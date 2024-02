Mejora relativa e inesperada de la economía española

La economía española, de manera inesperada y contra todo pronóstico, está funcionando mejor de lo previsto; a pesar de mantener una inflación por encima de las economías de la Euro zona para el 2024. La OCDE, ha revisado las cifras macroeconómicas desde su ultimo informe del mes de Nov. Para España, preve un crecimiento del PIB del 1,5%, superior a los países de la UE con un crecimiento medio del 0,6%; incluso es mayor a los países como Australia, Japón y Canadá, con tasas que van entre el 1,4% para el primero, 1% para Japón y 0,9% para Canadá. Estás cifras están en linea con las previstas con las previstas por el FMI. Las previsiones de inflación en España para este año son del 3,3%; el IPC español será previsiblemente el más alto de los países de la Eurozona; empero, la inflación subyacente se contendrá hasta alcanzar el 2,7% de media para este año. En Alemania, el pronóstico es del 2,6%, en Francia se quedaría en el 2,7%, e Italia en el 1,8% al finalizar el año; en el conjunto de la Eurozona, las previsiones son algo mejores. La OCDE así como el FMI preven un escenario en el que el IPC se quede en el 2,6% de media para los países de la UE, cerca del previsto para Estados Unidos que será previsiblemente del 2,8%. Mientras tanto, la política monetaria va a continuar siendo restrictiva para la mayoría de países de la OCDE lo que va a provocar estancamiento en sus economías.

Los últimos informes apuntan a que la subida de los fletes del trasporte marítimo del 100% debido a las tensiones por los ataques en el Mar Rojo, podrían hacer crecer el IPC en cuatro décimas, tanto para la Eurozona como para los Estados Unidos. La crisis según la OCDE y el FMI va a seguir perpetuándose para este año con un crecimiento para los países europeos del 0,6%. La economía española al estar dedicada mas a los servicios y tener un sector exterior menos expuesto a China, goza de una mayor inmunidad que el resto de países de la OCDE de ahí su mejora.

Lo antedicho repercute positivamente en el crecimiento económico de nuestro país , tres veces por encima de la media europea. La cosa no va a ser mejor en la Eurozona para el 2025, que se prevé no pasará del 1,3%, dos décimas menos de las previsiones que hacían tanto la OCDE como el FMI en Noviembre. Empero, los Estados Unidos crecieron hasta el 2,1% este año y cuatro décimas menos para el 2025. Parecemos probable, que a pesar de que España está creciendo más que el resto de países de la OCDE, también tiene algunas sombras, entre otras en lo referente al paro sobre todo juvenil; esto es debido en parte a la baja cualificación que tienen muchos jóvenes, lo que hace más difícil la inclusión en el mercado de trabajo. A pesar de ello, los últimos datos del desempleo han mejorado casi un punto. El Consejo General de Economistas prevé que se contenga manteniéndose por debajo del 11,7% para este año. Empero, la productividad laboral se mantiene muy por debajo de los países de la Eurozona; ( valores cercanos a 100 ) la media nacional a cierre del 2022 fue de 68. El deficit publico también se mantiene alto; según la previsión del Consejo General de Economistas para el 2024, se elevara hasta el 3,4% del PIB. Este pronostico contradice la previsión del Gobierno, que en su plan de estabilidad presentado en Bruselas a finales de Abril del año pasado aseguraba que el deficit se reduciría al 3% en el 2024. El Consejo recordó que el objetivo de la UE, es del 3% para sus Estados miembros y justificó el aumento de su previsión de déficit para España, alegando que " no se van a mantener los ingresos del anterior ejercicio a pesar del crecimiento económico relativo actual y se recupere el IVA energético.

Otra asignatura pendiente que tiene nuestra economía, es la deuda pública: está ascendió el último año a 1578 miles de Mill de euros; el ratio deuda/ PIB se situó en el 109,9 en el tercer trimestre del 2023. La deuda por habitante en nuestro país fue de 30.074 euros: una cifra escandalosa. Los habitantes de España están entre los más endeudados del Mundo. El economista jefe de la OCDE Clare Combardella, ha manifestado lo siguiente: la economía española tiene retos similares e incluso superiores a los de otros países europeos; como la crisis demográfica y los riesgos económicos de una política económica restrictiva que afecta a la demanda interna y que yo añado: al paro que en nuestro país es de los más altos de Europa. Paralelamente Luis de Guindos, Vicepresidente del Banco Central Europeo, ha dicho lo siguiente: el estancamiento de economía europea, que a pesar de ello ha sido acompañado de una ligera mejora del empleo ( cosa rara a tenor del bajo crecimiento ), con un aumento del numero de parados del 0,3%, tanto en la Union Europea como en la Eurozona; yo añado: la creación de empleo, no se produce a no ser que la economía crezca por encima del 3%, por lo que es un hecho raro que se haya producido

Con Todo lo dicho arriba y por el pronto se puede afirmar que España inesperadamente y contra todo pronóstico ha mejorado su economía de forma relativa, debido a su crecimiento por encima de los países de la OCDE, que ha sido suficiente para que nuestro país mejore aunque solo sea relativamente.

Agustín Hidalgo. Economista