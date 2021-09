La estanflación un riesgo para la recuperación económica

Analistas económicos vienen hablando de la posibilidad de que se mantenga el alza de precios mientras el crecimiento económico se estanque. Esto supondría la aparición de lo que los economistas llamamos estanflación o lo que es lo mismo inflación con estancamiénto de la economía .

El mantenimiento de las políticas expansivas, la caída de la oferta, la inflación y la ralentización en la recuperación son las amenazas que preocupan ya a los economístas de los países desarrollados y que nos acercan a un escenario de estanflación. El ritmo de la inflación no cede (hasta un 2% de alza en los precios no se considera inflación, incluso es deseable siempre que el crecimiento de la economía sea sostenido y lo absorba).

Tanto el B.C.E (Banco Central Europeo) como la Reserva Federal Americana, (F.E.D), están ahora divididos sobre la conveniencia de replegar los estímulos monetarios para no llegar al peor de los escenarios .Todo ello en un momento de fuerte caída de la oferta.

La inflación esta en máximos y no cede. La Eurozona alcanza ya un 3%. La O.C.D.E. un 4,2% y los Estados Unidos llega a un 5,4%. Lo importante en este escenario de inflación es que el crecimiento del P.I.B. absorba este alza de precios .

Los economistas creemos que la estanflación está en marcha aunque sea leve todavía. Los precios aumentan en las economías avanzadas, y el crecimiento se estanca a pesar de los estímulos monetarios, fiscales y crediticios.

El Presidente de la Reserva Federal de Nueva York John William apunta como la Economía norteamericana desacelera a medida que ha aparecido la variánte Delta del virus y la inflación hace mella en en consumo , además las espectativas en la vacunación no se estan cumpliéndo , actualmente no superan el 56% de la población vacunada con las dos dosis.

En los Estados Unidos la tasa de paro cerró en diciembre del 2020 en un 3,7% (se considera paro por encima del 4%), es lo que les puede salvar. Lo contrario sucede en algunos países de la Eurozona, donde el paro supera el 4% en casi todos. Por ejemplo España tiene un paro a septiembre del 2021 de un 15,27%, Italia, a la misma fecha, un 9,3%, Alemania cerró el 2020 con un 5,9%, Francia en abril de 2021 cerró en el 7%, etc. En España ha influido grandemente la caída del turismo debido a la epidemia, lo mismo ocurre en Italia, a pesar de tener un mayor tejido industrial .

Para concluir, el fantasma de la estanflación amenaza a los países desarrollados. Aunque, a decir verdad, la masiva vacunación en estos países junto con la aplicación de otras medidas económicas como son la rebaja de impuestos, los incentivos a las empresas, etc, conllevarán a la recuperación. Ya lo comenté en otro artículo. Pienso que el crecimiento absorberá los movimientos inflacionistas y se incentivará el consumo, motor de la economía. En este sentido soy optimista. No ocurre lo mismo en los países en vías de desarrollo, donde no han llegado las vacunas suficientes. Sobre todo por la aplicación de políticas populistas y negacionistas en muchos de ellos, que impiden inmunizar al 80% de la población, porcentaje mínimo necesario para llegar a la inmunidad de grupo (la mayoría no supera ni el 10%), por lo que el virus continúa haciendo estragos. Ello conllevará a aumentar las diferencias con los países desarrollados.

Agustín Hidalgo Sainz de los Terreros. Economista.