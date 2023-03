¿Es el aburrimiento motor de la Historia?.

1 de marzo de 2023: se entregan los Premios Nacionales de Investigación 2022, en presencia de los Reyes, Diana Morant (Ministra de Ciencia e Innovación) y otras autoridades. Una de las premiadas, en categoría de Jóvenes, es Josefa Ros Velasco, autora de "La enfermedad del aburrimiento". Alianza Editorial, 2022.

Antes, en 2021, publiqué en ECD, bajo uno de mis seudónimos (ja, ja, tengo casi tantos como Larra y Kierkegaard), un breve y sencillo artículo sobre su admirable entrega a las personas mayores institucionalizadas, léase las que viven en residencias. Sin embargo, ni siquiera en esta labor se ha visto libre de críticas por una parte de las cuidadoras, terapeutas ocupacionales y familiares. Pero, que yo sepa, no de los residentes. Significativo. ¿El motivo? Consideran, los dos primeros grupos, que la importancia que da Josefa al aburrimiento en el malestar de los mayores es un ataque a su trabajo. Y las familias creen una frivolidad la fijación en ese aspecto.

La autora pone mucho de sí misma en la redacción del libro y artículos, como una excelente actriz teatral que interroga al público. Escribo estas líneas porque, quizá, sean de interés para los lectores, pues ¿quién no ha experimentado alguna vez la zozobra del aburrimiento en una o varias de sus modalidades, desde el sencillo hasta el profundo?

No voy a analizar el libro. No quiero repetir lo escrito y dicho en multitud de reseñas y entrevistas de desigual fortuna me ceñiré al interrogante del titulo escogido. El periodismo gusta de titulares llamativos, lo cual no estaría mal si a continuación se leyera con atención el contenido antes de opinar. El titular polémico: "Josefa Ros Velasco, filósofa: Si alguien se aburre suele darse a la botella, cuando le pasa a un país suele darse una revuelta".

Que el aburrimiento podría llevar a la botella (y a otras conductas inoportunas) como respuesta individual parece claro. Más atrevido es afirmar que, a escala social, podría desencadenar una revuelta, que es lo que, sea la redundancia, ha desencadenado un torbellino de respuestas en redes sociales.

Para mí el quid radica en que bajo el faldón del aburrimiento ella engloba emociones y pasiones que para otros lectores son ajenas al mismo. Sucede que, a pesar de sus esfuerzos, sigue planeando un problema semántico del que nacen tanto las correctas críticas negativas recibidas como las de mal estilo. Entre estas últimas intuyo que no faltan resentidos que no perdonan el éxito de los demás, sobretodo si se logra en edad aún joven.

Creo que el motor de la Historia es, en los grandes protagonistas, la pasión de mandar, la voluntad de poder. Y, tanto para ellos como para los actores secundarios y figurantes, su inseparable compañera: escalada en el estatus político, social, económico y, en casos, incluso sexual.

Las revueltas son sólo una parte de la Historia. Venían motivadas, en siglos pasados, por la escasez: crisis de subsistencias. Después, sobre todo desde la segunda mitad del XIX, en los países industrializados, se convirtieron en crisis de superproducción: imposibilidad de vender el remanente. Así que conceder ese protagonismo a algo en principio tan banal como el aburrimiento puede resultar exagerado, incluso una chifladura de la autora.

Ahora bien, si despejamos el problema semántico dando un largo alcance al significado de la palabra, el asunto no es tan trivial.

Pongamos un ejemplo, aunque un poco sacado de contexto: cuando "la genial vulpeja aragonesa' (así piropea Ortega y Gasset a Fernando el Católico) se afana en tener ocupados a sus súbditos con la expectativa de grandes empresas, ¿no está intentando sacarlos de la modorra paralizante, no les está ofreciendo un proyecto sugestivo de vida en común? ¿Es posible hermanar modorra y aburrimiento? Si la respuesta es afirmativa quedará en fuera de juego el pitorreo que ha recorrido algunas mentes al leer un simple titular periodístico del que se infiere que la aburrición (sinónimo) podría ser fuerza motriz de la Historia. Dicho popular que abre el Capítulo 2 del libro citado al principio: "La mente ociosa es el patio en el que juega el diablo".

Posdata: No conozco a Josefa. Si lee esto, la felicito por un día tan extraordinario para ella como fue el 1 de este marzo. Ahora que ha pasado poco desde el 8, encuadro su labor dentro de lo que llamo "feminismo eficaz". Por favor, sin minusvalorar a quienes no se sientan incluidas. Y, quizá hubo nervios, estrés antes de y durante la ceremonia, pero seguro que aburrimiento no.