Islamistas Respetables y los Indeseables, Creando Sufrimientos...

Hace unos días que un abogado activista de 28 años, natural de Gaza, consiguió contactar con un periódico digital español. Dice que la comunicación en Gaza es imposible por bloqueos y seguridad. Convive en Jan Yunes, desde hace meses con su familia de 10 miembros, dispuestos a huir constantemente. Su miedo continuo es por los gobernantes de Hamás en Gaza, y sus diferentes fuerzas del orden, que van de paisano sin identificación alguna, arbitrarias e inquisitivas. En el décimo mes de esta guerra, cuando más de 4.000 gazatíes liderados por Hamás atacaron a más de 20 comunidades israelíes fronterizas, en las que saquearon, violaron, torturaron, hirieron, secuestraron y mataron a más de Mil israelíes, todos civiles, los muertos en Gaza superaron los 40.000, según las Autoridad Sanitaria controladas por el movimiento islámico. Este abogado, dice que antes del 7 de octubre, se dedicaba al activismo social y político contra Hamás, publicaba mis opiniones contrarias al régimen en medios sociales, sobretodo en Facebook. Por esto fui secuestrado por los de Hamás. Colaborando con la organización de derechos Humanos en 2019, Noridu Anaish (queremos vivir) cientos de habitantes de Gaza se manifestaron en las calles para exigir mejores condiciones de vida, y eliminar la violencia empleada por los de Seguridad de Hamás. Ellos reprimieron brutalmente a éstos, hiriendo y deteniendo a más de 1000 personas, entre ellos estaba yo. Buscábamos derrocar a Hamás sin decirlo por miedo... Al menos si hubiéramos una reconciliación entre Hamás y Fatah, convocando elecciones... Me acusaron de ser agente israelí y de todo cuanto quisieron culparme contra Hamás... Pero al ser yo conocido, la gente, en gran mayoría protestó en mí favor, eso fue lo que causó mi liberación.

La publicidad fue la clave, ya que no se demostró causa alguna en mi contra. En 2007, cuando Hamás tomó el poder, sus Fuerzas Armadas mataron a más de 800 personas, entre ellas las del partido laico Fatah, que Este régimen trata de ocultar. Dice este abogado que, el movimiento islamista suele matar a gentes normales, los conocidos como yo no. Éstos asesinos han creado Dos imágenes: una de consumo local, la otra para uso internacional... Donde algunos países los ven como héroes. Es irónico, ya que para los palestinos son represores, mientras que como he dicho, otros los llaman “libertarios”. En los medios, dicen que tratan bien a los rehenes israelíes y que no atacan a civiles ¡ MENTIRA ! Dice este abogado además, éstos gobernantes roban las ayudas humanitarias cuando llegan, e inmediatamente disparando a las piernas de los necesitados, éstos huyen por miedo y los de Hamás se lo quedan... ¿ Como podríais salvaros Ud. y su familia, además del pueblo ? Trabajamos par crear una zona lejos de Hamás, gobernada por gazaties demócratas liberales, donde éstos y los israelíes vivirían en paz, unos al lado de los otros. Desde el 7 de octubre, se habló con parlamentarios de varios países que apoyan esta iniciativa. Ahora esperamos que Israel nos la proporcione de algún modo. Sobre las protestas anti israelíes y pro palestina en muchos países, demuestran estar manipulados equivocadamente.

Exigir el alto el fuego a Israel, es necesario, pero nada se dice de las violentas miserias que Hamás ha traído a su pueblo. Si de verdad les importáramos, deberían criticar implacablemente al falso gobierno de Hamás, respetar a los gazatíes que no queremos a Hamás y apoyarnos... En Afganistán, tras la retirada de EE.UU. los Talibanes hacen y deshacen a su Criminal antojo, desde 2021 no existe respeto alguno por los Derechos Humanos. Las mujeres son masacradas y recluidas en sótanos de unos dos metros cuadrados, hasta morir asfixiadas, después de haber sido violadas agresivamente... En Irán, la Justicia junto al sistema gobernante y penitenciario, en menos de 8 días de represión y agresiones contra mujeres de cualquier edad, que encarcelan en la prisión de Evin, en Teherán, entre ellas la premio Nobel de La Paz, Narges Mohammadi, que sigue malherida desde hace días, sin atención sanitaria alguna... en dos días se ejecutaron a muerte más de 30, Ordenadas por el Presidente Masud Pezeshkian. Y una mujer de 31 años ha quedado paralítica al recibir un disparo por la espalda, de las fuerzas de Seguridad, por no llevar puesto el velo islámico, cuando conducía su coche, ésta mujer: Arezou Badri, madre de 2 niños pequeños. Ocurrió el 22-VII-24 en la ciudad de Nour, es costumbre de éstos energúmenos. Informó la BBC Persa, citando la fuente informativa.

El Presidente de la Sociedad Civil de Manove, en la República Democrática del Congo (RDC) no se cansa de exigir a los paises con poderes persuasivos, que frenen de una vez las Violaciones, Robos, Asesinatos y otras Violencias de los grupos relacionados con el Estado Islámico, diciendo por los medios adecuados que deben aceptar su Doctrina Islamista... En Málaga, España, un hombre de 45 años, viviendo con su esposa y tres hijas, se convirtió en propagandista del Yihadismo ante el ordenador, se servía de unos 15 perfiles de la red social Tik Tok, llegó a acumular miles de seguidores, difundía en directo materiales diversos, con las personas supuestamente convencidas, hablando a través de Telegram, ofreciendo grandes ganancias procedentes del E. I. La Guardia Civil ha conseguido detenerlo. ¡Enhorabuena! Ahora, y desde hace años, según los datos de investigadores de la Guardia Civil, se están adoctrinando y propagando gran cantidad de jóvenes españoles “con amistades islamistas” llegados de Argelia, Marruecos y otros lugares africanos, que fueron acogidos en España, desarrollando ésta labor de Captación “bien pagada” por los del Estado Islámico. La redicalización de éstos es abundante en Cataluña y valorada por el E.I. En Gélida, Barcelona, la Policía Nacional, por fin ha detenido a un energúmeno por sus diversos delitos agresivos a sus vecinos, alardeando de sus vínculos con con el terrorismo yihadista. Realizando actividades de repulsas a las mujeres y colectivos LGTBIQ +, difundiendo mensajes amenazantes continuamente. Se le expulsa de España en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjeria, por constituir una grave amenaza para la Seguridad Nacional. Tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen en 10 años. Y como es costumbre, se oculta el nombre y nacionalidad de éste... En Irak, por nueva ley será legal el matrimonio de niñas a partir de 9 años.

Antes de ésta ley se podían casar a los 15 años. Ésta permitirá a clérigos musulmanes de sectas, redactar contratos matrimoniales. Y siguen estando restringidos los Derechos de las mujeres, como el divorcio, maternidad, herencias y otros. Contestando a ciertas autoridades extranjeras, muchas de éstas sectas religiosas certificaron que la mujer del profeta Mahoma tenía 9 años. En Baleares se están atendiendo cada día llegadas de pateras, en las diferentes islas. Sus ocupantes son argelinos, sin documentación, pero si, con teléfonos móviles. Entre el 13 y 15-VIII-24, 59 personas registradas, sin contar los esparcidos antes de la llegada de la Autoridad. El comunicado oficial: Todos en buen estado de salud. ¡ De filtro informativo, nada de nada! Se publicó en Tik Tok que en Manacor, Mallorca, se había condenado a un marroquí con 4 años de carcel por violar, maltratar, agredir y rajar la cara a una joven. Acudiendo por Segunda vez ante una Jueza, ésta le Elimina la pena a cambio de un curso de educación sexual. La chica tendrá de por vida una cicatriz en la cara de 8 centímetros. ¡Ver para creer! ¿ JUSTICIA ?

Otra cuestión muy importante para los españoles de verdad, es la nacionalización de los que llegan de otros países. Según el Ministro responsable, Félix Bolaños, dice haber dado con la fórmula de agilización del proceso: La robotización, lo ha dicho a EFE la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez. Ya que 243.481 lo consiguió por residencia en 2023. Ahora, a través de ésta técnica es abreviado con rapidez, las pruebas son de lo más elemental... además del idioma e integración, no contar con antecedentes penales ni informes policiales y... Los más numerosos según el Observatorio Permanente de Inmigración del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones: mujeres de 35 a 49 años, los paises de origen: Marruecos 45.799, Venezuela 36.409 y Colombia 20.380. Más 130.128 de otros países Hispanoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y Sefardíes, con los plazos de residencias de 2 años. Según datos oficiales, a 30-VI-2024. Con 203.674 expedientes sin resolver... Como pueden ver y leer, nada se menciona de los conflictivos llegados de África, los MENAS y otros... por cierto, en Ceuta piden auxilio al Gobierno Central, están saturados, no tienen donde alojar los menores que no paran de llegar. Ya superan el 360 %. En Andalucía tienen el mismo problema con los menores africanos...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.