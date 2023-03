Las nucleares, con las que intentamos ahorrar y sus enormes problemas...

Verdemar-Ecologistas en Acción, una vez más ha denunciado la estancia del submarino nuclear, clase Astute, en la base militar de Gibraltar. Andalucía vuelve a estar en riesgo nuclear. Antonio Muñoz de Verdemar, ha recordado a Europa Press que éstos submarinos hacen sus reparaciones aquí desde junio y julio de 2021. Y yo Antonio Quirós, les recuerdo que cada año, el mando de la armada inglesa, ordena que las reparaciones de esas peligrosas “bombas nucleares” se realicen lejos de Inglaterra, no queremos exponernos a ese peligro... En España no estamos preparados. En aguas de Algeciras, hace más de 20 años que se hacen esas reparaciones. ¿Será capaz nuestro gobierno de analizar esas nuestras aguas cuando se haya ido el submarino? Por cierto, el 17 de enero de 1966, ocurrió el gran accidente nuclear en Palomares, pedanía de Almería. Un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, ambos del Ejército de EE.UU, chocaron entre ellos, dejando 44 parcelas contaminadas en 50.000 metros cúbicos de tierra. En octubre de 2015, España y Washington acordaron llevarse al desierto de Nevada esas tierras contaminadas de Plutonio. Por lo visto, el trato firmado, parecía olvidado. Ahora alguien responsable de este gobierno español, ¡enhorabuena! exige al de EE.UU que se cumpla ese acuerdo. El misterio está en el transporte y su emisión nuclear... Hace unos días, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, denunciaba haber recogido partículas en la Central de Fordow, conteniendo uranio enriquecido al 84,7%. Un nivel que Irán está consiguiendo y, pronto llegará al 90% en menos de 10 días, consiguiendo su ansiado interés por el arma nuclear. Ya ocurrió con la central de Natanz, la de Fordow. Se trabaja muy secretamente, los únicos enterados e interesados son los rusos... Hace unas horas me entero, de que en Francia se preparan para hacer frente a una grieta en un reactor nuclear parado, en la central de Normandía, afectando a la refrigeración de este. Es una avería muy peligrosa e importante. Y menos mal que se han dado cuenta a tiempo. Esta energía nuclear puede ser un acierto, siempre que se esté en una severa guardia de vigilancia. Y una serie de científicos están investigando los efectos genéticos, sobre 302 perros salvajes en la Zona de Exclusión de Chernóbil (ZEC) por existir grupos de éstos, genéticamente distintos entre ellos. Esto invita a futuros estudios para comprender los efectos que se producen, en los entornos altamente radiactivos sobre la salud de personas, animales y plantas, lo ha dicho Jim Smith, biólogo de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra. Atentos pues, con el poder nuclear...