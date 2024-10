Observaciones e información para la “Señora” Ministra de Sanidad, Doña Mónica García Gómez

Visto lo visto el 10-X-24 en el Congreso de los Diputados, ¿ a quien tenemos que felicitar por la aprobación de la ley contra la enfermedad del ELA ? Yo me inclino por Ramón Amores García, que gracias a su presión suplicante al PSOE se ha conseguido. Este sufridor lleva más de 8 años con esta enfermedad, y es Senador del PSOE. Enhorabuena Ramón. En cuanto a la “Señora” ministra de Sanidad, hoy mismo ha apelado a la necesidad de fomentar en tornos laborales la necesidad de cuidar la salud mental en los trabajadores, en la era del agotamiento, y dejar de normalizar ritmos frenéticos, como si fuéramos concursantes de Máster Chef todo los días de nuestra vida. Lo ha dicho muy seriamente. ¿ Habrá tenido en cuenta el supuesto agotamiento mental de ciertos políticos ? En cuanto a ésta pretendida Salud Mental... En Baleares, su Presidenta Marga Prohens del PP y su Gobierno, están haciendo todo lo posible por la atención Laboral, en el Consejo de éste se aprobó el proyecto de ley de medidas por la Conciliación de vida personal, familiar y laboral en Baleares, incluyendo una bolsa de horas en las Empresas privadas para que los trabajadores puedan modular y flexibilizar su jornada laboral. Lo anunció el portavoz del Ejecutivo, Antonio Costa, y el Conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz De San Pedro, en rueda de prensa después de este Consejo de Gobierno. Es un proyecto de ley en trámite que, incluye deducciones fiscales y medidas en el ámbito educativo, abriendo los centros por las tardes, los sábados y en periodos vacacionales. El objetivo es promover en lo público y privado medidas que permitan compatibilizar la vida privada de los trabajadores, con su tiempo laboral. Pondremos todos los medios posibles para que las mujeres, que históricamente han renunciado a su carrera profesional, para poder atender a los hijos menores y ancianos, no tengan que hacerlo si éste no es su deseo, tomaremos las medidas adecuadas... Actualmente se está influyendo entre los universitarios, que lejos de estar a salvo de los trastornos psicológicos, están padeciendo dificultades de socialización, derivados de la presión académica de según que profesores y Sus ideas, las redes sociales o tal vez de la pérdida del valor del bien común... En cuanto al trastorno bipolar, los investigadores especialistas del Instituto de Investigación Biomedica de Málaga Ibima, de esta Universidad y el Hospital Regional, están realizando una revisión sistemática sobre el valor terapéutico de biomarcadores inflamatorios y neurotroficos en el trastorno bipolar... ¿ Debemos reflexionar sobre el Castigo que se merecen los fabricantes de las baterías que explotan mientras se están cargando patinetes eléctricos y teléfonos móviles ? Lo último, la muerte de una familia de 4 personas en la provincia de Sevilla, Padres e hijos, mientras dormían se cargaba el móvil, y explotó, produciendo el grave incendio. Yo viví esta desgraciada experiencia hace 3 años. Deje cargando el móvil marca Lenovo, me despertó la explosión ruidosa del móvil que se estaba cargando sobre un mueble, llegué a tiempo, en el cable pude ver una llamarada que pude apagar, evitando daños peores. Nos aconsejan previsión. Mi familia y yo, cuando no podemos estar pendientes de la carga de artefactos electrónicos, no lo hacemos. ¿ Que se puede esperar de las Autoridades Industriales contra éstos fabricantes CRIMINALES ? Según datos oficiales, se han contabilizado más de 30 personas muertas por éstos casos... En las Islas Baleares, todavía estamos sufriendo la imposición del catalán en la Sanidad Pública creada durante el Gobierno socialista. Consiguieron la huida de muchos profesionales, creando una difícil coyuntura en los servicios sanitarios. Ahora se ha publicado que el día 10-X-24, gracias al debate en una mesa redonda titulada, La transformación Tecnológica del Modelo Sanitario Balear, se presentaron retos en favor de pacientes, profesionales y empresas del ramo, con profundos análisis vinculados a nuevas tecnologías, moderado por José de la Morena, jefe de economía de OKDIARIO. Fue un conjunto de personas como: Javier Ureña, director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Manuel González, jefe de ventas de ASISA Baleares. Diego Martínez García, el Healthcare Manager en Farmadosis. Y Zara Pons, directora gerente de BIOIB. Entre otros. Se conversó sobre las necesidades del sector, en especial Reflexión sobre los flujos poblacionales de las islas en según que épocas. Sobre las aplicaciones de la Inteligencia Artificial y el éxito de la Sanidad privada... Javier Ureña, manifestó que éste gobierno balear actual está eliminando barreras como el requisito lingüístico o la garantía de las plazas de difícil cobertura. Actualmente los profesionales sanitarios trabajan más cómodos y hemos conseguido que las listas de espera mejoren. El de ASISA expuso que actualmente 400.000 residentes en Baleares tienen seguro privado, con satisfacción de servicios. ¡ Imaginen porqué ! El de Farmedosis dijo: Estamos en más de 30 países satisfechos, nos ilusionaría poder equipar farmacias y hospitales completos. Martínez consideró que desarrollarlo desde aquí no es fácil, resultando vital para mejorar la vida de nuestros pacientes. Deberíamos buscar soluciones que reduzcan el coste del flujo de medicamentos. Zara Pons, añadió que el reto sanitario es conjunto, debiéndose hacer buen uso de la Inteligencia Artificial y cambiar el sistema de financiación sanitario. Replanteando las nuevas tecnologías usadas. Debemos tener muy en cuenta y, seriamente que, en según que épocas del año, la población SE DUPLICA... La responsable del Cluster biotecnológico y biomédico en Baleares: deberíamos cuidar mejor a nuestro personal, responsables de los pacientes... Existiendo un deficiente servicio sanitario alejado de hospitales, fármacos, médicos y otros asistenciales, pero muy importante en parques, jardines y avenidas de Abundantes personas transitando. Me refiero a los Urinarios que existieron hasta los años sesenta y tantos. En Palma habían varios, circulares, de hierro con unos 7 metros de diámetro, con retrete en el centro, se veía las piernas de quienes orinaban, hacían limpieza cada 3 o 4 días. Y no estorbaban al paisaje. Ahora solemos ver colas a la entrada de algunos bares para ir a ese servicio, Sin hacer gastos en el bar, el enfado de los propietarios es enormemente justificado. Además, se invita a orinar y defecar junto a los arbustos y entre los vehículos aparcados, creando focos de enfermedades virulentas...Sin preocuparles a los Ayuntamientos en general ... De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.