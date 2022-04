Lo que pasa a un país donde la solución está en manos del problema

Creo imposible describir con más lucidez en una viñeta, lo que actualmente tanto nos afecta y más en concreto en España, cuyo principal argumento radica en el cretinismo y adocenamiento de parte de una ciudadanía que no deja de crecer.

Llevo años hablando de la degradación que supone para un país estar en manos para la gobernanza y gestión de sus asuntos de gentes sin "auténtica" formación y currículo, gente cuya verdadera ideología es asegurarse el futuro a nuestra costa, naturalmente sin dar golpe.

Como justificación aducen su afán de “servicio al país y a sus ciudadanos” con el añadido dicen, haber sido elegidos en el seno de un sistema que entendemos por democracia que les permite hacer lo que les sale de la parte más íntima del bajo vientre y empujado por el influjo de sus ya mencionadas ideologías que, lejos de aliviar nuestros problemas les agravan si ello fuera menester para justificar su necesidad, un insulto para inteligencias normales conocedoras de su carencia de escrúpulos y sobre todo conocimientos para darles solución.

Un simple vistazo a estos "fenómenos" que forman la cúspide de la casta política lleva directamente a la amargura, por supuesto la nuestra, al tratarse de sujetos que en muchos y conocidísimos casos no dieron golpe jamás, individuos carentes de pasado mínimamente relevante sea empresarial, académico e intelectual que, elevados a niveles "siempre políticos" pretenden gestionar problemas que requerirían de mínimos conocimientos y currículo.

Hablo de gente en busca de un nicho laboral poco exigente en conocimientos y laboriosidad de relación es interminable, listado de nombres cuya sola mención conduce a la depresión como reponedores o conductores de carretillas de centro comercial; cajeras de supermercado; profesores ya talluditos que no han superado la adolescencia y pululan cuan mariposas en un mundo onírico buscando una flor perdida; doctorandos que copiaron su tesis y marcaron de manera indeleble su futuro como lacayos de la mentira, la manipulación y la impostura; becarios cuyos graznidos contra las corrupción nunca apagaron el ruido de una beca cobrada fraudulentamente, etc., etc. y muchos más, parásitos sin un mínimo historial laboral de haber contribuido con su trabajo al sostenimiento del sistema que hoy les paga suculentas nominas de Ministros, Vicepresidentes, Presidentes, Secretarios de Estado y tantas y tantas gabelas gubernamentales. En definitiva, gente introducida en el proceloso albañal en que ha devenido la política profesional pasando a disfrutar de situaciones que ni en sus más húmedas fantasías jamás soñaron.

La falta de sensibilidad y desprecio a la vulgar muchedumbre a la que en general pertenecen está función directa a su elocuente falta de empatía que le prodigan, como avergonzados de su "verdadera" condición. Tomemos como muestra reciente su capacidad en el establecimiento de prioridades la relación de asuntos a tratar con el nuevo dirigente del PP en su visita al Dr. Sánchez, "en alguno de los cuales se palpa una enorme preocupación en la gente normal" confirmando son los que en verdad ocupan sus mentes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; Sustitución del término “disminuido” por "persona con discapacidad"; Eliminación voto rogado en el extranjero; Pacto Anti transfuguismo; Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra; Transición energética; Gestión de fondos europeos; “Violencia de género” solo contra las mujeres que no entorno intrafamiliar; Asunto Marruecos-Sáhara en los que Sánchez ha hurtado cualquier información; Seguridad nacional; y ciberseguridad.

Tenemos la reforma tan acuciante del art. 49 de la Constitución para la sustitución del término "disminuido" por el de "persona con discapacidad", loable pero engañoso y miserable propósito para quienes padecen estos problemas y haciendo de este asunto "ya recogido por la Constitución" una “pátina semántica parar despistar de problemas que a "todos" e insisto, a todos sin excepción nos afligen.

Es así que me pregunto que fue de la pandemia de Covid-19 que la reciente guerra de Ucrania parece milagrosamente disipada, de la caótica economía nacional que arrastra una deuda impagable e imparable, de la pobreza de las clases medias por inflación galopante y gestada mucho tiempo ha del conflicto ucraniano, del futuro de las pensiones actuales y el desempleo y sueldos de los jóvenes, pero fundamentalmente de los efectos de la mortecina “NATALIDAD” que pasadas no más de dos, máximo tres generaciones, borrará del mundo nuestra civilización en términos étnicos y peor aún culturales.