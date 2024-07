Políticos Gobernantes, Cumplidores con el Pueblo, o tal vez ¿ Interesados en sus Beneficios propios ?

Creo que todos sabemos de las orgullosas costumbres inglesas, que de hace siglos sus gobiernos se aprovechan de las debilidades ajenas. Biene esto a recordar un nuevo estudio sobre las personalidades de ciertos políticos, muchos de ellos, desarrollando simulaciones que, hasta ellos se suelen creer. Los lideres con ese encanto, coraje y humor suele ser parte de sus éxitos. Bill Jones, profesor honorario de Estudios Políticos en la Liverpool Hope University de Inglaterra, ha dedicado años a revisar biografías y entrevistando a personajes claves, para comprender el tipo de persona que ingresan en la política, sus fortalezas y debilidades entre quienes ocupan posiciones de poder... En “Just Like Us” The Politics of Ministerial Promotión in UK Government. Jones sostiene en su articulado que elegir una carrera en política es una responsabilidad beneficiosa, comparada con otras de menos beneficios “económicos”.

Suponiendo que la actividad política esté bien calculada. Si comparamos antes y ahora, está demostrado que esa actividad consiste esencialmente en ganar y conservar el poder, para cambiar las formas en otras personas viven sus vidas, “sin dejar de contribuir con sus impuestos”. Algunos diríamos ¡ Lo peligroso que esto es ! Demostradas las caprichosas características de la naturaleza humana. Que una vez adquirido el poder por el mero hecho de adquirirlo y ¡ PODER DOMINAR ! Jones describe a los políticos como “gente extrañamente especial “. Donde muchos de éstos parecen tener un interés narcisista en sí mismo. Explica que la mayoría de los políticos estudiados por mi, no entran en ésta porque sean venales, egoístas normales o despiadados, sino porque creen genuinamente en poder hacer una diferencia y cumplir con un sentido idealista al servicio de la comunidad local o nacional. Así queda demostrado que el éxito en política parece ser una mezcla de Ambición, Narcisismo, Idealismo genuino, Crueldad necesaria, y tal vez un poco de Audacia para intentar cumplir... Jones estudió biografías de ex primeros ministros, diputados y presidentes de la Cámara de Representantes, incluidos Harold Wilson, Norman Tebbit, Margaret Thatcher y Tony Blair. Quería analizar y comparar rasgos consistentes, que a pesar de sus diferentes motivaciones, existieron habilidades inherentes que son importantes para el éxito político. Entre ellas: la capacidad académica y de memoria, el encanto optimista y la reflexión antes de tomar decisiones. Podríamos destacar lo importante que es el buen humor, ya que cuando las gentes nos hace reír mucho, se puede “argumentar”, Boris Johnson basó su estilo político en la capacidad que poseía para divertir a sus votantes, intentando que la política no fuese mortalmente aburrida para el pueblo, como la mayoría parece creer que es. Sugiere éste analista que, una Constitución fuerte puede ser una Cualidad Clave... Que tal como se puede comprobar, parece Olvidada...

Quienes buscan posiciones de liderazgo en el gobierno, ya deben saber lo necesario de una Constitución Extremadamente Robusta y la voluntad de trabajar largas jornadas, incluidas las noches. Sin olvidar lo importante que es para el Gobierno Inglés el alto “nivel de habilidades verbales”, sin esto nunca nunca podrá ofrecer algún tipo de carrera a sus ambiciosos participantes. Desde 1945, todos nuestros primeros ministros han poseído una selección de habilidades claves requeridas, pero la más importante sigue siendo la habilidad de hablar dirigiéndose al pueblo inglés. Y es que algunos ministros han demostrado ser mediocres verbalmente, y sus periodos en el poder fueron breves... Jones, reconoce el valor de las colaboradoras mujeres y de los Diputados de clase trabajadora. Estando obligados a decir que las Diputadas sobreviven o lo intentan, en la cultura de la Cámara de los Comunes ¡ INTIMIDANTE ! , por estar más basado en hombres que en mujeres. Existiendo Gran porcentaje de éstos conservadores de la educación privada, de Oxbridge y otras universidades. Dijo Jones que, muchos de éstos políticos, en ciertos aspectos importantes, se parecen a pacientes infectados o adictos por un virus creciente entre ciertos políticos, que les impulsa a competir contra otros adictos por los limitados puestos de élite disponibles en el país, sin mencionar los cientos de asesores existentes, que no publican... Al contrario del Gobierno Español, que disponen de muchísimos, y sumando cada vez más, alardeando éstos de lo que asesoran y cobran...

Por desgracia para los Españoles de verdad, casi todos los Gobiernos de turno, aprovechando el invento Democrático que más se parece a una Democradura. Muchos de nuestros políticos se dedican a crear Estrategias para tener Entretenido al personal. Por ejemplo: La Invasión de miles de Africanos, de todos los colores, que estamos soportando con nuestros Impuestos los Españoles. Y otros cuentos que nada tienen de DIVERTIDOS. Además de los Caprichosos Despilfarros a que estamos Sometidos... ¿ SE ATREVERÁN A TOMAR NOTA ( por comparación ) CIERTOS POLÍTICOS ESPAÑOLES ? ...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.