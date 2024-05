Intentemos Fortalecer nuestro Organismo. Pero CUIDADO CON LOS VIRUS...

Ciertos investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EE.UU. han descubierto por vez primera el virus infectivo de Gripe Aviar, altamente patógena, en la leche cruda de vaca. Este subtipo del virus ya provocó la muerte de millones de aves en todo el mundo, desde el año 2021. Hace 2 meses se detectó en vacas con síntomas leves, en granjas de EE.UU. donde investigadores intentan averiguar si el contagio de personas es debido al contacto con las aves, otros animales o la ingesta de leche ... Ya se ha comprobado que la ingestión de ésta leche cruda causa la enfermedad por partículas viricas en ratones. Avisando los científicos que la Gripe Aviar puede permanecer infectando entre 6 y 10 semanas, incluso en leche cruda conservada en frigoríficos. El portavoz de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, ha publicado que, al margen de éstos datos virulentos: La leche cruda de vaca, cabra u oveja, es un alimento de posibles riesgos para la salud humana, que puede causar infecciones microbianas como Salmonelosis, Listeriosis y otras. En España, los vendedores tienen la obligación sanitaria de Etiquetar indicando: Leche cruda sin tratamiento térmico, “Consumir tras hervir durante al menos 2 minutos “. La virologa Inmaculada Casas está satisfecha por la eficacia del sistema vigilante ( supuestamente Mundial ) que ha permitido identificar el patógeno en vacas por primera vez y, preveer el salto a otras especies. Casas, responsable del Laboratorio de Gripe y Virus respiratorios del Centro Nacional en Madrid, Nos dice que estemos muy atentos en las granjas españolas, ya que de momento solo se han detectado en granjas de Texas y Michigan. Aunque 2 muy graves en granjas de Ecuador y Chile... Que según datos de la OMS, se tiene datos graves de unas 30 personas en todo el mundo, desde 2021 ... Avisa Gabriel de Castilla Vázquez, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, a las autoridades mundiales, que no se confíen en que ahora los pacientes sólo sufran Conjuntivitis... En poco tiempo se pude producir una transmisión peligrosa entre personas... Aunque recientemente en la Universidad de Georgia, en EE.UU. se trabaja investigando la vacuna contra la Gripe Aviar en humanos. Lo publicó la revista revisada por pares “Human Vaccines & Immunotherapeutics”. Y es que el temor está en la propagación de las gripes aviares: en los subtipos H5N1, H7N9 y H9N2 del virus. Flavio Cargnin Faccin, con su mentor, el Dr. Daniel Perez de ésta Universidad están sobre la investigación de la vacuna. Ya probada en ratones, hurones, y primates con resultados muy importantes. Preparándose para Humanos... Y esto sí, reconozcamos que las leches son unos de los mejores alimentos para animales y los humano, desde que nacemos de la madres lactantes. Y ya que hablamos de alimentos, pensando en jóvenes estudiantes y no tan jóvenes, los nutrientes producidos por carnes magras, legumbres, espinacas, cereales fortificados, los que contengan vitamina del grupo B, como cereales integrales, frutos secos, pollo, pescados grasos que contienen omega 3, como el salmón, huevos, legumbres, nueces, semillas de chía, aceite de oliva, aguacates. los dátiles aportan minerales como el calcio, previniendo enfermedades degenerativas como osteoporosis y aportando energía, ricos en glucosa y fructosa. Atentos a los alimentos procesados y ricos en dudosas grasas, azúcares simples, dulces desconocidos, mucho cuidado con las bebidas “que supuestamente son energéticas”. Suelen producir caídas de concentración. Si gusta el café o té, cuidado con exagerar, para no perder el descansado sueño. Que horas antes deberíamos comer algunos pistachos por eso de relajar. En cuanto a los suplementos EPA y DHA, apoyan la salud cerebral y cognitiva. Vitaminas B, B12 y ácido fólico. La vitamina D muy necesaria para la salud cerebral, sobretodo para quienes no se exponen al sol. Sin olvidar el ejercicio diario, al principio del día o al final, ayuda a la memoria y a la concentración. Para dormir bien, procura ir a la cama algo cansado, evitando algún suplemento que suele alterar, fumar, o la moda de vapear, que afecta peligrosamente a pulmones y... Conocer algunos de los alimentos naturales no está de más: El plátano con su potasio, triptofano, magnesio y la vitamina B6, es relajante. El boniato parecido, con vitaminas A y C. El aguacate, las patatas, las espinacas. La manzana nos protege de radicales libres, es antioxidante por la catequina y quecetina, anticancerosa, es antidiarreica, se debe comer con piel, por insoluble, desinflama la mucosa digestiva, protege la flora intestinal, inhibiendo el desarrollo de bacterias patogenas, disminuye la absorción del colesterol, colabora en adelgazar, evita la glucosa en la sangre, muy buena para quienes padecen Diabetes, conviene comerla entre horas y no como postres ya que ralentiza la digestión, produciendo más flatulencias, mejor en zumo, compota o asadas. Y para terminar: antes del acostumbrado desayuno: 2 ajos crudos en pequeños trocitos, cada día, teniendo previamente preparado de la licuadora medio limón con cáscara, zumo de un par de naranjas. Además cada 2 o tres días con una cucharada de semilla de lino, una hoja verde de laurel, otra de níspero, la gelatina del interior de áloe vera ( unos 3 centímetros) algunos trocitos de jengibre, algo de canela y, si está espeso agregar más zumo de naranja. Este conjunto natural, lo tomo con buenos resultados en mi organismo.

Algo de ejercicios y por costumbre a desayunar, de Antonio Quirós Abadia. Naturalista.