Hace años, los Delincuentes Europeos. Americanos. Africanos y otros, cuando eran enviados a sus países solían decir que en la Justicia Española Eran muy Amables. Ahora, además muy Cariñosa ...

En esta España en que vivimos se está demostrando una Santidad de privilegios a los indeseables de otros países que nos están llegando con una Libertad increíble ¿ Tenemos que aceptar a los africanos adultos disfrazados de menores ? ¡ A los Menas privilegiados en todos los conceptos, que no paran de crear problemas con sus delitos ! A propósito, hace 5 días se detuvieron a dos, ya de 18 años por robos con violencias, hoy 26-VIII-24, infraganti a Dos argelinos de 16 y 17 años, estában robando en una tienda móviles, patinetes, y otros objetos que pueden vender ilegalmente. La Policía los registró, uno de ellos llevaba hojas donde se podía leer “los Derechos del detenido”. Expedido por la Policía Nacional, y otra donde se veía que habían quedado en Libertad hacia unos 20 minutos antes, por otros varios robos anteriores. Se habían fugado del Centro donde viven con todas las atenciones y privilegios pagados con nuestras CONTRIBUCIONES. Y tengamos cuidado con quejarse, la Fiscalía nos puede acusar de “ODIO”. ¿ A los muchos jóvenes españoles que viendo cómo se libran de castigo se solidarizan con ellos y... Si esto es poco ...

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aumenta en 18 millones de € para el sistema de acogida e inclusión social y laboral de los refugiados (expresión falsa) Un sistema de acogida (además) entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, permitiendo acoger a más de 4.600 personas “al día” en ese cuatrimestre. Para justificar, este Ministerio la aplicación millonaria, están diciendo (para entretener) que es debido al incremento de solicitudes de protección internacional por los ucranianos, cuando está demostrado que son los “menos” y dedicarlo a los africanos que no paran de llegar... Y si esto es poco, hacía meses que no se hablaba de ciertos conflictivos rumanos. Pues gracias al laborioso trabajo de investigación realizado por la Policía del grupo de Investigación Centro, en colaboración con la Local de Palma, se llevó a cabo el operativo contra el crimen organizado. Entraron en una vivienda ocupada en terreno rústico de Campos, Mallorca. Donde una banda tenía su base y actuaban cada día desplazándose hasta Palma y otros lugares donde hubieran aglomeraciones, en vehículos de alquiler, que cambiaban frecuentemente. Sus víctimas Turistas de avanzada edad, en Plaza de España, centros comerciales, paseo marítimo, playa de Palma y allí donde hubiera bullicio. Uno de ellos se situaba delante de la víctima, mientras otro, conocido en el argot policial como “picador”, por detrás cometía la sustracción de cartera, teléfono, reloj, cadena que llevase al cuello, saludo con apretón de manos y pérdida si fuera posible de anillos. Quedando demostrado (según las denuncias) con unos beneficios diarios de entre 500 y 1.200 €. Éstos, llamémosle carteristas, estaban criminalmente bien informados de la Justicia en las Baleares. Son 4 personas; 3 hombres y una mujer rumanos todos ellos. Fueron acusados de Estafas, Hurtos y otros delitos no detallados. Los arrestados, defendidos por el abogado Miguel Ángel Ordinas, se negaron a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor, Mallorca. La Jueza ordenó la puesta en Libertad, sin ninguna medida preventiva contra éstos integrantes activos de la banda internacional de carteristas rumanos...

Los policías no acaban de entender esta polémica decisión judicial, se dice provocada por la fiscal, que ha solicitado “medidas”. El enfado policial es peligrosamente mayúsculo... Nadie entiende que la Jueza NO ENVIARA A PRISION A ÉSTOS... Además, el Sindicato JUPOL urge al Ministerio del Interior “Sr. Marlaska” que de forma inmediata establezca los medios necesarios para evitar contagios del Mpox, en el aeropuerto de Barajas. Éstos policías están constantemente en contacto con los “digamos” solicitantes de asilo procedentes de África, careciendo de equipos de protección individual (EPI). Y ahora que tantas quejas vemos en Baleares contra el turismo: José María P. taxista de 71 años, con 40 años de servicios. Recogió a 4 alemanes en la calle del jamón en El Arenal de Palma, varios de ellos ebrios, le pidieron que les llevara a Son Burgués, un agroturismo de Petra. Cuando llegaron, sobre las 6 de la mañana, les ayudó a sacar a los que no se tenían en pie, uno de ellos empezó a buscar dentro de taxi un teléfono móvil, que no encontró. Acto seguido empezaron a darle puñetazos y patadas por todo el cuerpo, le tiraron al suelo y siguieron pateándolo, porque según ellos le había robado el móvil, desde el suelo, intentó llamar a la Policía, le quitaron el teléfono, quitándole el freno al taxi para que parecieran los golpes de un accidente, el coche se movió poco, menos mal. Llegó la Guardia Civil, al ver que sangraba por un ojo, cara y cabeza, preguntaron a los alemanes. Entonces empezaron a sacar dinero y ofrecerles a la Policía y al taxista ciertas cantidades ¡ Un soborno muy descarado ! Éstos llamaron al Hospital que envió una ambulancia para el herido. Se identificaron como policías alemanes. Se llevaron al que intentó sobornarlos. Luego en el hospital le enseñaron fotos y detuvieron a 2 más. Cuando escribo, siguen buscando al otro. El móvil lo tenía uno de los ebrios en un bolsillo. La chulería demostrada por éstos jóvenes policías fue exagerada. Antes siempre hablé muy bien de los alemanes, ahora sueño con ellos, no quiero verlos. Dijo él dolido taxista. No paraban de ofender a los españoles. Los agresores fueron: Jonás Alexander T. de 26 años. Robin K. de 27 y Denzel B. de 24. residentes en Essen, donde trabajan de policías.

La Policía Judicial de Manacor se encarga de ls investigación que siguen buscando al cuarto individuo. La Jefatura de Essen, está esperando más datos detallados de la española. El Rheinische Post y Bild han publicado hechos algo raros ¡ mucho rollo complicando ! Y los jóvenes policías están en LIBERTAD. La Jueza de turno dice no existe peligro de éstos. El 21-VIII-24 ya se fueron a Alemania. ¡ COMO SI NADA ! El taxista recluido en el hospital, creo que primero en el de Manacor, ahora, según los medios, está en el hospital Son Llatzer, en Palma, con magulladuras en todo el cuerpo, piernas ensangrentadas, varias costillas rotas, un ojo tan golpeado que tal vez pierda. Dentro de este gremio de servicios al ciudadano, los taxistas están sufriendo agresiones continuamente, sobretodo en los turnos de noche. Que no se suelen denunciar al comprobar que ¡ NO EXISTE CASTIGO EJEMPLAR ! Así los delincuentes se crecen peligrosamente. Por ejemplo: En febrero una francesa de 27 años, clavó una tijera en el hombro al taxista porque éste le reclamaba los 50 € de la carrera, ya que ella se marchó y la persiguió. En mayo, en Calviá, 4 individuos haciéndose pasar por sordomudos, le dieron una brutal paliza al taxista porque éste se negó a darles la recaudación. Existiendo una larga lista de violentos atercados similares...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.