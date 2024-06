La Evasión de Capitales, Joyas y Valiosos Minerales de Guinea Ecuatorial... Por la familia Obiang Nguema.

Los 26.017 kilómetros cuadrados de Guinea Ecuatorial, e islas Annobón, Bioko, Corisco y Elobey, pertenecieron a Portugal desde 1471 hasta 1777, cuando piratas en nombre del gobierno inglés se apoderaron de ella. Luego llegarían los militares ingleses y... el capitán inglés William FitzwilliamOwen, le dio el nombre de Clarence, en honor del Duque de Clarence, futuro rey Guillermo IV de Inglaterra. Que Portugal ayudada por Holanda recuperaron. Fue Maria I de Portugal quien la cedió al rey Carlos III de España en 1778. España la nombró Isabel II de Borbón, por la Reina Castiza. Ya entonces existía un gran esplendor y auges por su mercado exportador de aceite de Palma, café, cacao, azúcar, hilos, telas, zapatos, vinos y licores. Que cuando llegaron los misioneros claretianos en 1883, se elevó con modernos edificios, en torno a su Iglesia Cátedra y la Plaza de España, ahora plaza de la Independencia. Claro que esto es historia pasada. Obligándome a reflexionar en la actualidad.

Hace unos días hemos tenido una movida policial de Vigilancia Aduanera de Baleares ¡ Que debemos felicitar por sus investigaciones ! Han conseguido desmantelar una organización ilegal, dedicada al blanqueo de millones, en éste caso, más de 10 millones de € en Mallorca, procedente de Obras Públicas de Guinea Ecuatorial, a través del ministro de Planificación y Diversificación Económica de ese país, Gabriel Mbega Obiang Lima, uno de los bien adiestrados hijos del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Según el Consorcio periodístico contra el crimen organizado (OCCRP) la operación estuvo organizada por la Policía Judiciaria Portuguesa y Europol. Fueron detenidos 8 personas, entre ellos, el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, de nacionalidad holandesa, previo registro de 11 inmuebles de lujo, valorados en más de 5 millones de €, vehículos de alta gama, 15 relojes de gran lujo, con valor de más de 600.000 €. En uno de los registros, se pudo acceder a documentos en papel y 43 dispositivos electrónicos, 200.000 € en cuentas bancarias, varias propiedades, una de ellas para uso vitalicio en un club de gol, valorada en más de 100.000 €. Los mayores capitales procedentes de Guinea se enviaban a Cabo Verde, Holanda, Liechtenstein, Chipre o Belice. En Palma de Mallorca era una conocida inmobiliaria, encargada de las compras de casa de lujo y. Todo fue publicado por EFE. La investigación se denominó Run out por la Agencia Tributaria Balear. En 2021 ya se detectaron conexiones con constructoras lusas y la mangoneada Obras Publicas de Guinea Ecuatorial. En Portugal, la Policía Judiciaria ya realizó 21 registros domiciliarios, donde encontraron abundante documentación, donde vieron la giratoria movida de más de 10 millones de € entre 4 personas y una sociedad, engrosando su patrimonio. En marzo de 2022, el Juzgado de Instrucción número 3, autorizó el registro de las propiedades del holandés. Dirigía éste una compleja estructura societaria internacional que canalizaba los capitales a través de fideicomisos (Trust) el relevante desvío de fondos se ocultaba en España, a través de la colaboradora inmobiliaria. En inmuebles de una urbanización de lujo, en las afueras de Palma, con un mínimo de 4 millones de €. Otra gran inversión fue en una conocida marca de productos cosméticos en Holanda. Todas las empresas “pantallas” recibían periódicamente entre 5 y 8 millones de €. Ahora se sigue investigando a Teodorin, el favorito que su padre quiere que le suceda. Así como a Gabriel y Carmelo, por perseguir a opositores y masacrarlos. El Teodoro Obiang Nguema Mbago (Teodorin) el 19-IX-18, pretendía introducir en Brasil unos 16 millones de $ en efectivo (donde no se permitía más de 10.000 en efectivo) le obligaron a declarar y aparecieron relojes de gran valor, joyas variadas, que pasaban de 15 millones de $. Llegó éste con un séquito de 11 personas y (enormes maletas con); en avión privado, al aeropuerto de Viracapos, en Campinas. Al no ser su visita oficial, sólo tenía inmunidad diplomática el Teodorin. En su ayuda llegó uno de la embajada de Guinea, declarando que los Dólares eran para un tratamiento médico en São Paulo ( no se encontró clínica ni consulta médica que lo confirmara ) los relojes, se dijo que eran para uso personal. De los millones de $ no se supo nada más... Estando este hijo de su maestro padre, en Francia, fue condenado a 3 años de carcel condicional, acusado de lavado de grandes capitales de $, de propiedad guineana. Fue investigado por el descarado nivel de divertida vida que venía desarrollando. A partir de esto, fue cuando decidió ir con sus estrategias a Brasil, y fue varias veces... En febrero de 2023, este Teodorin, vicepresidente de Guinea, Jefe de Defensa y Seguridad del Estado, dio orden de cerrar el espacio aéreo y marítimo, comercial, privado o militar, con bandera Sudafricana. Lo hizo público en varios medios y en su cuenta de Twitter, debido al enfado adquirido por el embargo del lujoso yate “Blue Shadow”. Diciendo que eso duraría hasta que esas autoridades judiciales sudafricanas le devolvieran su yate... ¡ Porque se lo embargaron ! Entonces, su hermanastro Ruslan Obiang Nsue, (que no lo tragaba) ocupó su cargo oficial de Defensa y Seguridad, ordenando su arresto domiciliario, diciéndole: Aquí soy yo quien ordena quien va o no a la carcel, que te quede claro. Ahora ya, están en ella Frederic Johannes Potgieter de 53 años, y Peter Shane Huxhamde de 55, los dos sudafricanos, como represalia por el embargo del yate. El porqué de ese embargo ¡ NADA SE DICE ! Creo que fue en 2022, cuando el Juez Santiago Pedraz, concluyó una extensa investigación contra Carmelo Ovono Obiang, por secuestro y torturas a 4 opositores del régimen Ecuatorial, uno de ellos español y tres guineanos, residentes en España, uno de éstos murió en extrañas circunstancias ¡ aún sin aclarar ! Este Juez, recibe un varapalo de La Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional, por esa instrucción contra Carmelo Ovono ¡ por ser hijo del presidente guineano ! Pasado cierto tiempo, otro Juez, Francisco de Jorge, consiguiendo más datos del caso, decreta la prisión, búsqueda y Captura Internacional de Carmelo sin fianza... Pero, hasta hoy, ¡ Nada de nada ! En ese tiempo, Juan Carlos Ondo, expresidente de La Corte Suprema de Guinea Ecuatorial y, dirigente opositor de Teodoro Obiang, exiliado, buscando pruebas delictivas contra él, consiguió una grabación de éste con una sospechosa mujer, en un Hotel de Paris, que luego publicó en algunos medios. En Guinea se ordenó su captura, Imaginen... La supuesta Justicia de Guinea Ecuatorial siempre ha pretendido la investigación de los delitos de esos “hijos” en el extranjero, sin conseguirlo por obvios detalles... Cosa que reclama el Parlamento Europeo independientemente. Pero, los de Amnistía Internacional y Human Rights Wateh, documentan la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales ecuatorianos. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, es presidente de este país desde 1979, cuando derrocó al presidente Francisco Macia Nguema, que lo era desde la independencia concedida por España en 1968, pasando a llamarse Republica de Guinea Ecuatorial. Macia era su tío, ahora ya hace 45 años que gobierna Teodoro... La Organización Transparencia Internacional, lo sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países exageradamente corruptos. Y según datos oficiales, en 2022 había 1.675.000 habitantes, ahora puede que 1.634.466. Los privilegiados de ese 15 % vive algo mejor, por ser partidarios y colaboradores del gobierno. El sueldo medio era de 255 $. El de los pocos médicos, entre 7.000 y 12.000 $. Que disfruta ese 15 % de habitantes. El de profesor universitario unos 900, maestros de escuela unos 800, Imaginen... hace unos meses, los guineanos sufrieron el virus Marburgo (MVD) enfermedad muy contagiosa, murieron el 88 % de los enfermos... El 85 % de los guineanos viven en la pobreza, en un país considerado el más rico de Africa. Posee canteras de minerales como Diamantes. Oro, Bauxita, Estaño, Tungsteno y gran depósito de Coltan. Tienen contratada empresas chinas como, Sinosted que colaboran en minas o canteras. Se está desarrollando el sector petroquímico y, una industria nacional con socios privados, en el reciclaje de residuos industriales, pinturas, asfalto, recauchutados de neumáticos y reciclaje de plásticos. Están produciendo: 300.000 barriles diarios de petróleo, que publican orgullosamente, gas, maderas nobles, cacao, algodón, café y caña de azúcar. Los agricultores en las aldeas lo pasan muy mal, según Naciones Unidas, el desarrollo humano empeora cada día...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.