Las niñas y niños, los padres. Debemos aprovechar el Magnetismo Adecuadamente...

Normalmente la ilusión de los matrimonios, mujer y hombre es ser padres. Una vez que lo son debe predominar el cuidado de los hijos, de la forma más adecuada. En éste caso la Salud. Hoy tocaré la influencia del magnetismo. La prueba que más se utiliza en neuropediatría era y hasta ahora es, La Resonancia Magnética Cerebral en niños. Siendo una prueba indispensable para patologías en la estructura cerebral infantil. Pudiéndose detectar variedad de condiciones y anormalidades como tumores, quistes, hinchazones, sangrados, o algún problema en los vasos sanguíneos. Pudiéndose detectar un daño cerebral causado por una lesión o derrame, y diagnosticar infecciones o alguna enfermedad autoinmune, como La encéfalopatía o encefalitis. En niños, se utiliza un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora que va produciendo fotos detalladas del interior del cuerpo del niño. Que es utilizado para diagnosticar y monitorear el tratamiento de alguna variedad del cerebro, el pecho, el abdomen, la pelvis, las extremidades y... Debiéndose hablar con el médico de confianza sobre cualquier inquietud problemática de salud, por ejemplo: alguna cirugía o alergias recientes en el niño, dudas... Normalmente, el campo magnético no es dañino. Aunque se han dado casos de mal funcionamiento de éstos aparatos y, así si puede haber algún problema... Cuando ha existido algún implante ortopédico, no presenta riesgo, pero, se le debe hacer saber al tecnólogo si el niño o niña, tiene implantado algún aparato electrónico o cualquier artefacto médico, por el material de contraste y la posible alergia. Los niños deben ir en ayuna de alimentos y agua, durante horas previstas, si existen sospechas de que éstos Sean portadores de alguna enfermedad, avísese al médico para reprogramar el examen magnético a éstos niños. Entre otros diagnósticos, se puede detectar la esclerosis múltiple, problemas en la glándula pituitaria y el tallo cerebral, ver discos vertebrales degenerados o herniados, determinar el estado nervioso dentro de la médula espinal. En el corazón, la RMN se usa complementariamente a la Ecocardiografia (ultrasonido del corazón) y la angiografia por catéter, obteniendo información antes y después del tratamiento. Entre los consejos de expertos tenemos la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) qué alientan a los padres y cuidadores a que lean en voz alta junto a sus recién nacidos y los algo mayorsitos, siempre cerca o sobre el regazo. Resultando ser una gran oportunidad para fomentar relaciones afectuosas y enriquecedoras durante el periodo crítico del desarrollo del cerebro, piénsese que por la cercanía del adulto al pequeño, siempre existe el intercambio magnético entre ambos, siendo el más interesante el que capta las ondas magnéticas cerebrales... Se recomienda a los pediatras que apoyen a los padres y familiares con orientación hacia los niños, que les vean portando y leyendo libros, por ejemplo en las visitas de control del niño sano. Fue ésta una declaración de Política Actualizada publicada por “Pediatrics”. Que debido a la extraordinarias investigaciones que se están desarrollando en este área, está siendo evidente que la lectura compartida entre padres e hijos y familiares, fortalece y nutre las relaciones estimulantes, en los circuitos cerebrales, creando vínculos tempranos. Perri Klass, autor de muchos consejos sobre el tema, como madre y pediatra, sugiere que los libros, su lectura y ritmo lector, forme parte de la rutina a la hora de dormir, siendo costumbre, sirve para relajar al lector después de un día ajetreado, fortaleciendo vínculos con el desarrollo cerebral de la hija o hijo. Sirviendo eficazmente para crear las bases en el desarrollo socioemocional cognitivo, lingüístico y de alfabetización saludable. Preparando el terreno para la entrada en aprendizaje escolar, brindando beneficios básicos y duraderos a lo largo de esas vidas. Decía el Presidente del Consejo de Primera Infancia, Dipesh Nausaria, que lo mejor es pasar las páginas de un libro conteniendo calidad, con coloridos, con lenguaje rico y expresivo, mejor que las pantallas táctiles, videojuegos y otros dispositivos electrónicos tan populares embriagadores de y para experiencias embriagadoras pasividad, que cualquier usuario inconscientemente acepta Sin calcular las consecuencias, que a veces dejan de ser pasivas y... Las investigaciones han demostrado entre los niños que por primera vez se encontraron con los libros en los brazos de sus padres, siendo pequeños, en la escuela asocian éstos con la lectura agradable que sintieron en el regazo o cerca de sus padres, con una sensación de seguridad, en historias, rimas, interacciones y entretenimientos, gracias a los recuerdos tempranos. Sin olvidar el contenido magnético que poseemos los humanos. Curiosamente y según con quien, nos lo demuestran los animales. Algunos te demuestran ciertas demostraciones de cariño, otros huyen al entrar en tú campo, te huelen y huyen... Y quizás conozcáis los Ionizadores, éstos emiten iones negativos que se adhieren a ciertas partículas para reducir su existencia en el aíre, que caen en las superficies y suelos, aconsejándose su limpieza con la fregona o gamuza húmeda, sin barrer para evitar su vuelta al ambiente. Creo que todos sabemos la procedencia de esas partículas electromagnéticas positivas en el aire que respiramos en casa, en el trabajo y... son las pantallas de televisores, ordenadores, radios, videojuegos y otros muchos aparatos electrónicos, sobretodo, los teléfonos móviles que, cuando estemos en la cama, para dormir ¡ lo más lejos posible de nuestra cabeza ! Y no confundir los Ionizadores con los Ozonizadores... éstos emiten un gas que puede ser dañino para las personas, ninguno de los dos aseguran la eliminación de las múltiples partículas, entre ellas, las “ultrafinas” que son las más peligrosas. Así que, la ionización del aire donde predominan las partículas positivas, estamos expuestos a presión en la cabeza, cansancio, bajada de tensión sanguínea, dificultades respiratorias y dolencias pulmonares, como asma o alergias. Y no es aconsejable tenerlo en marcha las 24 horas en la habitación donde estemos, su acción hiperoxidante es muy tóxica “a largo plazo”, pudiendo irritar la membrana y mucosas, provocando problemas. Tengamos en cuenta que el sistema natural para limpieza del aire en el hogar es: El vaho producido por bicarbonato, limón y vinagre dentro de un recipiente hirviendo. Sin olvidar que los ambientes naturales son ricos en Iones negativos, en esto se debe basar el aire... En cuanto al magnetismo de la Tierra, de ésta lo podríamos recibir abrazándonos a un árbol durante unos 10 o 15 minutos, donde no haya llovido durante unos 4 días. Y si estamos en el campo durante una tormenta, nunca bajo las ramas de un árbol que, si es frondoso puede ser atraído por la descarga de electricidad estática, generada por el pulso electromagnético de un Rayo. Que además de destruir al árbol puede herir o Matar a quienes estén cerca de éste. ¡ CUIDADO !