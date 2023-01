Por ilusión, sin garantías gobernantes responsables...

Y es que siempre se ha dicho que sin ella no se podía vivir. Pues adelante, sigamos imaginándola. Hay quienes recurren al mercado de las drogas o el alcohol, exagerándose entre ciertos grupos de la juventud, por muy efímero que sea el efecto, se repite. Ahora ya, empezamos a digerir las que son drogas, con subliminales promesas electorales. Personajes que, como actores políticos, debían reflexionar y consultar la verdadera Historia de España, teniendo en cuenta las labores desempeñadas en diferentes épocas, por sus gobernantes, comparando y, sacando provecho de experiencias que actualmente no se quiere aprovechar, sobre todo, en el sistema Economíco-Social.

Muchos políticos, cuando llevan algunos meses en el poder... se desmadran exagerando sus privilegios, que sin darle importancia, pagamos los sufridos contribuyentes. Uno de los últimos, lo tenemos en la eliminación de la Sedición, que rápidamente se aplicó a los 22 marroquíes, desviando a un avión de Air Arabia Marroc, con destino a Turquía, simulando uno de ellos, un doloroso coma diabético. Cuando el avión aterrizó en Palma, violentamente salieron de el los marroquíes, huyendo por las pistas. Fueron detenidos por la Policía Nacional. La Fiscalía pidió 5 años de carcel para cada uno. Ahora en Libertad. ¿Y los daños causados el 5-XI-21 al pasaje, tripulación y aerolínea? Además de libertad para presos asesinos de ETA y otros delincuentes diferentes. Se están regalando potestad a ciertas autonomías, que invita a ser independentistas. Se están protegiendo a lobos políticos igual que, a los que bajan del monte a los pueblos creando problemas... Se protege al jabalí, que cada día crea peligrosos problemas, las manadas en carreteras y urbanizaciones, con la ¡falta de carne que sufren muchas familias!.

En tertulias, conferencias y algunas justificadas manifestaciones, se puede ver la inquietud ambiental del momento desequilibrado en que intentamos vivir y... Bueno, empecé hablando de la ilusión que, si pensamos en los cánones políticos de las “bellezas femeninas” en el Gobierno, proliferando con enorme desfachatez, sin calcular sus efectos, en costes y sentimientos... La Belarra exige parar máquinas en las piscifactorias, para no molestar a los peces. Los perros pastores que cuidan los rebaños, y suelen dormir junto a éstos, la guapa quiere que duerman en casa, junto a sus dueños. Y las ideas del ministro Garzón, pidiendo no ingerir azúcar, carnes, algunos pescados y... Pero dijo en una entrevista al The Guardián que, donde esté un solomillo de “charolais”, criado de forma extensiva, que se quite la hamburguesa. Éste ha dicho tantas ridiculeces que invitan a pensar en un círculo donde abundan las flatulencias, pudiéndoles adaptar la modalidad, diciendo: “voy al baño” en vez de “voy al retrete”, en eso del peligroso ambiente pestilente. Y, ¿qué debemos pensar de la aprovechada publicidad, promocionando el aborto? De estimular a las futuras madres españolas, adoctrinadas retorcidamente, nada de nada... En fin, con mis años, cerca de los ochentas, no quisiera perder la ilusión, en mis ricos sentimientos, por la familia: esposa, hijos, nietos, hermana, sobrinos y adheridos. Gracias por leerme.