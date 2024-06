Si se puede evitar el consumo de los Fármacos, sería estupendo, pero a veces por consejo Sanitario estamos obligados a ...

Sacar provecho de las plantas siempre fue el objetivo económico de las industrias farmacéuticas. Y desde muy antiguo el ser humano supo aprovechar sus cualidades. El Laurel por ejemplo, es una planta perenne de las familias de las lauráceas, su nombre científico: Laurus nobilis. Originario de cerca del Mar Mediterráneo, y de la mitad norte de la costa atlántica de la península ibérica. Sus hojas son utilizadas con fines medicinales y como condimento en nuestras variadas comidas. Éstas hojas contienen un aceite esencial, compuesto por Cineol y Eugenol, con diversos ácidos orgánicos minerales. Una infusión de 2 o 3 hojas para dos tazas, es excelente para los vasos sanguíneos, por tanto, para el corazón. Tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y disminuye el colesterol malo, aumentando el bueno. Previene las enfermedades cardiovasculares, como infarto o derrame cerebral. Por cada 100 gramos de éstas hojas, tendremos: 314 calorías, grasas 8 g. ácido graso saturado 2.3 g. sodio 23 mg. potasio 529 mg. hidrato de carbono 75 g. fibra alimentaria 26 g. proteína 8 g. hierro 43 g. vitamina C 46 g. vitamina B6 1.7 g. magnesio 12 g. calcio 83 g.

Desde muy antiguo, está relacionado el Laurel como protector Esotérico, por ejemplos: En el dormitorio, antes de acostarse, quemar varias hojas ya secas, pueden ser relajantes, bajo las almohadas poner 8 o 10 hojas verdes, su aroma ayuda a conciliar el sueño. En armarios, roperos, despensas o alacenas, poner cestitos con un buen número de hojas verdes, alejarán a posibles insectos. Este con sus compuestos volátiles, el Cineol es repelente natural. En el jardín puede alejar Los pulgones, acaros, gorgojos, hormigas, moscas, polillas y otros desagradables insectos, por lo que se aconseja tener plantados algunos Laurus nobilis. Si usamos gorro o gorrillas, poner en ellos algunas hojas verdes, en la cartera, junto al dinero y tarjetas, un par de ellas, dicen que atrae la fortuna. En algún bolsillo de las ropas que vestimos, poner algunas, se ha dicho que atraen el amor y la salud. Una hoja verde la podríamos masticar durante un tiempo hasta que queramos espulsarla, ayuda a desintoxicar...

Ciertos médicos conocedores del Laurel, aconsejan a quienes puedan excederse en su consumo que: No deben consumirlo quienes padezcan gastritis, úlcera gastroduodenal, intestino irritable, colitis ulcerosa, epilepsia, Parkinson u otras patologías que pueda afectar al sistema nervioso. El las partes aéreas del Laurel, encontramos hojas ricas en principios altamente Tóxicos: Oleandrina, Neriina, Glucósidos de acción cardiotónica que, puede provocar alteraciones en el sistema cardíaco, y alguna disfunción en los sistemas gastrointestinales y urinarios. Por tanto No Exagerar su consumo, que aunque frena el azúcar en la sangre, puede perjudicar a quienes padecen Diabetes. En las embarazadas No SE DEBE CONSUMIR, PUEDE RESULTAR ABORTIVO, Y las madres Lactantes menos, los menores de 6 años tampoco ... Casualmente, un equipo de científicos chinos, han descubierto en el potente desarrollo olfativo de los insectos, una importante serie de información que, puede ser de exitosa utilidad para el desarrollo de pesticidas, que deben ser seguros y eficientes, para no dañar el medioambiental. Siendo aplicado en campos, huertos, jardines, y allí donde existan plantas.

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.