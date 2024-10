El dilema de Sheimbaum

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un órgano constitucional que opera comoTribunal Constitucional de la nación de México, conforme al art 105 de su Constitución de 1917.Según publica el diario «El Universal», el 4 de octubre de 2024, el SCJN ha admitido a trámiteuna consulta interpuesta por un grupo de magistrados dirigida a impugnar una reforma judicialcontrovertida.Esta modificación normativa fue un proyecto político presentado por López Obrador, presidentesaliente de México, y aprobado por el Consejo de la Unión el 11 de septiembre, publicado enel Diario Oficial de la Federación Mexicana el día 15.El día 12 , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , manifestó, a través de uncomunicado de prensa, su grave preocupación por esta iniciativa legislativa que modificaconstitucionalmente el Poder Judicial con afectación al derecho de acceso a la justicia, a lasgarantías de independencia judicial y a la integridad del Estado de Derecho.La norma aprobada por el Consejo de la Unión consta de 19 artículos que tratan sobre laintroducción de la elección popular para ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito ymagistrados; la creación del Órgano de Administración Judicial, que sustituye al Consejo de laJudicatura Federal. Incluye nuevas reglas para la reelección de jueces y magistrados, y laprohibición de readscripción a otros destinos judiciales, entre otros cambios, como losafectantes a la acción de inconstitucionalidad y a la controversia constitucional, medios decontrol de la observancia constitucional.La elección de los miembros de la carrera judicial se celebrará al mismo tiempo que laselecciones generales por el Instituto Nacional de Elecciones.Las recciones del gobierno mexicano no han tardado en producirse. Desde mi punto de vista,han sido desafortunadas porque evidencian un animo de hacer valer su voluntad, más con larazón de una fuerza publicitaria contundente, que con la fuerza de la razón.La presidente Sheinbaum Pardo recordó que «habrá elección de jueces, magistrados y ministrosy acusó a los magistrados de defender sus privilegios y que no tienen sustento o fundamentaciónjurídica para hacer lo que hacen». Añadió que los ministros (magistrados) de la SCJN «sabenque lo están haciendo mal».Siguió con sus declaraciones indicando que «los cambios previstos en la ley no los pueden pararocho ministros de la Suprema Corte de Justicia».La tensión política generada es grande pero la circunstancia de que la Suprema Corte de Justiciade la Nación dé ocasión para que se estudie la viabilidad constitucional de la reforma no implicaningún posicionamiento político, y solo facilita un estudio sobre si la misma se adecua al textoconstitucional de 1917.En Europa, la actividad de los Tribunales Constitucionales, y en especial el alemán, por sureputada integridad e importancia dentro de la Unión Europea, analizan mucha actividadlegislativa y dictan algunas sentencias que no son del agrado del gobierno de turno. Por ejemplo,el 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional Federal Alemán declaro nula unaenmienda presupuestaria que permitió al gobierno alemán transferir 60.000 mll. € a un fondopara combatir el cambio climático. La decisión del Tribunal fue acatada respetuosamente portodas las partes y no ocasionó crítica alguna a pesar de que el fallo tuvo repercusiones políticas.Se ha dicho por el ejecutivo mexicano el poder la fuerza de los votos, la fuerza de la soberaníapopular. Estas palabras me han hecho recordar lo que Tocqueville llamó el despotismo de lademocracia personificado en la tiranía de la mayoría.Las amplias mayorías electorales, según Tocqueville, producen gobiernos arbitrarios ycaprichosos, comparten los gustos y caprichos de un déspota. Se sirve de un efecto producidopor esa mayoría que neutraliza a la minoría, que descompone la estructura individualista de lapersona y la engulle en la untuosidad de lo informe, de lo que carece de existencia por sí mismoy solo conforme a los deseos de la masa. El pensamiento único, el relato y el gusto únicos. Nohay espacio para las disidencias y por ello no hay espacio para la libertad.Las mayorías amplias en los regímenes democráticos han de tener un límite no solo en lasminorías sino también en la justicia humana, cuya razón es más universal. Hablamos de lasinstancias de legitimidad externas al proceso democrático, en particular en la eficacia universalde los derechos humanos que no pueden quedar condicionados al dato de las mayoríasparlamentarias. Unos derechos humanos que se integran por el acceso a una justicia imparciale independente. El poder judicial se representa, en este ámbito, como entidad portadora dederechos inviolables e inamovibles.Una justicia residenciada en el tercer poder del Estado, el Judicial, que debe ser independiente.Tocqueville, en su obra «La democracia en América», habla del sistema judicial americano quecontrola los potenciales peligros tanto de la tiranía de la mayoría como del despotismolegislativo. El despotismo como perversión de la soberanía en la cual los intereses de una clasegobernante usurpan el lugar que debe corresponder al interés general, razona Hollbach.Tres poderes independientes y un Tribunal Constitucional o Suprema Corte de Justicia de laNación como contrapoderes contra los excesos del ejecutivo y del legislativo.No solo se trata de poder ejecutar una decisión política usando una mayoría sino si la misma esconforme al estado de derecho, como requisito de viabilidad de una nación conectada con losvalores del Occidente jurídico.Recordemos como expone George Sabine, que para Aristóteles un gobierno con arreglo aDerecho se integra por estos elementos:En primer lugar, debe ser un gobierno que persigue el interés público o interés general.En segundo lugar, debe ser un gobierno que actúa con regulaciones generales y no por decretosarbitrarios.En tercer lugar, debe ser un gobierno que no se burle de las costumbres y convencionespermanentes de la constitución.En cuarto lugar, debe ser un gobierno cuyos súbditos obedecen voluntariamente y no como enel gobierno despótico cuyos ciudadanos obedecen por medio de la coacción o la fuerza