 46 millones de personas adultas, publicado el 31-VII-24 en la revista Nature Communications. Pero en Venezuela, tal vez por las pocas vacunas disponibles y falta de servicios médicos necesarios, éstos infartos y otros Sufridos acontecimientos, han crecido peligrosamente... El gran Putin publicó en países colaboradores y amigos que, el pago a extranjeros y rusos que se alisten para combatir en Ucrania, se convertirá en una atractiva salida laboral para éstos jóvenes, pudiendo ganar como mínimo 62.500 $ en un año de combate en Ucrania... Esto demuestra la impopularidad de movilizar a reservistas, que provocó un éxodo masivo de éstos en edad militar, obligando al Putin a elevar los costes militares, con ofrecimientos varias veces mayor que el sueldo medio mensual, sobre unos 83.000 rublos (unos 1000 €) Así se empezó a contratar los Servicios Criminales de los Grupos Bielorrusos Wagner, que ahora están contratados por Maduro, para maltrato y sufrimiento de venezolanos...

En Cuba, Carilda Peña, viceministra de Salud Pública, publicó que por primera vez se ha detectado el virus del Oropouche, transmitido por un mosquito. La televisión estatal pone en guardia al cubano sobre esta invasión, además del Dengue en las 15 provincias de Cuba, con 59 muertes confirmadas. Cuestión ésta sufrida por el pueblo, a pesar de los Alardes del Gobierno por sus servicios médicos sanitarios de primer orden, con la ayuda colaborativa del Gobierno Ruso... Pero esto sí, “Descalifican la autoridad moral” de la OEA para analizar las Elecciones de Venezuela. Por cierto, el abusivo Putin dio orden de detención al director general de Voentorg, empresa proveedora de alimentos, ropas y otros equipamientos al ejército ruso, Vladimir Pávlov, por estafa millonaria, y a uno de sus cómplices, calculada ésta en más de 400 millones de rublos, al Ministerio de Defensa Ruso. Curiosamente, Pávlov era colaborador y muy amigo de Putin. Lo comunicó la portavoz de este Irina Volk, el 1-VIII-24, coincidiendo con nuevos acuerdos entre Maduro y Putin por el maremagno que se avecinaba por las Elecciones, y contratar al contingente de mercenarios del Grupo Wagner, que están cobrando más del doble que les pagaba Putin. El inmediato trabajo de éstos consiste en vigilar a los supuestos contrarios al sistema gobernante. Maduro está feliz con los violentos apresamientos realizados por éstos criminales, ofreciéndoles doble nacionalidad si se quedan en Venezuela y otros privilegios, por defender la Autoridad de Maduro. El Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, debido al desaguisado en Venezuela, emitió un comunicado en el que asegura que Washington, acepta con abrumadoras pruebas, que el ganador de las Elecciones fue Edmundo González Urrutia. Prometiendo a las partes implicadas en la crisis abordar un proceso de transición que respete el deseo del desenlace electoral, apoyando un proceso de “restablecimiento de las normas democráticas” en Venezuela.

El Presidente de Vox, Santiago Abascal, fue a la manifestación del sábado 3-VIII-24, apoyando a los venezolanos, convocada por el Comando ConVzla en la Puerta del Sol, en Madrid. Condenando a los cómplices de N. Maduro en España, destacando la irresponsabilidad del Alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y a todos aquellos que se dedican a blanquear la tiranía de Maduro, como J. L. Rodríguez Zapatero y sus amigos de Podemos. Terminó pidiendo a Edmundo González, que resista y siga reivindicando su Victoria valientemente, como hasta ahora, frente a las violentas actitudes de Maduro... En esos momentos, ya se han registrado más de un millar de detenidos y 23 muertes, producidas por uniformados, encapuchados y motorizados del grupo wagner. Y siguen registrando casas buscando personas miembros del partido de Maria Corina Machado. Jorge Buxade, eurodiputado de Vox, no descarta que Maduro financiara ciertos gastos ilegales al PSOE, teniéndose la sospecha sobre las 40 maletas que ilegalmente, llegaron con Delcy Rodríguez al aeropuerto madrileño con destino a su embajada, y otros destinos ocultos. Varias de éstas, llenas de millones de $ y lingotes de oro, quedaron en Madrid. Extrañamente, la Delcy fue invitada por Von der Leyen y Borrell a un privilegiado encuentro en Bruselas, a pesar de tener prohibido entrar en la Unión Europea. Sin olvidar las buenas relaciones de Sánchez con Putin, Xi Jinping, Irán e islamistas de Hamas (lo vimos con los actos funerales en Irán). Y como no podía faltar en este Criminal Embrollo de Venezuela, Francisco el Papa, expresó su preocupación el domingo 4-VIII-24, llamando a las partes a buscar la verdad y comportarse con moderación evitando la violencia, lo manifestó en la plaza De San Pedro durante el rezo del Ángelus. Y ahora por fin, veo publicado este día que P. Sánchez, Macron, Scholz, Meloni, Tusk, y Schoof, han firmado un acuerdo expresando cualquier amenaza contra políticos venezolanos. Pidiendo la transparencia e integridad del proceso electoral, por respeto al pueblo...

Y no olvidemos lo que publicó el periodista Craciano Palomo en PK diario: El blanqueo de Rodríguez Zapatero a las terroríficas acciones de Maduro contra los venezolanos, que a pesar de sufrir las más mínimas necesidades, de este país rico le sigue dando la razón, sabiéndose que Este individuo fue presidente del país Español, considerado la cuarta potencia Europea. Quedando demostrado sorprendentemente la amistad del Zapatero los de Podemos y Maduro, y son muchas las personas que les da la razón a éstos. Salvo quizás la introducción de ciertos amigos del leonés/vallisoletano en el complejo económico del “ Clan de los Soles “. También Arturo Perez-Reverte ha entrado al tema, alucinando ante los procederes del hombre maduril. Lanzando el guante a ciertos directores de medios y sabuesos periodistas/investigadores: Poned la lupa en Zapatero, sus andanzas y sus extraños banquetes... ¿ Que hace este tipo bailándole el agua a un narcodictador perseguido por la Corte Penal Internacional como es Maduro ? El ex presidente Zapatero, está tan missing que ni siquiera atiende a los requerimientos de Esteban González Pons, que le acusa de estar en la piragua de permanecer obscenamente silencioso ante un golpe de Estado perpetrado por los mismos amigos que practican el terrorismo de Estado, secuestrando y asesinando gente indefensa. ¿ Donde éstas Zapatero ? ¿ Sabes que el propio Centro Cárter le ha dicho al dictadorzuelo “bye, bye, bambino”? Recuerden que éste Zapatero, NUNCA REMENDÓ NADA, AL CONTRARIO ABRIÓ LO CERRADO. Ahora anda intentando tratos con el otro sátrapa, el gran jefe chino Xi Jinping... No olvidemos lo que nos cuesta mantener a éste Caradura, los Contribuyentes verdaderos Españoles...

