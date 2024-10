Inclinaciones Raramente Sanitarias, Muchas veces Irresponsables ...

Metafísicamente me cuesta comprender a ciertas personas con supuestos cargos responsables en este supuesto Gobierno Español que tenemos en curso, ya sabemos que son de izquierdas florecientes, por ejemplo: la que dice ser psicóloga Ione Belarra Urteaga, secretaria general de Podemos, ahora con Sumar, cuando fue ministra de Derechos Sociales entre 2021 y 2023, creó la ley de Bienestar Animal, entre sus delirios ofensivos-defensivos, impuso severas multas a quienes maltrataran o mataran a ratas o ratones que invadieran nuestra casa. ¡ Exageradamente demencial ! Pero, miren por donde la “Señora” Ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, exagerada comunista, acusa al PP de estar haciendo uso torticero de las instituciones en relación con la Cumbre Antiabortista que se va celebrar el 2 de diciembre en una sala del Senado. Esta “señora“ les ha instado a que lo celebren en Madrid, Génova, 13. Por lo visto no le ha bastado la lista negra en protocolo que ha creado para tener registrado a los médicos objetores del aborto. Y denuncia a éstos porque según ella están practicando el aborto en clínicas privadas... Ésta Ministra médica anestesista, ahora está desorientada por los pocos abortos practicados en los hospitales españoles. Al parecer ignora que en 2023 se practicaron más de 100.000 sin contar los químicos y privados ocultos. Duele mucho que no respete a los médicos que no desean llevar a cabo la interrupción del embarazo. “ Incomprensible, teniendo en cuenta los medios que existen para no quedar embarazada”.Dice esta Ministra que éstos médicos no respetan la libertad profesional. Satisfaciéndose que 5 de las 17 comunidades autónoma han adoptado su creada lista negra de médicos, sin tener en cuenta que Juraron Salvar Vidas y no Acabar con Ellas. La organización Internacional de Políticos Antiabortistas, llamada Political Network Vallès (PNfV, red política por los valores, celebrarán su VI Cumbre Transatlántica, por la libertad y la Cultura de la Vida. Quedando demostrado que no se generarán gastos para la Cámara del Senado. Los del PSOE, ERC, EH Bildu, Junnt y otros seguidores, han pedido por escrito a la presidencia del Senado que desistan de esta celebración. Y miren por donde que un senador del PSOE, Juan Ramón Amores García, Senador del PSOE que hace 9 años le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrífica ELA, sufriéndola desde entonces, ahora ha conseguido la tramitación de la supuestamente Ley de ayuda y nuevos seguimientos del ELA, recordemos que cada año se registran más de 400 casos... Esta “Señora“ también ha dicho a los periodistas que está convencida de que los españoles están sufriendo la precariedad y malas condiciones de trabajo en según que empresas, afectándoles gravemente a la salud mental los alquileres, siendo el culpable del estrés y la ansiedad. También culpa los efectos “no demostrados” de los cigarrillos electrónicos y, los prohíbe. Pero legaliza el Cannabis, diciendo que su uso será medicinal, recetado por un médico... Y la Sociedad Española de Neurología (SEN) avisa de que estemos en guardia sobre la Meningitis, causando ésta más de 300.000 muertes al año, que se duplicará en breve. Donde se podría prevenir con la vacunación... Además, la OMS ha confirmado que, el Cecolin es la cuarta vacuna contra el Papiloma Humano (UPH) de dosis única. Además contamos con otra ministra, la de SegurIdad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, que hace unos días sugirió que permitir trabajar voluntariamente a pacientes con Cáncer durante su tratamiento, es ampliar Derechos y, que tendremos que cambios legislativos para flexibilizar la reincorporación laboral de personas con bajas médicas e incapacidad temporal... Y paso a informar a éstas dos “Señoras” por sí debido a sus entretenimientos, no se han enterado que la Agencia de Salud Pública de la Unión Africana (CA) ha registrado 34.297 casos confirmados y 866 muertes por Mpox en 16 países, son datos oficiales, la realidad es más del Doble... En Adís Abeba han enviado un comunicado pidiendo ayuda sanitaria, donde se han registrado en otros varios países vecinos miles de casos de Mpox, con 840 muertes, en lo que va de 2024. Sabiéndose que muchos países no lo notifican... En la República Democrática del Congo (RDC) y debido al brote del Mpox, se aplazó el inicio de la campaña de vacunación contra ésta enfermedad, conocida antes como viruela del mono, por la falta de preparación sanitaria... Lo ha informado las Autoridades del país. Viene a cuento desagradable por la inmensa cantidad de africanos que no paran de llegarnos a España, sobre todo a las Islas Canarias. Que amablemente son recibidos, pero ¡ SIN FILTROS SANITARIOS NI DELICTIVOS ! Y ya por tercera vez, se ha hecho pública las quejas de enfermeras por las agresiones que continuamente están sufriendo en los distintos centros sanitarios. En 2023 se registraron 2.840 denuncias, con unas 8 agresiones por día. La realidad es que son muchas más, que no son denunciadas por posibles agresiones del agresor. Lo ha publicado el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE) certificando un 10% más que en 2022 y 2023, en éste 2024 se han multiplicado las agresiones a enfermeras, enfermeros, celadores y algún médico, en una serie de Hospitales. Por cierto, el juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, ha condenado a un individuo por coacción y agresión a una médica, prohibiéndole la entrada al centro de salud durante 6 meses, y una multa de 6 € diarios durante 3 meses e indemnizar a la médica con 200 €. Lo ha comunicado a ciertos medios el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Debiéndose considerar que ¡ De Castigo Ejemplar Nada de Nada ! Y que debemos pensar de la Sanidad en Ceuta y Melilla, llevan años quejándose de las gravísimas carencias que sufren, por falta de personal y material sanitario, más delicado aún por las avalanchas de los “invasores” que les llegan continuamente a través de Marruecos. Dicen que le cedieron una tregua a la Ministra de Sanidad, ¡ PERO, PASAN LOS MESES SIN SOLUCIÓN ! Ahora, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, teniendo en cuenta esto y otras deficiencias, con faltas de coordinación, en una auditoría por los 7.000 millones de € destinados a la ayuda Sanitaria. Lo ha declarado el responsable George-Marius Hyzkr. Y no se olviden del gran problema que está causando en Ruanda o Rwanda el virus Marburgo, similar al Ébola, la salud de los habitantes está en peligro, según el Ministerio de Sanidad rwandés... De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.