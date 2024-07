El Dominio Comunista en su Apogeo,intentando ir Siempre por Delante...

El Gobierno Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Conmemoró el 45 aniversario de la revolución que derrocó con las armas la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. Con la ayuda de cubanos, rusos y otros bien pagados. Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, vicepresidenta del país. La llaman a esta poderosa y extravagante Sra. Diabla, verduga de su propia hija al ser violada por Daniel Ortega “Su Padre”. Este evento celebrador, contó con la presencia de altos representantes de Cuba, Bielorrusia, Venezuela y Rusia. Entre ellos, el canciller venezolano Yuan Gil, el primer ministro de Bielorrusia Roman Golóvchenko y Viacheslav Volodin, presidente de la Duma, Cámara baja del Parlamento ruso. Por si esto fuese poco, amistosamente, con Daniel Ortega Saavedre ...

Este recibe periódicamente ayuda aconomica de Rusia a cambio de propaganda en la expansión de éstos. Recordemos que Daniel sigue siendo perseguidor de Cristianos y Religiosos... Y el que fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012, Dmitri Medvédev, ahora presidente del consejo de de Seguridad ruso, está diciendo por ahí, que Putin, hijo de Put...in su promesa de ganar la guerra con Ucrania en poco años, destruyendo ese país, lo cumplirá. Lo dicho se ha publicado por un grupo de expertos de EE.UU. y recogido por “Newsweek”. Además publicita, “cada vez que se le pregunta” por las conversaciones de paz con Ucrania, dice que lo que quede de éste país ocupado por las fuerzas rusas: Será cuando se Rindan ... El 16-VII-24, Medvedev, afirmó que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que expresó su esperanza de que Ucrania sea aliada militar en los próximos años, éste tomándolo a broma: dijo de eso “Nunca”. Prometiendo Medvedev que para 2024 ninguno de los Líderes de los actuales países de la OTAN seguirán en sus puestos, y muchos de ellos ni siquiera estarán vivos. Y es probable que el célebre país 404 tampoco exista, afirmó despectivamente. Ucrania no es un Estado real, dijo al ISW. Los medios estatales rusos editorializaron los comentarios de éste admirador de Putin, afirmando que el Estado Ucraniano ya no existirá en 2034. El pueblo ruso está preparado para el tiempo que sea necesario en esta guerra. Publicado por el servicio de noticias del Kremlin, especificando condiciones que No negociará Rusia. Ucrania debe aceptar la anexión de septiembre de 2022 de 4 de sus regiones, para empezar: Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia. Tras referendos convocados por Putin que, fueron considerados Ilegales por la Comunidad Internacional, incluida la Península de Crimea, que Putin se apropió en 2014. Exigiendo además, el 14-VI-24 a Ucrania, que a cualquier plan de Unión a la Alianza militar de la OTAN, no volverá a existir acuerdo de paz alguno. Y en España ya estamos sufriendo ataques informáticos en los clientes de varios bancos. Putin ordenó un ataque masivo de sus hackers contra éstos y organismos militares. Por lo investigado, algunos de éstos son españoles pro-rusos operando desde Huelva, Sevilla y Manacor, en Mallorca, de momento, hoy 23-VII-24, en el Servicio de Informática Munipal en el Consell de Mallorca, se han detectado ataques en portales web afectando a 37 Ayuntamientos de la isla de Mallorca. Los movimientos localizados son atribuibles al grupo prorruso, que se jacta de estar atacando a administraciones y grandes empresas de España. Desde el Consell, se optó por bloquear las webs en este servidor. Los investigadores están en su labor. Sin olvidar el ofrecimiento ruso a Puigdemont, para la independencia de España: 10.000 soldados con sus mandos, armamento, miles de millones de $, con el compromiso del separatista de convertir a Cataluña en Paraíso Fiscal y exclusivamente con la Criptomonneda... Se está investigando, ya veremos...

En cuanto a Venezuela, desde el gobierno con Hugo Chávez y hasta ahora con Nicolás Maduro, existe gran colaboración, con materiales bélicos y otros productos, a cambio económico a cuenta del Contribuyente venezolano. De esto entiende bien Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta y asesora de éstos Aprovechados. Como ministra de Economía, Finanzas, Comercio Exterior y amiga indirecta de Putin, y del que fue ministro de Transporte, el español Ábalos, que le ayudó “Ilegalmente” al traspaso de millones de $ desde el aeropuerto de Madrid a su Embajada y, de allí a Moscú... Ahora el Maduro está amenazando al pueblo venezolano con diferentes castigos que ejercerán su seguidores... si no gana las próximas elecciones. Contando con amigos cubanos, de Ortega y otros comunistas... Y miren por donde: a la Delcy, el 3-VII-24 circulando en su coche, con conductor y debido al temporal, le cayó un árbol sobre éste y está herida... De los cubanos ya conocemos su sistema de cada día, siguen sufriendo para poder comer o vivir, las familias se surten de lo que ganan prostituyéndose las niñas de entre 13 y 14 años con clientes del turismo. Los partos en esa temprana edad, ya es normal... Y el chino Xi Jinping, siempre colaborando disimuladamente con Putin y su Expansión...

Por otro lado, en Corea del Norte tenemos al voluminoso Kim Jong-Un. Allí se rigen con una presión severa, controlada por el Gobierno en la disciplina ideológica Juche, interpretada con principios del socialismo comunista. Hace unos días, éste ha ordenado la ejecución de 30 adolescentes estudiantes públicamente, para que sirva de ejemplo, por el Delito de “estar viendo series surcoreanas. Que tenían almacenadas en USB, enviados por grupos desertores desde Seúl a través de globos. Las ejecuciones en este país, por equivocaciones convertidas en delitos están a la orden del día... Los chinos gobernantes han demostrado ser muy comerciantes: Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Brasil y otros, dependen de China, de momento. Piénsese que China dispone de grandes extensiones de Estaño, Hierro, Oro, Fosfatos, Zinc, Titanio y grandes reservas de Petróleo y Gas Natural... Con Taiwán que antes era Formosa. Sometida a China desde 25-X-1945, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora con su Independencia de China, han obtenido fama mundial por sus productos electrónicos, comunicaciones y tecnologías de la información. Su mejor cliente y colaborador son los EE.UU. por sus muchos productos de última generación. Ahora y desde hace meses, están rodeando barcos militares chinos la isla y aviones militares de ese país, con gestos intimidatorios, que les exigen volver a pertenecer a China. Ya veremos...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista