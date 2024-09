Niñas, Niños, Sufrimientos e Intereses sin Respeto a Los Derechos Humanos...

Ahora, y después de tantos años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, abogan por imponer medidas mundiales destinadas a poner fin a la violación de los Derechos Humanos, desde ahora y hasta 2030. Me refiero a los matrimonios INFANTILES, que sigue siendo una práctica generalizada. Que con la pandemia del COVID-19, ya se registraron hasta 10 millones de niñas que contraerían matrimonio por los acuerdos contraídos entre diferentes familias dentro de las mismas casas. En Guatemala, María Fernanda Chen, de 14 años voluntaria de grupos de ayudas a los indígenas, ha visto embarazadas precoces, y muchos problemas con éstos, sobretodo por el idioma en éstos pueblos y los matrimonios infantiles, a veces obligadas para mantener al resto de la familia. Donde a las niñas y mujeres no se les permite estudiar en las escuelas que les instalamos, porque deben quedarse en casa, por cuidados de niños si los hay y limpieza, con la obligación al marido en cualquier momento... Además de ciertas sectas que actúan en las ciudades, aprovechando estas costumbres sin tener en cuenta los indeseables resultados. En varios países de Hispanoamérica está ocurriendo lo mismo actualmente.

En los países como Afganistán, autorizan el casamiento con niñas adolescentes a partir de los 16 años, que se adelantan a los 12 años, según las últimas encuestas. Ahora además, las obligan a usar el burka y les prohíbe hablar fuera de casa... Son sistemáticas costumbres de dominación masculina. Históricamente en el año 1900, la niña Rana Prathap Kumari, con 12 años la obligaron a casarse con Krishnaraja Wadiyar IV, de 16 años ( con gran orgullo de la familia de la niña ) 2 años después, el adolescente fue reconocido como el Maharajá de Mysore en la India Inglesa. Actualmente, las menores de 18, están registradas en más de 650 millones (que son muchas más). En Sudán, la edad legal para el matrimonio entre musulmanes cuando el niño tan pronto llega a la pubertad, los no musulmanes a los 13 años las niñas, a los 15 los niños... En Níger, República Centroafricana, Chad, Mali, Burkina Faso, Guinea, Sudán del Sur, Mozambique y Blangladesh, dicen orgullosamente que, son los paises donde más jóvenes se casan. Cuando yo trabajaba en 1976 en un complejo turístico en Gambia, donde existían grades grupos de Cristianos (ahora la mayoría es Islámico) país rodeado por Senegal. Encontré llorando a una mujer en la lavandería, del complejo turístico, pregunté ¿ porque ? y me contó que su pequeña hija estaba a punto de que amputaran el Clitoris, y que ella era Cristiana y su hija también, yo conocía a su marido que trabajaba en el mismo complejo, fui a verlo y le comenté que ¿ porque le obligaban a su hija a esto ? me dijo que era la costumbre, y que así el hombre demostraba su varonía... En algunas familias de países islamistas se les recortan los labios de la Vulva y tradicionalmente los cosen con crin de caballo, preservando la virginidad de la niña. Los efectos suelen ser desagradables sanitariamente, con hemorragias, tétanos, infecciones, problemas urinarios, llagas, quistes, esterilidad, partos complicados, necesidad de intervención quirúrgica, y tal vez muerte del recién nacido. En España, los privilegiados marroquíes, argelinos y otros islamistas, cuando se van de vacaciones a sus países con las ayudas del Gobierno Español suelen llevarse a sus niñas para así poderles practicar la Ablacion del clitoris y ...

En España, con una dispensa judicial o declaración de emancipación, es legal casarse a los 16 años. En Antioquia, Ciudad Bolivar, pueblo de unos 250 habitantes, todos de La mis familia desde 1890, se suelen casar entre primos, que es una forma de Edogamia... En un pueblo de Colombia, a pocos kilómetros de Medellín, ocurre lo mismo entre primos... Según una investigación de World Visión en Bangladés, Tanzania, Mauritania y Nepal, desde 2021, las niñas casadas sufren el sentimiento dominador de ellos, por ser sometidas a violencias sexuales, por normas tradicionales de género, sabiéndose que no existe un sistema educativo a tal efecto. Las niñas que se casan con éstos adultos de elevadas edades, creen que estarán protegidas ¡ Cuando es todo lo Contrario ! Éstas al poco tiempo se sienten inútiles y tristes, sufriendo de una agobiante Salud Mental, además de la inexistente defensa de los Derechos Humanos. Pero esto sí, existe un gran acceso a la atención sexual. Eloísa Molina, directora de Comunicación de World Visión, dijo que ninguna niña debe ser obligada a casarse. Todas ellas nazcan en cualquier país, merecen tener una educación, elegir su propio camino en la vida y como mínimo, estar libres de violencias sexuales, que por desgracia NO ES EL CASO DE MÍLLONES DE NIÑAS EN LA ACTUALIDAD... Así que es muy necesario y urgente cambiar las normas sociales perjudiciales para ellas en todo el Mundo, deben ser valoradas y disfrutar de la vida al efecto de Sus edades Con plenitud. Y es que ahora en países europeos como Alemania, Italia, Francia, Suiza y otros, se están dando casos (sin publicidad) de uniones de niñas con hombres mayores, previó acuerdos “Económicos” con la familia de la niña.

A veces, la niña abandona la casa donde convive con el individuo, volviendo con su familia que suelen cambiar de domicilio. Y, a veces, por reclamación del interesado surgen peligrosos problemas... Sin olvidar a niños obligados a la unión Con mujeres mayores, por intereses Económicos y otros Raros... Respecto a los Abortos, en España se puede interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, que en caso de alguna patología fetal, por Salud maternal, física o psíquica, hasta la semana 22, sin límites. La ley orgánica 2/2010 de 3-III, de Salud Sexual y Reproductiva por interrupción voluntaria del embarazo BOE-A-2010-3514-4-III-2010. Sin que se tenga obligación del consentimiento de padres o tutores legales a partir de los 16 años... Con un modo de Reflexión, se debe pensar que, existiendo tantos sistemas para No Quedar Embarazadas... Es algo Bochornoso e Indeseable para la Pareja en Cuestión...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.