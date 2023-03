El guateque

La situación política y cuántos episodios estamos viviendo en la actualidad me trasladan a mi época de estudiante, "salidísimos" por nuestra joven condición donde la práctica del sexo, un milagro en aquellos tiempos, nos impelía a organizar "guateques" como una de las asignaturas más importantes de una carrera hormonal semejante a la de los simios de un zoológico.

El "penúltimo" episodio conocido como "Caso Mediador", yo refiero llamar "Tito Berni", deja al descubierto nuestro comportamiento ancestral y animal siempre al acecho por satisfacer las necesidades más primarias que se transforma en los humanos, cualquiera sea la actividad que desarrolle y por ser el orgullo tronco del que penden frondosas las ramas de la envidia y la codicia cómo deseo desordenado de cuanto no es nuestro, origen de la condición humana "potencialmente corrupta".

El caso Berni tan siquiera sería reseñable si no fuera porque representa mucho más que la bacina de corrupción que empezó a llenarse primero a goteo, siguió a chorro y que hoy derrama a cántaros una lluvia incesante de estiércol orgánico propagado por mandatarios que, "además de mentir intencionadamente en el más alto nivel ejecutivo" imponen normas que por supuesto no se aplican para sí y que los ciudadanos aceptamos como comportamiento normal

Es mi opinión que este lodazal tiene como uno de los vértices más significativos haber dotado a las regiones de estatus que la práctica convirtió en "estaditos" al margen del Estado cuya consecuencia inicial directa fue la proliferación de vividores que, en tiempo récord, devinieron en "estadistas liliputienses" carentes de sentido y respeto institucional alguno.

Gentes en parte sin experiencia profesional alguna con el añadido en casos de "formas rufianescas y/o abiertamente macarra", como también protagonistas de delirantes fórmulas de "juramento o promesa" en el Parlamento. Actores menores de comedia bufa a la orden de quien los utiliza como mamporreros de sus intereses separatistas que en tiempos recientes conducían una carretilla portuaria, pero cuyos comportamientos se consintieron como transgresiones menores por una "autoridad" entonces con poder fáctico real y legal que pudo y debió impedir o reprimir.

El carrusel de acontecimientos hace que únicamente fijemos la atención en cada último suceso. Así, si impensable fue en su día la formación de un Gobierno conocido como "Frankenstein", emanado de una moción de censura fruto de una sentencia de TS contra el PP que incluso algunos magistrados siguen considerando prevaricadora a la que siguió la inclusión de Bildu como agrupación necesaria para la gobernanza, "grupo que trae a nuestras retinas la imagen de un guardia civil sosteniendo en sus manos el cuerpo de una niña asesinada" en uno de aquellos espantosos atentados terroristas de ETA.

O también la impudicia de acuerdos con otros grupos de currículo golpista cuyas benévolas sentencias por el TS como Sedición y Malversación han sido allanadas por este mal llamado Gobierno en el que alguna de sus leyes y proyectos de ley más parecen ocurrencias de personas cuyos comportamientos mueven a pensar que pudieron padecer o siguen padecido trastornos que al decir de mi abuela, mujer de bondad y caridad reconocida hubiera exclamando por sus ocurrencias "que no hay que tenérselo en cuenta, pues dicen y hacen estas idioteces porque están malitas".

Y en efecto se trata de personas con tendencia natural al insulto y la descalificación como es el término "fascista, ello sin conocer el origen y desarrollo de un socialismo que curiosamente nació como muro de contención a un comunismo entonces emergente. Insisto, insultos a todo cuanto de mueve y no consideran conveniente a sus intereses e ideología, sean jueces cuyas sentencias estiman están impregnadas de barniz machista, empresarios señalados como explotadores de esclavos parias carentes de una mínima mansión como la que ellos/ ellas merecen y disfrutan.

De esta forma, el feminismo que preconizan en contra de mujeres que si saben de qué va esto, ha sido convertido por una ultra izquierda que, ante el fracaso del legado ideológico de un comunismo ya fenecido ha hecho del mismo "bandera interesada en sustitución de izquieda y derecha, esto con consecuencias que muy posiblemente actúen como bumerán contra las mujeres que dicen proteger (¿De verdad necesitan protección hoy y en España?). A rebufo tenemos casos en que la "anormalidad" (entiéndase en términos estadísticos) ha adquirido categoría ideológica y por tanto política por casos reales y en general de origen aún poco conocido, salvo para la comunidad científica como a modo de ejemplo "sucede" con la recientemente aprobada Ley Trans referida a personas diagnosticadas de disforia de genero, patología incluida en el Manual Diagnósticos y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y cuyo artículo 54 incluye medidas y subvenciones que favorezcan la contratación de personas que padecen dicha patología, cuestión que me lleva a pensar como ejemplo práctico de discriminación positiva si, por imperativo legal, el colectivo de pilotos de aeronaves tuviera que tener en sus filas un ​porcentaje​ de ciegos.

Me pregunto quien no se ha planteado un sistema de selección a modo de concurso oposición para ser representante del pueblo y más aún ministro, concurso que acredite una formación académica adecuada a su cometido político y mínimo bagaje profesional, académico y/o empresarial que tenga como objetivo no puedan ser elevados hasta la "indignidad" ministerial chicos y chicas con lenguaje propio de mítines en un polígono y evitando así la actual situación de un país gobernado por un individuo de enfermiza avidez de poder que a su vez obedece directrices que quienes quieren su disolución.

Y es así que la imagen en el asunto Tito Berni de diferentes miembros del Gobierno declamando las consignas del jefe cuan muchachada de un colegio de adoratrices empleando los términos "repugnancia, tolerancia cero y no todos somos la extrema derecha" en astracanada que movía a la piedad en intento baldío de centrar el asunto en putas y cocaína que no en los hechos realizados por una banda de extorsionistas formada al amparo del poder al menos, de momento y en este caso por un parlamentario nacional del PSOE.

Y en ello estamos,