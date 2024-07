Los ojos. La vista, el descuido y el Cuidado. Sobre todo a los más pequeños...

Una entrevista al vocal de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), Luís Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, contó que la exposición excesiva a los rayos del Sol, que son rayos ultravioletas, pueden desencadenar varios problemas muy serios, por ejemplo la queratitis actínica, patología producida por exposiciones prolongadas al sol, es la inflamación en la córnea que puede dar lugar al ojo seco, así como visión borrosa, enrojecimiento, e incluso dolor. Esto se puede evitar usando unas gafas contra esos rayos del Sol que estén homologadas, que cubran totalmente el ojo, mejor dicho Los ojos, no valen las que sólo cubren la parte central del ojo. Para esto existen establecimientos u ópticas autorizadas. Piensecé y tengan en cuenta que las correctas gafas de Sol, filtran el 90% de la radiación ultravioleta (UV) disminuyendo el impacto de los rayos, incluidos los de rebote de superficies blancas, como pueden ser: la arena de las playas, el agua del mar, de los ríos, charcas, piscinas y ... en invierno, la nieve. Las gafas mejores, suelen ser las que filtran entre el 95 y 100 % de las radiaciones ultravioletas.

Los días nublados también, ya que las nubes dejan pasar entre el 85 y 90 % de esos rayos. La queratitis actínica sigue siendo el gran problema que ocasiona esa exposición indebida al Sol. Fernández-Vega aconseja prestar la Máxima Atención a los niños. Esos rayos ultravioletas les podrían aumentar las probabilidades de adquirir alguna patología ocular. Sabemos que él cristalino es la lente intraocular natural dentro del ojo, es un filtro natural en menores que se va desarrollando con la edad hasta llegar a su totalidad. Los ojos de los niños son un 75 % más sensibles que en los adultos, ya que les puede ocasionar queratitis, dolor, enrojecimientos y fotofobia, además de otros daños. En las playas, piscinas y otros lugares donde se practica el baño, tomando el Sol... Las mamás suelen llevar a los recién nacidos, a éstos lugares. Algunas de ellas suelen tomar Las precauciones que se merecen en su primer año de vida, otras no. Es conveniente que ésos rayos de Sol NO LO RECIBA LA CARA NI EN ALGÚN TROZO DE PIEL. Este experto de la SEO, nos avisa de que si llegamos a sufrir del ojo seco, por falta de película lagrimal en la superficie ocular, debemos tratarlo con lágrimas artificiales, previa información del farmacéutico por si es otra patología... Que entonces debemos ir al Oftalmólogo. Los ojos deberíamos protegerlos adecuadamente.

A veces, los traumatismos suelen ser accidentales, causados por algún golpe o contusión inesperada, contra algún objeto, por contacto de éstos cerca de productos químicos inconscientemente. También afecta al fumador, sobretodo por el humo “químico”, excesivo consumo de bebidas alcohólicas, llevar una alimentación inadecuada, trabajar “sin interrupción” frente al ordenador. Las pantallas de los Móviles, en marcha continuada por la juventud actual ... Tratemos de comprender que los niños y adolescentes actuales, o no Son consientes del peligro ocular, o tal vez lo Ignoran... Las afecciones pueden ser: Astigmatismo, Cataratas, Daltonismo, Retinopatia diabética, Síndrome de ojo seco, Miodesopsias ( mosca volante), y las personas con más edad: Astigmatismos, Cataratas, Daltonismo, Retinopatia diabética, Glaucoma o Despredimiento de retina... Y no olvidemos que ya disponemos de un nuevo estudio dirigido por investigadores de Mass and E Air en EE.UU. Encontraron a pacientes que les recetaron Semaglutida, o sea Ozempic o Wegovy, lanzado para diabéticos que, ahora se consume para perder peso, demostrándose que pueden tener más riesgos de tener una afección Ocular Cegadora, denominada NAION... Éste estudio fue dirigido por José ph Rizzo, director del Servicio de Neurooftalmologia en Mass Eye and Ear y el profesor Simmons Lessell de Oftalmología de la Facultad de Medicina de Harvard. Lo publicó JAMA Ophthalmology. El uso de ciertos fármacos se ha disparado en países industrializados, proporcionando enormes beneficios muy significativos en muchos sentidos.

El Dr. Rizzo, aconseja buenas y relajadas conversaciones entre los pacientes y sus médicos de confianza, incluyendo el tema de la NAION, como riesgo potencial, que puede afectar a 10 de cada 100.000 personas. Siendo la Segunda causa de Ceguera Repentina del nervio óptico, después del Glaucoma, ya que actualmente No Existe un tratamiento efectivo para la NAION. Y es que los españoles cada día tenemos alguna noticia nefasta sobre virus y... Según la Agencia para el Cáncer de la OMS, han clasificado como probable cancerígeno el TALCO, que se está investigando, y que pueda estar contaminado por Amianto... Además, el Acrilonitrilo, utilizado en la producción de Polímeros... Lo han publicado los expertos del Centro Internacional de Investigaciones Sobre el Cáncer (CIRC/IARC), reunidos en Lyón, Francia, publicado en la revista The Lancet Oncology...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.