Dominando situaciones a toda Ultranza por el Ministerio de Sanidad, Esquivando Responsabilidades...

¿ Se puede creer ? Los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). Anunciaron el sábado 1-VI-24, en la última jornada de al Asamblea anual, que se darán un nuevo plazo de 12 meses para intentar lograr el tan necesario tratado, para preparar a los departamentos sanitarios de todo el mundo, sobre las futuras Pandemias que se esperan . ¡ Tras fracasar en lograr un Acuerdo Consensuado ! Pero, en España Mónica Garcia Gómez, hija de dos psiquiatras, Sergio García Reyes, su padre, que fue Diputado del Partido Comunista de España, en la primera legislatura de la Asamblea de Madrid. Escaño que ocuparía Monica. Siendo medica anestesista. Hace dias anunció su candidatura para ocupar un puesto en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Que si es aprobada, será desde 2025 a 2028. Esta Ministra de Sanidad, inauguró el 3-VI-24 el lanzamiento de alto nivel de una plataforma, de demostración de Atención Primaria de la OMS en España, brindando la oportunidad de compartir ésta iniciativa con otros países, ofreciendo la Solidez del Sistema Sanitario Español. ¿ Será posible ? Y es que además, este Ministerio de Sanidad, prometió hace mucho tiempo, la mejora del tiempo de acceso a los nuevos medicamentos, debido a las presiones de asociaciones de pacientes y de la industria farmacéutica, estando condicionado para que ésta lleve a cabo una inversión de más de 8.000 millones de € En España, estando pendiente de la publicación del Plan Estratégico Farmacéutico.

Los laboratorios ya vieron cambios del Departamento que dirige Mónica García respecto a éste serio tema. Personajes consultados por el observatorio de la Sanidad, destacaron el avance en el proceso para autorizar el precio y la financiación de las nuevas terapias. Aceptando el último informe europeo de Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2022 ( W.A.I.T. Indicador Hasta ahora, España tarda 629 días en financiar un fármaco, siendo uno de los paises que más tarda en aprobar un medicamento, siendo sufridores LOS ENFERMOS. Y en este tiempo, según el observatorio de la Sanidad, la farmacéutica Pfizer invirtió unos 100 millones de €, en su planta biotecnológica de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en los últimos años, ampliando sus instalaciones. Que entrará en funcionamiento a finales de 2025, encargándose de distribuir terapias génicas a toda Europa. La dirección de ésta compañía explicó que, recibirán de EE.UU. las terapias génicas, ya que allí se producirán y, en España se hará el etiquetado de viales, su acondicionamiento y si es necesario, sus envíos urgentes. Y más datos: tras el registro de la sociedad mercantil publico-privada Terafrnt Pharmatech, el Ministerio de Ciencia, de acuerdo con los laboratorios españoles Rovi e Insud Pharma, iniciarán lo que informó la Ministra de Ciencia, Diana Morant, que la tarea de la farmacéutica semipublica es Elaborar su plan estratégico, estableciendo un marco de relación con la comunidad científica ya que, de ella se alimentará para desarrollar las terapias avanzadas. Además, se hará una selección de moléculas susceptibles de producirce industrialmente. Esto fue detallado por Morant en rueda de prensa posterior a la reunión de la Alianza Salud de Vanguardia.

La farmacéutica semipúplica fue quien más preguntas hizo. Ya que se pretende desarrollar terapias muy avanzadas en España. Reconozcamos que somos líderes en ensayos clínicos, y queremos que esas patentes no acaben siendo compradas por empresas del exterior. Señaló Morant. Rovi e Insud registraron la Farmacéutica semipúplica con el nombre de Terafront Pharmatech. Sin olvidar el comunicado del Centro Nacional de Epidemiologías del Instituto de Salud Carlos III. El 3-VI-24. Donde avisa de los contagios del Covid-19, que siguen subiendo con poca repercusión hospitalaria, en 15 días se pasó de 26 casos por cada 100 mil habitantes a 55. Siendo más peligroso que otros virus respiratorios, cómo la Gripe o la Broncolitis, ¡ Atentos ! El 5-VI-24, en una reunión con representantes de Autonomías, Mónica García empezó diciendo que el Sistema de Salud Español, todos los veranos tiene dificultades y, éste no será especial. Las comunidades deben planificar sus veranos en base a sus recursos y necesidades ( ya llevaba más de media hora poniendo pegas a las peticiones ) Aquí se viene a trabajar, no a hacer campaña u oposición. Dirigiéndose a las reclamaciones de personal sanitario en gran número de todas las categorías. Esquivando el problema de la vivienda de alquiler, por los que se atreven a venir de fuera, a las Baleares, exigiendo a los de ésta comunidad que: Incentivando a los Sanitarios Residentes con cuantías adecuadas, éstos desarrollarán su Trabajo de manera más efectiva. Advirtiendo que No Aceptará plan alguno de verano que se salte la ley, para gestionar el déficit de personal, sobretodo, el de Atención Primaria. Las declaraciones fueron recogidas por Europa Press.

Ésta Ministra Nos pretende Anestesiar a todos, para que no seamos conscientes de lo que está sucediendo alrededor... ¿ LE DEBEN PLEITESIA LOS SANITARIOS A ÉSTA MINISTRA ? Otra noticia es la de los investigadores científicos. Premiados con el Princesa de Asturias, ellos son cinco: Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Suetlana Mojsov. Que consiguieron el Ozempic, en principio contra la Diabetes que en poco tiempo se hizo famoso por ir contra la obesidad y, haciendo ganar muchos millones de € a la farmacéutica danesa, Novo Nordisk. Cobrando fama por su consumo en Hollywood para Adelgazar. Pero generando debates por sus efectos secundarios, provocando problemas gastrointestinales graves. Lo publicó la revista Journal of The American Medical Association ( JAMA ) En EE.UU. tuvieron problemas de abastecimiento para quienes padecían Diabetes...

De Antonio Quiros Abadía. Naturalista