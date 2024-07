El desempleo juvenil, el gran reto europeo

Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el paro, sitúan a nuestro país en el 11,6%, seguido de Grecia con el 10,4%. España, a pesar de haber mejorado un punto en los últimos meses, casi dobla la cifra de la U.E, situada actualmente en el 6,4%. Pero el problema que se desprende de el alto desempleo en nuestro país es sobre todo el juvenil; que sitúa a España a la cabeza de la U.E con un 28, 36% y cerca de 500.000 personas entre 16 y 24 años en el paro. 1 de cada 3 menores de 24 años está sin empleo. Como apunté nuestro país alcanza una cifra exorbitada, la más alta en los países de la Eurozona.

La formación de los jóvenes españoles entre 16 y 24 años es baja, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para mejorar la Formación Profesional media y superior . Los jóvenes con estudios secundarios no superiores representan el 15, 3% para mujeres y el 11,7 % para varones. Si nos vamos a educación superior, en este tramo de edad los porcentajes bajan significativamente, se mueven entre el 8,6% para mujeres y el 6,1% para varones (INE). De todas formas son cifras significativamente altas. No me voy a extender más en dar datos. Si quiero resaltar y hecho notorio es, la necesidad de mejorar la situación, tanto en lo concerniente al paro juvenil como al joven. La mejora referida redundaría en la economía real de las familias.

El Gobierno como he antedicho ha anunciado nuevas medidas para mejorar la Formación Profesional; pieza clave en la formación de los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 24 años, que les facilite la entrada en el mercado laboral. El 30% de los estudiantes varones y chicas que han estudiado F P superior, continúan su formación en la Universidad tres años más para graduarse. El número de estudiantes que continúan su formación universitaria es superior en chicas que en chicos; como apunté, el desempleo joven es tan o mas importante que el desempleo juvenil.

Muchos jóvenes entre 24 y 35 años, no pueden independizarse de sus padres, tampoco pueden acceder a una vivienda digna. Estos chicos y chicas, han de conformarse con alquilar una habitación, o con suerte, compartir piso. Muchos de ellos, tienen estudios superiores y preparación en las nuevas tecnologías, además de hablar idiomas. Empero, aquellos con ingenierías estudios empresariales, enfermería o medicina, tienen más posibilidades de encontrar trabajo acorde con sus conocimientos. Los titulados en Formación Profesional media o superior pueden encontrar un oficio de los más de cincuenta que la Formación Profesional imparte en sus programas. Como he antedicho, el 30 por ciento de los estudiantes de F P superior, continúan formándose en estudios superiores para conseguir un grado universitario; lo que no sucedería ni sería necesario con una buena Formación Profesional como ocurre en otros países de nuestro entorno.

Hago mías las palabras de Ignacio Varela, abogado y consultor político de larga trayectoria. Dice Ignacio Varela: " es una estafa generacional ", lo que sucede con estos jóvenes; los que no encuentran trabajo en otros países de la U.E, quedan frustrados y muchos de ellos adquieren una situación de preadolescencia y de apatía, que les impide conseguir un empleo acorde con su formación ".

España tiene un" problema estructural ", de falta de "tejido Industrial". A saber: 1) baja productividad en las empresas, la mas baja de los países industrializados de nuestro entorno. 2) La mayor parte de las empresas españolas, tienen una estructura pequeña, con tres o cuatro trabajadores, que es un handicap para la creación de empleo. 3) Tanto la pequeña como la mediana empresa, han de pagar altos impuestos; otro lastre para su desarrollo. 4) Existen pocos incentivos para que estas empresas puedan contratar nuevos trabajadores. (Esta medida de ayudas afortunadamente ha sido aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez).

Pero esta la otra cara de la moneda. Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno, prepara una reducción de jornada laboral de 37,5 horas semanales sin contar con la Patronal; solo ha pactado con los Sindicatos. Está medida penalizara el empleo y evitará que se creen 700.000 nuevos puestos de trabajo a medio plazo. Es una medida en mi opinión arbitraria que llega en un momento en que la economía española no es lo bastante fuerte para aguantar el envite.

Por fortuna, España es el primer país de la Eurozona y uno de los primeros países del Mundo en atraer turismo internacional; lo que contrarresta en parte la falta de " tejido Industrial". No me extiendo más: como anoté, tanto nuestro país como la U.E, tienen un gran reto para mejorar tanto el desempleo juvenil como el joven; que en España, Grecia e Italia se puede cronificar. Es por todo lo dicho fundamental, dedicar mas recursos económicos, además de bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas para resolver el desempleo juvenil y por ende el joven.

Agustín Hidalgo, economista