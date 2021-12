La mitad del mundo que fue de España (Ramón Tamames)

Hace tres años, antes de la epidemia producida por el virus SARS-COV-2, por encargo del profesor Ramón Tamames, escribí un artículo sobre su libro Hernán Cortés. Gigante de la Historia. Fue con motivo de la conmemoración de los 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma.

Como dije entonces, el libro describe con rigor y veracidad la Epopeya de Hernán Cortés en la descubierta de la nueva España 500 años después. Ahora lo hago sobre el último libro publicado por el autor, titulado La mitad del mundo que fue de España. El profesor Tamames cuenta con la ágil pluma que le caracteriza, lo que aconteció desde 1492 a 1572 y de 1572 hasta la pérdida del Imperio en 1898. Hasta entonces, España ocupó un hemisferio del Mundo.

El autor describe como se gestaron los tratados de Alcocovas y Tordesillas. Fue este último tratado la clave de la formación del Imperio con el gran pacto Hispano-luso bendecido por el Papa Alejandro VI (el Papa español).

El tratado de Tordesillas redujo los conflictos entre España y Portugal, atenuando su envergadura y permitiendo que ambos países llegaran a ser dueños de dos hemisferios del Mundo. Después de Colón, con la descubierta de las Américas, aparece en el escenario Núñez de Balboa (1475-1519). Nacido en Jerez de los Caballeros, fue el primer navegante europeo en avistar el Océano Pacífico en 1513. Lo llamó Mar del Sur. Más adelante, el profesor Tamames describe la búsqueda del maluco.Tras el descubrimiento del Mar del Sur por Balboa, Fernando el Católico acordó en 1518 en las Capitulaciones de Valladolid llegar a las lejanas islas de las especias. Aquí tuvo el protagonismo Hernando de Magallanes.

Magallanes nació cerca de Oporto en 1480. Este pasó a Castilla trayendo un plamisferio dibujado por Pedro Reynel. Así persuadió al Rey Emperador Carlos V que las Molucas eran su derecho. Con cinco naves, el 10 de septiembre de 1519 Magallanes gritó: ¡Largue en nombre de Dios! Así comenzó la aventura mas audaz de la historia humana del siglo de los navegantes.

Para mí, la descripción que hace el autor de la odisea Magallanes-Elcano es posiblemente lo mejor del libro, sin desdeñar el resto. Magallanes después de un largo y tortuoso viaje hacia las Molucas, descubriendo y atravesando el estrecho, habiendo sufrido motines de la marinería, finalmente murió en la isla de Mactán en lucha desigual con mas de mil quinientos indígenas al mando del Cacique Lapu-Lapu. Don Hernando, lucho con solamente setenta españoles. Fue un gran error. Ramón Tamames afirma en el libro, como no fue Magallanes el protagonista de la Circunnavegación, fue Elcano, artífice de la misma. Pasando terribles penalidades hasta llegar a SanLucar de Barrameda con solo dieciocho hombres enfermos y desnutridos a bordo de la nave Victoria seriamente dañada, llevando veintiocho toneladas de clavo. Fue el 08 del 09 de 1522, por la ruta contraria al viaje de ida, bordeando África, haciendo escala en Cabo Verde para alcanzar Sevilla y bajar por el Guadalquivir hasta San Lúcar de Barrameda.

De las cinco naves que partieron, solamente quedaron dos. La Trinidad que se quedó en Timore para ser reparada con Gómez de Espinosa al mando y la Victoria al mando de Elcano. Este tuvo que adelantar a su pesar el viaje de vuelta para llegar cuanto antes a España y dar fe de la Circunnavegación al Rey Emperador. Gómez de Espinosa intentó volver a España una vez reparada la nave por la misma ruta que en viaje de ida, pero tuvo que volver a Timore debido a los fuertes vientos en contra. El viaje duro en total doscientos ventisiete dias ida y vuelta.

Se describe después en el libro, el segundo viaje Loaysa-Elcano hacia la especiería. El viaje resultó un fracaso. Muriendo ambos protagonistas de escorbuto entre julio y agosto de 1526. Después de tantos avatares, El Rey- Emperador hipotecó las Molucas cediéndolas a Portugal por valor de 350.000 ducados, 131.250.000 maravedíes, sufragando con creces la expedición de Magallanes-Elcano cuyo costo fue de 8.750.125 maravedies.

Mas adelante se relatan las dificultades por las que pasó España en las luchas contra ingleses, lusos y holandeses ( con estos entablo España una guerra que duró ochenta años). La ruta de la circunnavegación no se volvió a realizar hasta que Drake la hizo en 1578. El corsario saqueó las ciudades españolas de Valparaiso, y el Callao en Chile y Peru. Al final del periplo, fue armado Caballero por Isabel l ( premio a su piratería ).

El autor hace una interesante cronología en la primera parte del libro desde 1336 a 1638 de los portugueses en la otra mitad del Mundo. Desde Enrique el navegante pasando por Bartolomé Díaz 1487, Vasco de Gama 1499, la primera Circunnavegación de Magallanes -Elcano ( estrictamente de la Corona española ) hasta el final de la guerra entre España y Portugal en 1662 cuando España reconoció la soberanía portuguesa.

En el libro se narra el descubrimiénto de Australia y Nueva Zelanda, primero por el holandés Abel Tasman ( descubridor tambien de Tasmania, de ahí le viene el nombre ) y después por el Capitan Cook, que tomó el continente en nombre de Inglaterra.

Otra Epopeya de España fue la expedición Legazpi-Urdaneta con una Nao, llamada Capitana dos galeones y dos gabarras. Navegaron entre Méjico y Filipinas. Nació así el Tornoviaje de Urdaneta de Filipinas a Méjico. Ruta que duró desde 1565 hasta 1815. La expedición se llamó El Galeón de Manila.

Ramón Tamames hace en su libro, una semblanza de los doce protagonistas que hicieron posible que la mitad del Mundo fuera de España. Nombra de uno a uno los doce héroes. Desde los Reyes Católicos hasta Ruíz de Velasco, tres veces Virrey. Nadie se acuerda, quizás por desconocimiento que el Océano Pacífico fue un día el Spanish Lake, y que mucho mas de la mitad de América en determinado momento fue de España.

Se relatan en el final del libro las expediciones científicas, que en contra de lo se dice en la leyenda negra, España fue impulsora de decenas de expediciones científicas al Nuevo Mundo y Filipinas. Las mas sobresalientes fueron las de Malaspina (que se realizó para aumentar el conocimiento en las ciencias naturales ) y sobre todo la Balmis que llevó la vacuna de la viruela al Nuevo Mundo. Un hito en la historia del descubrimiento.

Quiero resaltar lo que el autor escribe acerca del mal llamado genocidio por la leyenda negra. El colapso demografico no se produjo por un genocidio En un principio de la descubierta de las Américas, ciertamente la población de estas islas que vivían sin trabajar y en un paraíso, disminuyó al mínimo por los abusos en la encomienda de mano de obra necesaria, pero sobre todo por las epidemias de gripe, viruela y otras enfermedades que llevamos los españoles.

Quizás me he extendido demasiado exponiendo los pasajes mas relevantes del libro, pero de cara a dar mi opinión lo he considerado importante.

En el libro se hace un recorrido veraz y muy bien documentado con ágil pluma como dije al principio, que duró desde el siglo XV hasta el fin del Imperio, que terminó en 1898 tras la guerra Hispano- Norteamericana.

La mitad del mundo que fue de España, es un libro imprescindible para todo aquel que quiera saber lo que aconteció y conocer lo que ha pesado España en el Mundo durante cinco siglos. Después de leer el libro, que cada uno saque sus propias conclusiones.

Agustin Hidalgo Sainz de los Terreros

Economista