Por la diabetes y querer adelgazar…

Hace más de dos años en EE.UU causó furor la Semaglutida, el fármaco Dzempic que contiene este principio activo; se fueron agotando en las farmacias. Creando un un serio problema para los sufridores de Diabetes tipo 2. Su precio entonces cerca de 1.000 $ por dosis. Este ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre, inhibidor del apetito. Recibe el GLP-1 haciendo que el páncreas libere insulina. Según ciertos investigadores, se está certificando que los receptores GLP-1, hacen perder peso, se ha demostrado en 2.021. Muchas personas bajaron un 15% su peso en una semana. Se aplica por inyección en estómago, brazos o muslos, suprimiendo en pocas horas el apetito, al paciente o consumidor. El Departamento de Administración de Alimentos (FDA) de EE.UU, aprobaron este fármaco sólo para el tratamiento de enfermos de Diabetes tipo 2, el prospecto “no indica nada sobre su uso para combatir el sobrepeso”, el tratamiento para el diabético, por dosis al mes costaba unos 1.200 €, según la Farmacia vendedora. Ahora tal vez más, Los seguros médicos no lo cubren y menos, para otros usos... Los nutrecionistas y expertos en dietas, alertan de lo solicitado que está el Ozempie. Debido a esa exagerada demanda, la FDA americana puso en circulación el Wegovy, dijeron que con efectos similares, pero... La nutricionista Nancy Rahnama, en una entrevista al The Wall Street Journal, dijo que está demasiado solicitado este tratamiento, e inmediatamente fue conocido en Hollywood como ¡La droga de los famosos! Entre ellas y ellos de moda, siendo una rutina diaria. Éstos se lo pueden costear, a pesar de algunos problemas contrarios en la salud... Ahora ya está estendido por gran parte de Europa. Desbaratando a los diabéticos que pueden costearlo, por la falta de suministros en Farmacias. Supongamos que las industrias farmacéuticas sacaran provechos adquiridos. Aunque deberíamos tener en cuenta razonablemente las opiniones de profesionales de la alimentación. Hace unos días en la revista Science se publicó un estudio científico, donde Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española (SEI) dice haberse demostrado, que una dieta rica en grasas saturadas, produce cambios epigenéticos que deteriora la inmunidad de nuestro organismo, haciéndonos vulnerables a desencadenar ciertas enfermedades inflamatorias, incluso después de años, de haber logrado adelgazar. Así pues, se aconseja comer frutas, verduras, pescado 3 veces por semana, carnes magras 2 veces por semana, evitar azúcares y comidas preparadas. Consumir aceite de oliva de calidad, frutos secos, aguacates y... la dieta mediterránea y aplicarse una buena disciplina de ejercicios físicos. ¿Porqué no? Hasta la próxima, queridos lectores.