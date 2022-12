Humedales, Lagos, Charcas. ¿Son necesarios o sobran?

Los humedales siempre fueron necesarios, allí donde existieron. Son fuentes naturales de metano, gas importante de efecto invernadero. Existiendo ciclos de azufre que con el metano inhiben la metanogénesis en los humedales.

Los científicos conocen varios tipos de bacterias que se alimentan de azufre, y otras del metano. El equilibrio de ambos regulan la producción de gases. En la revista Proceedings of The National Academy of Sciences, publicaron un estudio demostrando que el consumo de metano y azufre, hasta hace poco, no era compatible metabólicamente.

Entonces, Sing-Keynote Rhce y su equipo, han descrito la capa bacteriana Methylovirgula Thiovorans HY1, que está creciendo en metano, alcoholes, ácidos orgánicos y alcanos de cadena corta. La sorpresa fue, cuando la HY1 crecía en compuestos de azufre inorgánicos. Cuando en los humedales abunda el azufre, las bacterias prosperan y redirigen el flujo de electrones y carbono, lejos de los organismos que producen metano, para así obtener energía, lo que limita la emisión de metano en el fondo del humedal.

Enhorabuena por el descubrimiento de esa Cepa, que antes carecía de importancia, dentro del metabolismo ambiental. Ahora quedan sentadas las bases para comprender los ciclos en los humedales naturales y artificiales. Siendo éstos muy necesarios para su entorno, unidos al cambio climático. Desde el año 2000, en algunas zonas, están drenando por la agricultura o usos productivos. Y cerca de las urbanizaciones, muchos por éstos han desaparecido, siendo una amenaza existencial para millones de especies animales y vegetales.

Pero, Jing Tang, que dice ser investigador, publicó en Nature Communications, la razones provocativas del efecto invernadero, creadas por charcas, o pequeños lagos que siguen creciendo en todas partes, aumentando las emisiones de CO2, por la emisión de sus gases en efecto invernadero, por acumular materia orgánica, en todo el mundo.

En nuestra querida España, según la Convención Ramsar sobre humedales. Se dijo que tenemos 75 entre éstos, lagunas, lagos y charcas. Considerados muy importantes como sistemas de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres. Poseen una baja profundidad. Los más importantes los encontramos en llanuras inundadas, cerca de cursos de ríos o lagunas. Algunos solitarios, reciben el agua por venas subterráneas. Estas cunas de aguas, con diversidad biológica, fuentes de productividad primaria e innumerables especies vegetales y animales, que subsisten y se multiplican, gracias al existente alimento, con las aves migratorias, reptiles y mamíferos.

Su gran diversidad resulta indispensable para la supervivencia humana. Los humedales más importantes de España: Parque Nacional de Doñana, entre Huelva y Cadiz. El Nacional de Las Tablas de Daimel, en Castilla-La Mancha. La Laguna de Fuente de Piedra, en Malaga. Laguna de Gallocanta, entre Zaragoza y Teruel. El Delta del Ebro. El de Valencia, de la Albufera. Ses Feixes en Ibiza. La Laguna en el Mar Menor. El Lago de Caicedo-Yuso o Arreo en Álava. El s’Estany des Ponts en la Bahía de Alcudia, Mallorca, unido a la Albufera, que ahora da pena verlo.

Existiendo varios puntos de observación a las aves. Dicen que en breve activarán acciones por la vida de la flora y fauna. Ya veremos.