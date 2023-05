Los Episodios nacionales son una colección de cuarenta y seis novelas históricas escritas por Benito Pérez Galdós que fueron redactadas entre 1872 y 1912.​ Están divididas en cinco series y tratan la historia de España desde 1805 hasta 1880.

Pues bien, estimados lectores, en mi humilde opinión, si hoy militara en nuestras filas el ilustre y célebre Galdós, le recomendaría sin lugar a dudas que se pusiera manos a la obra y desplegara su maravillosa pluma y nos relatara con la misma sorna que yo en este momento, el gran episodio que estamos viviendo los españoles a día de hoy y que reporta pingües beneficios tanto a los artistas como a los medios de comunicación que invierten su tiempo en divulgarlos y que, para nada tiene que ver con la situación actual donde tenemos una guerra en Europa, una crisis energética que ha llevado al mundo entero a una debacle económica, para nada tiene que ver el momento coyuntural político con unas elecciones autonómicas que nos brean mañana tarde y noche a los ciudadanos de pié y que, todos pedimos a los santos del cielo que pasen de una vez y dejen de llevar al pueble el ardor guerrero irreflexivo e inútil que vemos en las sedes de nuestros principales representantes con la espada de Damocles encima dentro de seis meses, no autonómicas sino nacionales donde nos tocará revivir este bochornoso espectáculo político que nos aburre hasta la saciedad y que carece de cualquier valor para la mayoría de los mortales.

El gran episodio que tenemos en nuestras cabezas no es la cantidad de familias que no pueden acceder a una vivienda, a un trabajo, a pagar recibos cotidianos o a ir al supermercado, e incluso llegar a fin de mes, ya no hablamos de tantas y tantas personas que pasan horas delante de un teléfono para que le atiendan en algún organismo público, para nada, todo eso es absolutamente irrelevante.

Queridos lectores, todo es filfa cuando programas que se jactan de ser los más vistos día tras día y nos lo hacen saber de forma insistente, dirigidos por supuestos profesionales de la comunicación, invitan cada semana perdón, invitan no, contratan a personajes que nos transmiten el horror que están viviendo, la desgracia descomunal que tienen sobre sus vidas, el desencanto y desasosiego que les produce el que, una persona que, a día de hoy, ha aportado bastante poco a la sociedad, sufra y no en silencio, lo cual nos saldría mucho más barato, el tremendo varapalo que le ha dado la vida al NO TENER TRAJE DE NOVIA ante una boda que prevemos nos saldrá muy cara a todos los mortales menos para los anfitriones que , además de gratis, les dará un importante valor promocional.

Basta ya, estimados lectores, Basta ya de utilizar los medios informativos y sus programas para dar pábulo a bagatelas cuando lo que de verdad importa es el futuro de nuestros hijos, la economía de un país, la sanidad, la educación y el bienestar de nuestros mayores y, de paso, contraten a tantos y tantos profesionales mileuristas en muchos casos, personas preparadas y que, con gran esfuerzo han conseguido un puesto de trabajo de gran valor para la sociedad. Nos encantaría que los entrevistaran y seguro que aprenderíamos mucho de ellos.

BASTA YA SEÑORES, los telespectadores merecemos un respeto .