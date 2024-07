Experimentos con el cuerpo humano, sobre bebidas alcohólicas y alimentos...

En la revista Medicine de la Universidad Médica de Chongqing en China, se ha publicado un nuevo análisis donde se examinaron más de 500.000 registros de la gran base de datos BioBank del Reino Unido, consistiendo en la información de más medio millón de voluntarios inscritos en 2006, en edades de 40 a 69 años. Éstos fueron sometidos a diferentes análisis médicos, en muestras de sangre, ADN, orina, piel, saliva y ... se sigue realizando un seguimiento sobre ellos. La información está disponible para estudios científicos (de forma anónima) tratándose de un universo de análisis sólido, amplio y ya revisado por otros. Ésta investigación está liderada por Lao Shan. Señalado que consumir una cantidad moderada de bebidas alcohólicas por semana, no sería tan malo como se ha dicho, para la Salud, sino que tendría beneficios protectores para esta.

Los investigadores encontraron que los hombres pueden beber con segurIdad hasta 11 gramos totales de alcohol: vinos tintos, blancos o champán, licores o cervezas por día, las mujeres 10 gramos por día, sin que dañe su salud, con cualquier bebida alcohólica, calculando una copa por día en hombres y media copa por día en las mujeres. A los participantes de la base de datos del BioBank se les preguntó por el consumo semanal de alcohol, desglosado por tipo y posible problema de salud. Los resultados mostraron una curva en forma de U, para las enfermedades y la Salud cardiovascular. Mayores casos en el extremo de no beber como en el consumo excesivo. En medio, quienes consumían de forma moderada y desglosando por tipo de bebidas alcohólicas. Los autores del estudio concluyeron que los productos de vinos en general, parecían ser más saludables, tanto para el corazón como para los riñones, que la cerveza y bebidas espirituosas. Resultando que éstas bebidas en dosis seguras exhibieron un efecto protector contra ciertas afecciones como: Diabetes, Depresión, Demencia, Epilepsia, Cirrosis hepática y otras digestivas. Mientras que se observó que no aumentaron los riesgos de Cáncer. Éstos hallazgos ofrecen una actualización de las recomendaciones actuales, sugiriendo a las personas moderar el consumo de según que bebidas alcohólicas, como parte del estilo de vida saludable de cada uno, ayudando además, a proteger la salud de los Riñones. Aunque según quienes, el impacto de las diferentes bebidas varía según la Constitución del cuerpo humano. Lao Shan dijo que ésto no es cuento chino. Claro que desde antiguo, se dijo y escribió que, el consumo de bebidas alcohólicas eran causas de efectos nocivos.

Ahora con éstos estudios bien planificados, se descubre que nos protege de ciertas enfermedades. Los voluntarios del BioBank, que bien lo informaron, dijeron de los análisis, pero las dietas, el peso, El tabaquismo u otras drogas y productos químicos... Son datos que no forman parte de las conclusiones. Por tanto, en síntesis, es un estudio muy diferente a otros de más envergadura, obligando a una mayor profundidad y, con datos más objetivos, para confirmar o no los reales Resultados... Cuestión aparte es la Acrilamida. Según la dietista Laura Sánchez Anguita, del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Luz. Nos habló de la Acrilamida, sustancia química que se produce en los alimentos, con los carbohidratos, ricos en azúcares, almidón y aspargina ( aminoácido esencial ) en patatas fritas, galletas, pan y café, entre otros, cuando se someten a muy altas temperaturas ( entre 100 y 120º ) también en muy baja humedad. El proceso químico que causa la Acrilamida se denomina Reacción Maillard. Haciendo que el alimento tenga un color tostado o marrón, ya que los quema. En el organismo humano, esta sustancia puede afectar al sistema nervioso, los síntomas suelen ser debilidad muscular, adormecimiento en pies y manos, inestabilidad y falta de coordinación. Afectando peligrosamente al aparato reproductor, normalmente a los hombres que, sufren la reducción y capacidad reproductiva = a infertilidad. En las mujeres embarazadas, provoca problemas antes y después del parto. En caso de que la madre haya consumido alimentos ricos en Acrilamida, y que no lleve una adecuada alimentación. Se le preguntó a Laura por algún efecto nocivo destacable, dijo que al ser genotóxica y cancerígena, está catalogada cómo cancerígeno en humanos, ya que daña el ADN, produciendo mutaciones genéticas.

En laboratorio con ratones, se ha comprobado que produce cáncer en distintos órganos. Se encuentra normalmente en los alimentos mencionados, y los ricos en almidón, productos de confiterías, palomitas,los precocinados, pizzas, café y sucedáneos. La Acrilamida según los científicos de la EFSA, no han establecido unos valores de consumo, pero aconsejan que cuanto menos se consuman éstos productos “mejor”, así evitaremos dañar el ADN y producir el cáncer. Debemos poner especial atención a los niños, por su consumo de los alimentos mencionados, por ejemplo los cereales en el desayuno, golosinas y otros productos atractivos para ellos. Si llevásemos una alimentación variada y equilibrada, carecería de importancia ese consumo de forma puntual, evitando los fritos muy dorados y. Lo mejor cocidos, al vapor, asados u otros preparados similares... Como pueden ver, Laura Sánchez, en ningún momento ha mencionado el consumo de bebidas alcohólicas y, créanme, es muy importante su relación con los Alimentos...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.