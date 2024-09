Recuerdos, Alzheimer e Irresponsabilidad Política con la Memoria ...

El pasado 21-IX-24, tuve la oportunidad de ver por 2ª vez en cine de barrio, de TV1 la película “Los chicos del preu” de 1967. las actrices y actores de esa época me hicieron recordar acontecimientos sutiles. En ésta se reflejaban costumbres, anécdotas, detalles familiares, relaciones amistosas, sanas y nobles, con algunas molestas argucias que inmediatamente se pedía perdón o rectificación, se demostraba el subliminal respeto a las personas mayores y profesores. Entre los Docentes de Colegios, Institutos y Universidades se podía observar entre los alumnos como imitaban sus indumentarias. La sobriedad era lo más normal. Se captaba entre los jóvenes la superación personal con excelentes propósitos, sin intenciones subversivas. En los textos educativos, se demostraba gran respeto por la “verdadera” Historia de España y las consecuencias razonables... Era una época en que se practicaba las formas. Por ejemplo, para entrar en algunas salas de fiesta teníamos que llevar corbata. Yo en Mallorca y algunos amigos, fuimos a ver la actuación de Ray Charles, cantante y compositor de EE.UU. en la sala Titos de Palma, no llevábamos corbata, en la puerta si queríamos entrar... los porteros nos las alquilaban por pocas pesetas y, entramos. Otro día, bien acompañado y con corbata, fuimos al sala Barbalera, en Palma, actuaba Camilo sestó, que actuaba en la película, donde hacía de su padre José Luís López Vásquez, que le regala una guitarra eléctrica y...

Los que ahora superamos los 80 años, no conocíamos a muchos sufridores de Alzheimer. Por cierto, este mismo Día Mundial del Alzheimer, en Lisboa se reivindicó la prevención e investigación en el marco del Congreso Internacional de esta peligrosa enfermedad Neurodegenerativa. Allí estaba nuestra querida Reina madre Doña Sofía. También el PP ha pedido al Gobierno Español que impulsara con más interés el acceso a las innovaciones terapeutas, farmacológicas y tecnológicas para que éstos pacientes dispongan de ellas, “con agilidad y seguridad”, solicitando un abordaje sociosanitario Integral... Y es que, los neurólogos españoles están decepcionados, por la última decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de NO AUTORIZAR LOS ÚLTIMOS FÁRMACOS CONTRA EL ALZHEIMER, en fase temprana, privando a los pacientes de un tratamiento de eficacia demostraba, modesta tal vez, pero robusta... El Alzheimer es la forma comúnmente progresiva de la demencia, pudiendo ser leve, moderada o grave. Lo oportuno es actuar preventivamente antes de que aparezcan los síntomas. Éstos se caracterizan por la progresiva pérdida de neuronas con un deterioro cognitivo y funcional. Actualmente afecta a millones de personas en el mundo. Aunque se sigue investigando la posible cura ¡ Que hasta hoy no existe ! Ésta enfermedad afecta “casi siempre” a personas mayores. Los síntomas comunes son: pérdida de memoria de algunos acontecimientos, nombres, y algunos detalles recientes, dificultad para realizar tareas en la cocina, las compras, vestirse u otras actividades inesperadas, desorientación en lugares, tiempo o personas. En el lenguaje, encontrar palabras adecuadas o comprenderlas, cambio de comportamientos que eran habitualmente normales. Ahora en ciertos centros de investigación, se están desarrollando pruebas para medir signos biológicos de esta enfermedad en el cerebro para mayor precisión, para que antes de que aparezcan los síntomas se pueda evitar la degradación de ésta, atacando la enfermedad desde el comienzo, con los biomarcadores específicos se podría frenar o ralentizar la neurodegeneración, evitando la demencia o retrasar su aparición. Los expertos en este tema aconsejan que llevemos una vida saludable, controlando los factores de riesgo cardiovasculares: colesterol, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad haciendo ejercicios físicos moderados, dietas equilibradas, donde no falte el aceite de oliva virgen extra, legumbres, frutos secos, frutas, verduras, pescados.

Mucho cuidado con las bebidas Alcohólicas. Que no decaiga el ejercicio mental leyendo, practicar la escritura “en papel”, crucigramas, ajedrez y otros similares. Sin que falte relación con otras personas, tertulias opiniones en grupos y... Además, existen fármacos que han demostrado efectos positivos contra el Alzheimer: El Lecanemab, aprobado en EE.UU. para el deterioro cognitivo leve, que se encuentra en proceso de revisión en Europa... El Donanemab, ahora en fase III de ensayos clínicos con La designación Breakthrough Therapy de la FDA. El Aducanumab, que fue el primero aprobado en EE.UU. contra el Alzheimer en el año 2021, pero, enfrentado con restricciones y el permiso para su comercialización en Europa, que sigue aún en proceso... Además debemos comprender que éstas investigaciones resultan muy complicadas con la casi nula financiación pública y apoyos insuficientes. Pero somos optimistas, seguiremos investigando contra el Alzheimer... Como Español Contribuyente, me duele la poca responsabilidad de éste nuestro Gobierno actual respecto a ésta y otras enfermedades... Haciéndonos reflexionar respecto a muchos políticos en el desempeño de sus responsabilidades, lo vemos cada día, con sus promesas, “OLVIDOS Y CONSECUENCIAS”. ¿ Se puede pensar que Padezcan Alzheimer y no lo sepan ? ¿ O tal vez confíen demasiado en sus asesores ?

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.