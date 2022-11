Pilares fundamentales sobre los que se sustenta la economía del bienestar

En Política Económica se define la Economía del Bienestar como la rama de las ciencias económicas y políticas que trata de cuestiones relativas a la eficiencia económica y el bienestar social; otra definición menos ortodoxa la define como la rama de la Microeconomía que se ocupa de explicar el nivel de bienestar colectivo, analiza el bienestar de los individuos que conforman la sociedad.

La Economía del Bienestar se sustenta en tres pilares fundamentales: la sanidad, la educación y las pensiones. Los dos primeros son los de mayor importancia; dan calidad de vida de vida a los individuos. Las pensiones son el tercer pilar, pero no me voy a ocupar de ellas, me extendería demasiado.

Sin una buena “sanidad universal”, el individuo no puede tener calidad de vida. Sin una buena educación individual y colectiva el país no tiene futuro.

Francia, Alemania y Suecia ocupan los primeros puestos en lo que se refiere al gasto sanitario sobre el PIB, con más del 10%. España se encuentra por detrás, con un 7.85% sobre el PIB, ocupa el puesto número 20 del ranking de los 192 países que lo componen; tiene un sistema sanitario de los más avanzados del Mundo: el año 2020, nuestro país gastó en sanidad, 88.063 millones de euros, lo que representó el 15.28% del gasto público total. La clave para tener una buena sanidad pública en economías mixtas como en la UE, es que la sanidad privada colabore y complemente a la pública; bien a través de conciertos o en la contratación de seguros de asistencia sanitaria. en España hay contratadas más de 10 millones de pólizas privadas, lo que supone una descarga asistencial para la sanidad pública.

Los Estados Unidos ocupan el puesto 34 en el ranking mundial: tienen un sistema mixto de seguro público y privado, sin cobertura universal de salud. Un 48% de la población recibió en el año 2019, un seguro médico privado a través de su empleador. El 5% compro un seguro médico de forma independiente. El 13% esta cubierto por el programa MEDICARE, el 16% no tiene seguro médico, unos 50 millones de personas.

MEDICAID es otro programa que cubre presuntamente a familias con bajos ingresos, protegidos por la ley federal: embarazadas, niños, ancianos y discapacitados. Estos programas no son suficientes para garantizar el acceso universal a la salud y la cobertura de todos los servicios sanitarios fundamentales. La ley exige que todos los ciudadanos compren un seguro médico con coberturas mínimas bajo penas de multa.

Bajo la Presidencia de Obama, se aprobó la ley OBAMACARE de protección al paciente y atención médica asequible para los más desfavorecidos; tuvo una fuerte resistencia en el Congreso por el Partido Republicano. En los Estados Unidos no existe una Economía del Bienestar como se entiende en la Unión Europea, donde existe una buena accesibilidad para la utilización de los servicios médicos.

El segundo pilar donde se apoya la Economía del Bienestar es la educación: Dinamarca gasta un 7% en esta partida sobre el PIB, es la primera. Le siguen Suecia con el 6.5% y Finlandia con el 6.2%; Portugal, Estonia y Lituania gastan un 6%. España tiene un gasto menor, con un 4% sobre el PIB (2020). En millones de euros, Alemania gastó en educación en el 2020, 168.028, seguido de Francia con 127.929, Reino Unido con 126.000, España en el mismo año solamente 50.299 millones; es el quinto país de la U E que menos destina a educación. Fuera de Europa los Estados Unidos gastó.655.321 millones y Japón.144.068. Una economía avanzada debe destinar a educación un porcentaje sobre el PIB por encima del 6% como lo hacen Suecia, Alemania, Francia y Finlandia dentro de Europa.

Hay un punto que quiero subrayar, que incide directamente en el bienestar social: es referente a las ciudades. Estas han de ser amables con el ciudadano, tener unos buenos servicios públicos y ofrecer a las personas facilidades para acceder a la cultura y el ocio. Un ejemplo a seguir en Europa es la ciudad de Gotemburgo, la segunda en Suecia; es una ciudad increíble tanto para la gente joven como mayor, con una puntuación muy alta en casi todas las categorías. Berlín, Madrid, Sevilla y Vigo, destacan por su calidad de vida, limpieza, oferta de ocio, cultura y cuidado del medio ambiente.

Una buena sanidad universal y un sistema educativo de calidad son como me referí al principio, los pilares fundamentales donde se sustenta la Economía del Bienestar. A consecuencia de la terrible epidemia producida por el virus del SHARS -COV 2, Europa ha entrado en un escenario de ESTANFLACIÓN (inflación con estancamiento del PIB) y está al borde de la recesión económica. Paralelamente, la guerra de Ucrania ha terminado de agudizar el problema. Que posiblemente tarde en resolverse mientras la guerra continue. La Economía del Bienestar en los países de la UE podría resentirse seriamente.

Agustín Hidalgo Sainz de los Terreros. Economista.